Potencie su conocimiento estudiando en el Politécnico Grancolombiano

El Politécnico Grancolombiano en su objetivo de potenciar los conocimientos de los emprendedores y estudiantes modernos, incluye en sus programas especializaciones, maestrías, y programas internacionales, como áreas de aprendizaje que permiten desarrollar diferentes habilidades para los ambientes laborales altamente competitivos.

Un profesional orientado al resultado, que no quiere parar de aprender, tiene un conocimiento profundo de las temáticas en las que busca enriquecer las destrezas gerenciales de alta exigencia, para lo cual el Politécnico Grancolombiano, miembro de la Red ILUMNO, ha desarrollado diferentes alianzas con el fin de dar mayores posibilidades de estudio con las mejores universidades a nivel mundial, dentro de las cuales se encuentran: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Universidad de Barcelona, Babson College, Barça Innovation Hub, Universidad de Texas y Deloitte.



Dentro de su amplia oferta que reúne más de 30 programas internacionales 100 por ciento en línea se encuentran diversas opciones como:



• Programa Big Data

• Programa Internet of things

• Programas de marketing digital: Social media marketing, Gestión de redes sociales, Marketing digital.

• Programas orientados al deporte: Marketing y patrocinio deportivo, Psicología de alto rendimiento deportivo e Introducción al derecho deportivo.

• Para emprendedores algunos como: Principio de emprendimiento moderno y Finanzas para emprendedores modernos.



De esta manera el graduado del Politécnico Grancolombiano adquiere las habilidades necesarias para proponer y mejorar en sus procesos relacionados con la gestión eficiente. Asimismo, siguiendo los lineamientos aprendidos, poseerá un criterio ético en el ejercicio de su especialidad, y la consecución de las metas trazadas en términos de gestión.



Para más información puede ingresar a: www.poli.edu.co