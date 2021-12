Las necesidades de formación han evolucionado rápidamente con el cambio de milenio. Necesidades motivadas por un nuevo entorno empresarial que requiere de profesionales audaces, con mentalidad abierta y con grandes habilidades para adaptarse al cambio.

Una necesidad heredada de generaciones pasadas con un deseo creciente por estudiar disciplinas contemporáneas en formatos que integran la presencialidad con la virtualidad.



El aislamiento social causado por el efecto de la pandemia por Covid-19 nos ha dejado la lección sobre cómo la temporalidad en la formación ha caducado, situación que se ha convertido en una encrucijada para las nuevas generaciones cuando deben tomar una decisión de seguir estudiando o continuar cultivando la experiencia laboral en un entorno turbulento.



Cada vez más los profesionales se enfrentan a retos intelectuales por encima de los laborales. La exigencia del mercado laboral ha creado un escenario donde estudiar un posgrado es símbolo de status intelectual. El paso siguiente es definir la disciplina del posgrado a elegir, la cual debe dar respuesta a preguntas como: ¿Qué nuevos conocimientos voy a adquirir?, ¿Cómo se aplicarán esos nuevos conocimientos a mi entorno laboral?, ¿Realizar un posgrado mejora mi remuneración salarial?, ¿Realizar un posgrado me permite avanzar en mi carrera profesional? Inquietudes complejas que se mezclan con expectativas profesionales versus la oferta académica de las universidades en Colombia y en el mundo.



Desde que hay un mayor acceso a los programas universitarios en todo el país, las instituciones han tenido que migrar y ofrecer un portafolio más amplio y diverso, como es el caso de los posgrados, siendo esta oferta fundamental para el desarrollo y crecimiento del sector productivo en Colombia, al exigir profesionales mejor preparados.



Para responder a esa necesidad del sector empresarial se creó el Rosario GSB -Graduate School of Business, una apuesta de la Universidad del Rosario que está orientada a la formación posgradual en el campo de los negocios. El objetivo es brindarles a los aspirantes de posgrado las herramientas teórico prácticas para fortalecer el crecimiento e innovación del área de los negocios, agregando valor a las organizaciones.



El Rosario GSB fundamenta sus bases en el aprendizaje vivencial en el que el docente es un guía encargado de llevar todos los conocimientos aprendidos al campo real con casos cotidianos en cada uno de los roles. El aprendizaje colaborativo, brainstorming, debates empresariales y flipped lessons son algunos de los modelos académicos con los que la universidad aporta a su comunidad en aprendizaje.



La Universidad del Rosario cuenta con una oferta de 170 programas de posgrados, que equivalen al 82% del portafolio activo de programas de la universidad. La composición de esta oferta la conforman 83 programas de especialización universitaria, de las cuales 38 se ofertan en ampliación en diez regiones del país, 40 maestrías, 37 especialidades médico quirúrgicas y diez programas de doctorado.



De acuerdo con Sergio Pulgarín, vicerrector de la Universidad del Rosario, a lo largo de los últimos diez años se ha ido balanceando el portafolio de programas, por lo que la universidad, de acuerdo a la estrategia definida, ha hecho una apuesta decidida por incrementar el número de programas de maestrías y doctorados. De esta manera en la última década las maestrías pasaron de representar el 9% al 19% y los doctorados del 3% al 5%.



“En coherencia con estas acciones y de igual manera que para los pregrados, la oferta a impartir en 2022 para los programas de posgrado garantizará la presencialidad en actividades académicas con componentes científicos, el uso de laboratorios y los espacios de práctica y simulación y para el resto de actividades se contempla un alto porcentaje de presencialidad, con un mínimo de oferta en modalidad remota o mixta, la cual estará disponible solo para estudiantes con condiciones excepcionales”, indicó.



Bajo este contexto, la Universidad no se detiene y le apuesta a seguir desarrollando programas de gran impacto a nivel posgradual tanto a nivel local, como regional y en modalidades presencial, virtual y blended; prueba de ello son los recién creados doctorados en Filosofía, en Ciencias Naturales, en Ingeniería, Ciencia y Tecnología y en Estudios Sociales.



Los más solicitados



Los programas de posgrado de mayor solicitud por parte de los estudiantes son las especializaciones universitarias en el campo del derecho, dentro de estas las más destacadas son: Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Comercial y Contratación Estatal.



En cuanto a maestrías, las de mayor demanda son la maestría en Finanzas, la maestría en Educación para Profesionales de la Salud, la maestría en Derecho y Gestión Urbanística, la maestría en Derecho y Gestión Ambiental y las maestrías en formato GSB. Finalmente, el doctorado en Economía es el más demandado, teniendo en cuenta su comportamiento histórico de las matrículas en la universidad.



Estudiantes de posgrados en cargos de alto nivel

​

Los egresados de la Universidad del Rosario aplican en su mayoría a cargos que representan algún nivel de liderazgo en las diferentes industrias y sectores del mercado laboral; así mismo, y de acuerdo a los estudios de seguimiento realizados a nuestros egresados, se evidencia que la tasa de empleabilidad y sus condiciones laborales (sueldo, posición, empresa, etc.), crecen y mejoran a través de la inversión en estudios de posgrado.



Según el vicerrector Sergio Pulgarín, el perfil del estudiante Rosarista que ingresa a realizar un posgrado en la Universidad del Rosario se describe como un profesional expectante, que busca cumplir dos objetivos en su paso por la universidad, el primero es profundizar su conocimiento en áreas específicas y el segundo, aplicar esos conocimientos en la empresa con la cual se encuentra vinculado.



Los empleadores valoran la versatilidad que da el posgrado a los diferentes profesionales. Hoy las empresas requieren de profesionales que se caractericen por tener: una fuerza vital creadora, deseo de superación y progreso, habilidad innovadora, facilidad para administrar recursos, coraje para enfrentar situaciones adversas e inciertas, actitud mental que orienta positivamente hacia el éxito, aceptación del cambio, convicción de confianza en las propias capacidades, facilidad para integrar hechos y circunstancias que permitan tomar decisiones en un entorno de incertidumbre. Todas estas competencias se desarrollan en dos ámbitos: en la empresa y en la academia. Sin embargo, son los posgrados reconocidos por los egresados Rosaristas los que generan atributos diferenciales y transformaciones positivas en su proyecto de vida.



Estudiar un posgrado en la Universidad del Rosario permite satisfacer la curiosidad intelectual, especializarse en un campo del conocimiento y tener una visión holística de un entorno, organización o comunidad. Hay decisiones del presente que no se postergan, porque dese ahora se escribe el futuro.



Conozca más en https://www.urosario.edu.co/ y https://gsb.urosario.edu.co/Inicio/