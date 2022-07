El fondo de cesantías y pensiones Porvenir activó un nuevo canal de atención que hace parte de su apuesta digital y que responde a la necesidad de estabilizar la oferta de productos y servicios y ampliar las opciones de acceso a las operaciones de la compañía, lo que permite mejorar la conectividad con los usuarios y hace la vida más fácil a los clientes que solicitan a diario información.



A unos días de su lanzamiento, la app ha sido descargada por 90 mil afiliados que ahora pueden acceder incluso, a características transaccionales, como el hacer aportes a través del botón PSE.

“Porvenir Móvil” cuenta con ocho alternativas para que los clientes puedan realizar operaciones como la consulta de saldos, consulta de certificados, solicitud de extractos, así como la descarga del historial laboral. Es importante mencionar que los certificados y extractos solicitados a través del aplicativo, serán enviados al correo electrónico.



Otra de las ventajas de acceder a Porvenir a través de este canal es que redirige automáticamente al usuario a la página web desde donde tiene las opciones de retirar las cesantías o solicitar la pensión. “Esta es la aplicación de Porvenir que, de alguna forma, queda como el mínimo viable que necesitamos emitir: en definitiva, es una forma de mejorar la calidad de experiencia de nuestros clientes y hace parte de nuestra amplia oferta digital”, indicó el fondo de pensiones.



Hoy en día, las aplicaciones móviles están haciendo la vida de los clientes más fácil, interactiva y avanzada. De acuerdo con Porvenir, esta plataforma se convierte en un atributo que además descongestiona las oficinas y facilita la vida a los usuarios; de hecho, en este momento, los usuarios de la aseguradora tendrán que ir a las oficinas de manera presencial, únicamente si hay que realizar la verificación de huellas digitales, para un proceso de devolución de saldos o alguna transacción que requiera confirmación biométrica de los afiliados.

Otros canales virtuales de Porvenir

Tras la pandemia, muchas empresas dirigieron su foco a abrir más espacios para que sus clientes no tuvieran que desplazarse a las oficinas de manera presencial, por ello, el canal más utilizado es la página web. Además, Porvenir cuenta con un canal de WhatsApp, que es una herramienta consultiva que orienta al usuario sobre sus trámites, productos y servicios. Lo anterior, se suma al ´chatbot´ ¨Andrea Porvenir¨, un servicio de consulta que funciona a través de Facebook Messenger.



“Para nosotros el tema de la pandemia convirtió en un reto poder facilitarles la vida a los clientes desde aumentar nuestra operación de atención de quejas o solicitudes, la presencia del personal en la oficina y sobre todo cuando no se podía salir nos sirvió a nosotros para seguir fortaleciendo y tener más productos y servicios a disposición de las personas en las plataformas digitales”, aseguró la compañía.



Porvenir es la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías líder en el mercado colombiano y por más de 25 años, ha trabajado en la consolidación y administración del futuro pensional de sus afiliados, bajo criterios de rentabilidad, seguridad y transparencia; este compromiso se encuentra respaldado por un equipo humano en continuo crecimiento y desarrollo, el cual vela por ofrecer un portafolio de productos dinámicos y un servicio ágil y oportuno, para garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes.



Hace parte del Grupo Aval, una de las multinacionales financieras más importantes del país. Para cuidar los intereses de los afiliados y por disposición legal, la compañía está vigilada por la Superintendencia Financiera y es auditada por una firma de Revisoría Fiscal de reconocida experiencia.



En 2016 ocupó el Segundo Puesto en el ranking de Great Place to Work como una las mejores empresas para trabajar en Colombia y a lo largo de su historia ha obtenido diferentes reconocimientos que respaldan la labor de la empresa, como el Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro 2016 otorgado por Fundibeq, Premio nacional a la excelencia y la Innovación en gestión 2015, Empresa Biciamigable- BiciAwards 2016, Premio Global Banking & Finance Review 2014, E- Commerce Award, Premio Ciclovía, entre otros.