Para nadie es un secreto que las Mipymes representan un 99 por ciento de las empresas del país, que además generan cerca de un 79 por ciento del empleo y hacen un aporte del 40 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), lo que las hace fundamentales para la economía nacional.



Por eso, como también lo ha afirmado el Centro de Estudios Económicos Anif, este segmento le “añade dinamismo a una economía al contribuir con la competencia, estimular la circulación interna de recursos e incentivar el emprendimiento”.

No obstante, de manera paradójica, la encuesta MiPyme ANIF de 2021, y que fue aplicada a empresarios en el ámbito nacional, identificó que justamente son las microempresas (en promedio un 70%) las que menos cuentan con los certificados de aportes a la seguridad social de sus empleados.



En esa línea, de acuerdo con Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Porvenir, las principales razones para no cotizar están asociadas a los costos que generan estos procesos, la falta de conocimiento frente a cómo adelantar los trámites y los procesos de vinculación a la seguridad social, así como el hecho de no encontrar un beneficio con la cotización periódica.

Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Porvenir Foto: Porvenir

Al respecto, datos del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir han concluido que de las personas que se encuentran en un rango de edad entre los 29 a 51 años, el 49 por ciento trabajan como independientes, el 11 por ciento laboran en empresas públicas y otro 23 por ciento lo hacen en empresas privadas.



Con ese panorama, la AFP evidenció la necesidad de avanzar en estrategias que beneficien a este segmento de la población y, esta semana, puso en marcha el programa ‘Independientemente Responsable’, un espacio de autoaprendizaje y acompañamiento en el que el pequeño empresario tiene a su alcance la información pertinente para fortalecer y consolidar su negocio.



Así mismo, esta iniciativa fue pensada para que las Mipymes, trabajadores independientes o empresarios que tengan negocios como peluquerías, panaderías, misceláneas u otros, tengan las herramientas pedagógicas necesarias de acuerdo con la etapa en que se encuentren para evaluar, afianzar y fortificar su negocio.



Gracias a esta estrategia, las Mipymes colombianas y los trabajadores independientes contarán desde ahora con el sitio webhttps://www.porvenir.com.co/web/independiente