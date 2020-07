Portátiles: compañeros confiables en cualquier situación

De la mano de la innovación inteligente, los portátiles se han convertido en equipos confiables y a la vez poderosos, cuyo diseño sofisticado y potencia de sus componentes permiten su fácil adaptación a cada necesidad. Alcanzar el máximo desempeño en cualquier tarea nunca había sido tan práctico.

Y es que gigantes tecnológicos como HP han venido apostándole a una nueva generación de portátiles y ‘All in One’ que están reinventando las expectativas de los usuarios, gracias a equipos únicos en el mercado, esto por su buen equilibrio entre funcionalidad y poder, además de una innegable experiencia multiusuario, relación costo-beneficio inmejorable; su construcción fue diseñada para durar, con privacidad garantizada, entre otros diferenciales.



Respecto al año pasado, los modelos 2020 de portátiles de este fabricante son más cómodos y livianos que nunca, ofrecen una duración de la batería hasta 1,2 veces mayor que sus antecesores, así como un tiempo de encendido hasta tres veces menor.



El futuro de la computación ya se encuentra entre nosotros y HP lo trae para usted, su familia o su trabajo. Conozca a continuación los equipos HP más innovadores y vanguardistas:



Diseños en madera, lo último



Así como los elementos de la naturaleza están inspirando nuevas alternativas de interiorismo en hogares y hasta en automóviles, las más sofisticadas tendencias de diseño en ‘notebooks’ involucran la madera como un acabado que brinda una experiencia de uso inigualable. Así como lo lee.



Tal es el caso de la línea HP Envy, la cual ha sabido integrar la madera al ‘touchpad’ y reposamuñecas de sus ‘notebooks’, otorgando así un detalle singular a partir de un material acorde al estilo de vida de los usuarios de hoy. Precisamente, un acabado hecho en nogal 100 por ciento auténtico (y que cuenta con un nano revestimiento) brinda una experiencia cálida y cómoda, de excelente durabilidad y que conserva la textura y sensación propia de la naturaleza.



Por ejemplo, el HP Envy 13 que además de contar con un ID de madera muy innovador, es más delgado y liviano que sus antecesores. Al mismo tiempo, cuenta con la última tecnología de HP que permite hasta 19 horas de duración de su batería, disco duro de estado sólido (SSD) Intel Optane de hasta 512 GB perfecto para trabajos exigentes, interruptor de bloqueo en la cámara web y lector de huellas digitales en la cubierta del teclado.



La convertible más pequeña del mundo



Diseño, desempeño, impresionante pantalla y tranquilidad son los pilares del portátil HP Spectre x360 13, un “híbrido” entre ‘tablet’ y computador portátil que combina lo mejor de los dos mundos.



No solo es su relación pantalla-cuerpo de un 90 por ciento construido en aluminio, sino también su diseño angular único y las 22 horas promedio de duración de batería. Con este portátil su privacidad estará completamente protegida mediante un interruptor de bloqueo en la cámara web, el silenciamiento dedicado del micrófono con tecla LED y una pantalla antirreflejo, la cual también brinda una excelente visualización incluso en exteriores.



En materia de desempeño, el HP Spectre x360 13 tampoco se queda atrás. Su doble de conectividad con WiFi 6 y diseño térmico mejorado (con orificios de ventilación más amplios y tubo de calor mejorado) hacen de este equipo el mejor aliado de la productividad.



Además, su procesador Intel de décima generación hace que siempre esté listo para ofrecer altos niveles de rendimiento en cualquier situación o entorno. Por medio de la inteligencia artificial que brinda la tecnología Proyect Athena, el dispositivo aprende las rutinas del usuario y se anticipa a sus necesidades; así, el portátil puede pasar del modo espera a la activación en un instante, así como ofrece nuevas herramientas que pueden ayudar de forma proactiva a filtrar, optimizar e, incluso, predecir los recursos que se necesitarán para ciertas tareas futuras.

Ultradelgado y versátil, así es el HP Pavilion 13



El nuevo modelo del HP Pavilion llega con un nuevo diseño compacto en metal 3D de solo 15 mm de grosor y pantalla de 13 pulgadas de borde ultradelgado.



Precisamente, el HP Pavilion 13 cuenta con un gran poder de procesamiento que brinda la décima generación de Intel Core i5, 8 GB de memoria RAM y su SSD Intel Optane de 256GB. Cabe destacar también las 11 horas de duración de batería y funcionalidad para carga rápida (HP Fast Charge).



El HP Pavilion 13 también es un equipo perfecto para el entretenimiento, pues cuenta con una cámara de ángulo de visión amplio y Audio B&O Play. Y, por si fuera poco, cuenta con múltiples puertos USB A, USB C y HDMI y WiFi de alta velocidad que garantizan una conectividad total.



HP Pavilion All in One, un mundo de posibilidades



Los computadores ‘All in One’ de HP están concebidos para que toda la familia disfrute de experiencias memorables con la mayor comodidad posible. No solo son un equipo práctico que cabe en cualquier espacio (no requieren de CPU o torre, pues está integrada en el monitor), también son una herramienta moderna con todo lo necesario para el trabajo, estudio o entretenimiento.



La línea HP Pavilion All in One cuenta con una pantalla de alta definición (disponible en versiones de 24 o 27 pulgadas) y parlantes con sonido envolvente. Asimismo, está en capacidad de atender las aplicaciones más demandantes gracias a su procesador Intel Core i7. Almacene todos sus documentos importantes y sus más preciados recuerdos en un disco duro interno con capacidad de 1 TB.



Finalmente, los más pequeños del hogar podrán usar el equipo de manera fácil y segura con HP Magic Desktops, una herramienta que permite controlar el contenido que se visualiza en pantalla.