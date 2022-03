Diversificar el portafolio de inversiones es un paso clave para que este aumente su valor en el tiempo, es decir, para que genere rentabilidad. Esto lo sabe todo inversionista; no obstante, puede haber riesgos en el proceso que impliquen todo lo contrario.



Estos riesgos son de dos tipos: los hay permanentes, como los que se relacionan con el mercado, los cambios tecnológicos, la competencia o la actividad económica; y coyunturales, como es el caso de la pandemia, la inflación, las disrupciones sociales, el cambio climático, las tensiones políticas y globales, entre otros factores.

Esta enorme variabilidad de desafíos que afronta el mundo puede hacer que, en el camino de la diversificación, se obtengan resultados negativos.



Lo anterior significa que la diversificación no puede ignorar el vínculo entre los desafíos actuales y el retorno que se puede generar. Esto es lo que se entiende como la relación rentabilidad-riesgo.



Sin embargo, es necesario diversificar. Y es que, en un escenario tan complejo, invertir en un único instrumento puede ser desastroso si el resultado es negativo. Por ello, es importante poder compensar los resultados menos favorables con otros que sí sean positivos. Pero ¿cómo diversificar el portafolio disminuyendo riesgos y generando rentabilidad?

Tips para diversificar eficazmente

El aspecto más importante a destacar para aquellos a quienes les interesa diversificar de una manera más segura sus inversiones consiste en estar al tanto de, al menos, tres tipos de elementos que definen cada instrumento de inversión:



1) Elementos de la entidad que genera el ingreso: Esto implica conocer cuál es su país de origen, su industria, su tamaño relativo, si se trata de una empresa pública o privada, entre otros factores.



2) Elementos de la estructura financiera: Dependen de si es renta fija o variable, el plazo de repago, la liquidez, el tipo de gestión, etcétera.



3) Elementos del mercado financiero y regulatorio: Aquí entran en juego aspectos como el mecanismo de transacción, los estándares ESG, el entorno macroeconómico y el político, entre otros.



Tener en cuenta este tipo de elementos puede permitir a los inversores estar más cerca de seleccionar un conjunto de activos con características diferentes y no relacionadas, lo que disminuye la volatilidad y los riesgos del portafolio.

Opciones para diversificar



Ahora bien, hay otras acciones que se pueden implementar para diversificar las inversiones, como agregar una estrategia de diversificación internacional. Esto se puede lograr incorporando fuentes de retorno en compañías globales o industrias que no están presentes en el ámbito local.



También se puede acudir a productos como los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores y que ayuda a invertir de manera diversificada y con bajo costo



Otra opción son las inversiones alternativas, las cuales buscan explotar las ineficiencias de los mercados al centrarse en activos y estrategias de inversión no tradicionales. Estas se caracterizan por la iliquidez potencial, los activos en mercados públicos y privados, la baja correlación con los mercados, los accionistas activos (a veces propietarios únicos), entre otros aspectos.



De hecho, es posible identificar dos tipos de inversiones alternativas: el primero, formado por vehículos que invierten en activos no tradicionales, como infraestructura, sector inmobiliario y capital privado; el segundo, por su parte, implica estrategias que invierten en activos tradicionales mediante el uso de métodos no tradicionales, por ejemplo, el apalancamiento.



Otra alternativa consiste en las inversiones sostenibles, las cuales permiten invertir en el futuro y en apostar por el crecimiento aquellas empresas que mejor resuelven los desafíos a los que se enfrenta la humanidad.



Diversificando el portafolio con este tipo de opciones, es posible ampliar la base de retorno y disminuir el riesgo conjunto.



Pero no es una tarea fácil y, por ello, hay compañías expertas en el tema como BlackRock, que le brindan el asesoramiento que todo inversionista profesional necesita. Conozca más sobre ellos en el sitio web www.blackrock.com/co. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. Se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. La inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.