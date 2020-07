¿Por qué una empresa debe implementar sistemas reactivos?

Últimamente, las compañías han estado muy interesadas en la implementación de sistemas informáticos dentro de su diario operar. En esta búsqueda, las organizaciones se han topado recientemente con los sistemas informáticos reactivos, un tipo de sistema orientado a aquellas compañías exigentes, que buscan herramientas escalables, que les permitan un manejo de estas desde la nube y en cualquier tipo de dispositivo. Los sistemas reactivos, surgen como una manera de evolucionar la forma en que las aplicaciones tradicionales se comportan, así como de adaptarlos a las nuevas tecnologías, herramientas y necesidades de los usuarios.

Para ampliar un poco más el tema, hablamos con Jorge Vélez Giraldo, ingeniero de sistemas con maestría en Data Management e Innovación Tecnológica, 20 años de experiencia, y CEO de la empresa colombiana Globalbit, la cual cuenta con más de 10 años en el mercado del desarrollo de software, y que está incursionando en la creación de sistemas reactivos como respuesta a las nuevas tendencias, y el surgimiento de mejores prácticas en el desarrollo de sistemas informáticos.





1. ¿Cómo ha sido su trayectoria y experiencia en el desarrollo de software?



Llevo más de 20 años desarrollando software, me he enfocado especialmente en la arquitectura, es un mundo apasionante y retador, si bien los paradigmas de desarrollo no han cambiado en los últimos años, las herramientas, frameworks, tecnologías y plataformas, avanzan muy rápidamente, esto te obliga a estar en un continuo aprendizaje y búsqueda de nuevas y eficientes formas de implementar las soluciones. He participado en el desarrollo de sistemas de información con requerimientos realmente exigentes en tiempos de respuesta, y capacidad de operación de altos volúmenes de datos; estos escenarios son importantes porque retan al máximo la forma como se debe desarrollar el software.



2. ¿De qué manera están abordando y aplicando el desarrollo de sistemas reactivos en su empresa?



Desde el diseño de la arquitectura de la solución, se deben identificar los componentes del software y orientar su construcción de tal forma que, vayan avanzando hacia el cumplimiento de las características que lo convertirán en reactivo, así mismo, se debe tener presente que el sistema de información debe tener la capacidad de aprovechar la flexibilidad en los recursos a nivel de infraestructura, es decir que, si bien podemos tener una plataforma elástica, la solución también debe estar alineada para usar de forma óptima los recursos.

3. ¿Cuáles son las características más importantes de los sistemas reactivos?



Los sistemas reactivos deben ser:



• Responsivos: Los sistemas deben estar preparados para reaccionar adecuadamente a las peticiones de los usuarios, y brindar tiempos de respuesta rápidos.



• Resilientes: Los sistemas deben comportarse de forma responsiva ante las fallas, para esto, deben reaccionar rápidamente a ellas para mantenerse disponible a los usuarios, y que no sean estos quienes deban resolverlas.



• Elásticos: Deben adaptarse al uso de recursos, las condiciones de carga y las exigencias de datos, consiguiendo responder a la demanda de forma adecuada, y con la condición de variabilidad que cada momento o acción requiera.



• Orientados a mensajes: Los sistemas deben usar una comunicación asíncrona y evitar el acoplamiento entre los componentes para mantenerse disponibles, y ejecutar tareas de forma más veloz.



4. ¿Por qué se deberían considerar como una necesidad para las compañías?



Básicamente porque son el futuro. Los sistemas tradicionales ya han quedado obsoletos, por lo tanto, las empresas deben empezar a buscar aquellos que vengan en tendencia, y que de verdad les permita mejorar la productividad laboral. Es el momento de cambiar y de desarrollar sistemas empresariales que tengan vigencia en el futuro, es decir, que puedan continuar funcionando o que puedan ser mejorados con el paso de los años.



5. ¿Qué tipo de problemas resuelve y de qué beneficios pueden gozar las empresas que deciden apostarle a este tipo de sistemas?



Los sistemas reactivos resuelven problemas de agilidad principalmente, pues lo que buscan es que al ser manipulados por el usuario, puedan tener respuestas más rápidas y adaptadas al entorno o a la carga de información que cada acción requiere. Además, puede aportar beneficios como:



• Obtener un tiempo de respuesta más eficiente, un menor consumo de recursos, y mayor rentabilidad para las empresas.



• Son sistemas altamente escalables y abiertos al cambio, por ende, permite que con el paso del tiempo y con el crecimiento de las compañías, se puedan agregar fácilmente nuevas funcionalidades, así como integrarse con otras aplicaciones.



• Este tipo de sistemas son muy tolerantes ante las fallas, por lo tanto, presentan muy pocas, y cuando una se presenta, estos responden con gran rapidez y eficiencia.



6. ¿Cómo cree que será el comportamiento de estos sistemas a futuro? ¿Muchas empresas los implementarán?



Las posibilidades que los sistemas reactivos ofrecen tanto en el ámbito de la programación como para las empresas son tan amplias, modernas y positivas, que ya muchas empresas han comenzado con su implementación, y se prevé que la mayoría de las empresas, estarán migrando próximamente a este tipo de sistemas, principalmente aquellas con enfoque a las aplicaciones Cloud o en la nube. En Globalbit, decidimos comenzar con su implementación, ya que vimos el potencial que tienen, no solo para nosotros como desarrolladores, sino también para las compañías y sus usuarios.

7. ¿Qué les aconseja a las empresas que aún no han implementado sistemas informáticos en sus operaciones?



Los sistemas reactivos son la nueva generación de herramientas informáticas, por ende, vale la pena comenzar a aplicarlos desde ya, principalmente si en la empresa aun no cuenta con este tipo de herramientas, ya que es una oportunidad para iniciar con sistemas verdaderamente eficientes, y que le aportará beneficios a la organización tanto en el momento como a futuro.



