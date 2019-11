¿Por qué Miami es el lugar ideal para invertir en finca raíz?

Invertir en una ciudad o lugar que genere oportunidades en cuanto a rentabilidad, valorización, crecimiento y posicionamiento, sin lugar a duda es la mejor opción, y en ese sentido, varios factores entran a jugar un papel fundamental para obtener un inmueble, que realmente ayude a cumplir con uno, o todos los fines anteriormente mencionados.

Para empezar, la ubicación definitivamente es uno de los puntos clave. Lo ideal es invertir en una zona que esté altamente posicionada dentro del mercado, y que ofrezca una estabilidad en el sector a largo plazo. Hay que tener en cuenta que cada mercado es muy diferente; existen opciones que ofrecen un mejor retorno, y otras que están hechas simplemente para valorizarse. La ciudad de Miami, en Florida, EE. UU. es una de las localidades más privilegiadas en lo que se refiere a inversión de bienes raíces.



Pero, ¿cómo identificar la adecuada según el objetivo que se tiene para invertir? Los inversionistas e interesados en invertir en ese mercado deben asesorarse adecuadamente antes de hacer algún movimiento financiero. Una de las empresas más respetadas del sur de la Florida en este tema es LIVE IN MIAMI - REAL ESTATE TEAM, un equipo que trabaja bajo la firma BRICKELL REALTY GROUP –una de las empresas inmobiliarias más grandes del sur de la Florida-, es especialista en inversionistas extranjeros y locales.



“Somos una compañía que tiene muchos años de experiencia en el mercado (…) Somos agentes inmobiliarios especializados tanto a nivel comercial como residencial, y abarcamos tanto el mercado local como el mercado de inversión extranjera,” señala Ana Tainna Shepard, realtor associate de Live in Miami. “Nosotros asesoramos en todo el proceso del mercado local, tanto venta como renta; y el internacional, con todo lo que es asesorar al inversionista, dependiendo de la necesidad que él quiera, y el propósito de la inversión para tomar la mejor decisión inmobiliaria”.

Miami representa una inversión segura gracias a su 90 por ciento de rentabilidad en el mercado. Estadísticamente, es una de las áreas que mejor retiene el valor a mediano y largo plazo. Es decir, todo aquel que compra, y retiene un tiempo su inmueble, para después venderlo, cumplirá con su meta monetaria, debido a la alta demanda que se presenta constantemente en esta ciudad. Eso sí, deben asesorarse con expertos del mercado.



“Miami es una de las principales ciudades en crecimiento de los Estados Unidos. Es la número dos en crecimiento sostenido después de Nueva York. A Miami se mudan diariamente, según el último reporte de Miami, 900 personas, y de esas 900 que vienen de otros países o estados, el 45 por ciento se queda en el sur de la Florida”, asegura Shepard.

Por otro lado, la forma en la que se realizan las transacciones inmobiliarias en Miami, sobre todo las de los condominios, han permitido que se establezca como un mercado seguro. El 80 por ciento de estas, se realizan en efectivo, y esto le da un plus frente a otros países o ciudades, que también están dentro de la lista de favoritos de los compradores.



Dejando un poco de lado la ubicación, y teniendo en cuenta que Miami posee el segundo centro financiero más importante del país, Brickell, también es esencial analizar los logros y el desarrollo de la misma. Es la número uno en Estados Unidos para empezar un negocio; y además, a nivel de tecnología, “ha crecido un 40 por ciento, y se espera un incremento del 11 por ciento del año 2020 a 2023.”, continúa Shepard.



Miami adoptó hace unos años el modelo de preconstrucción, el cual consiste en darle el 50 por ciento antes al proyecto, para que en el momento en el que este empiece a ser construido, aproximadamente el 75 y 90 por ciento, ya ha sido vendido, asegurando la venta total, evitando las deudas, y ocasionando que la economía sea estable.



“En Miami hay ciclos de construcción. Ahora empieza el nuevo y se entrega en el 2023-2025. Del ciclo anterior, que ya se está cerrando, quedan solo unas mil unidades para cerrar, lo cual es increíble; está vendido más del 90 por ciento (…) La razón para comprar los condominios es por la rentabilidad, ya que no todo el mundo puede comprar, pero todo el mundo de ese 45 por ciento que se queda en el sur de Florida necesita un lugar para vivir”, finaliza Shepard.

Invierta en Miami de manera segura

Live In Miami ofrece diferentes servicios diseñados y enfocados en la necesidad de cada cliente. A nivel de servicios locales, son especialistas en venta, renta y compra comercial y residencial. En cuanto a la comercial, son expertos en negocios, no solamente en la parte inmobiliaria, sino en el negocio operativo como tal; y en cuanto al residencial, se encarga de hacer el análisis correspondiente de mercado para sus clientes, y la supervisión y el acompañamiento de todo el proceso.



“Tenemos un servicio integral y personalizado. Contamos con un equipo de profesionales como abogados, contadores y financieros que nos asisten en el proceso, desde el momento en el que el cliente toma la decisión de hacer una inversión, hasta que se lleva a término”, dice Ana Tainna Shepard, realtor associate de Live in Miami.



Asimismo, este equipo trabaja de la mano de corporaciones, que están especializadas en todo lo que hace referencia a inversión extranjera. “Es muy fácil obtener como extranjero un crédito en Estados Unidos. Para nosotras es parte del proceso, el cliente nos dice “quiero hacer una inversión por este monto de dinero porque quiero invertir en moneda fuerte, o quiero diversificar mi portafolio de inversión inmobiliaria”, y entonces nos reunimos con la persona, vemos qué retorno de inversión está esperando, cuál es el uso que le va a dar, y ahí miramos cuál producto le presentamos. Después de que esa decisión está tomada, vemos qué vamos a hacer a nivel de financiamiento, se arma la estructura, se califica la persona, y se hace la corporación que va a comprar el inmueble”, afirma Shepard.



Para invertir en Miami, no necesariamente hay que ser residente o ciudadano, las personas lo pueden hacer como turistas, solo deben cumplir con algunos requisitos, y comprar como se mencionó anteriormente, a través de una corporación o figura jurídica, que cumpla con las reglas federales del país. La corporación lo adquiere, pero la persona es la dueña del inmueble.



Una de las tendencias más fuertes para invertir en Miami son los condominios. En este momento, son varios los proyectos innovadores que están revolucionando la manera en la que se invierte en finca raíz. “Hay algunos que están saliendo con cadenas como Airbnb, de manera que tiene flexibilidad de uso. Nosotras representamos al cliente, trabajamos con esas constructoras, y nos encargamos de que el cliente entienda el retorno y el beneficio que tiene ese tipo de inversión, sin restricciones a nivel de renta”, puntualiza Shepard.

5 pasos o consejos para invertir

Para Dilay Escalante, realtor associate de Live In Miami, estos son los puntos más importantes para tener en cuenta a la hora de realizar una inversión:

-Reconocer la intención de la inversión.

-Buscar un asesor capacitado para saber dónde invertir.

-Definir el tipo de uso que se le va a dar a la propiedad.

-Concretar la cantidad de dinero que se va a depositar.

-Elegir el tipo de financiamiento por el que se va a optar.



