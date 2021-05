¿Por qué es tan importante cuidar y desmaquillar los ojos?

A raíz de la pandemia por covid-19 y el constante uso del tapabocas, los hábitos de las personas y el cuidado personal han dado un giro de 180º. Y es que en lo que respecta a las mujeres y el hecho de acostumbrarse a pasar parte del día con tapabocas ocultando medio rostro, arreglarse para trabajar desde casa y sentirse bien, le dio paso a distintas tendencias de maquillaje a nivel mundial en las cuales los ojos se convirtieron en protagonistas.

El maquillaje es capaz de transformar cualquier rostro para resaltar las facciones sin llegar a perder la naturalidad y en ese sentido, cuando se trata de la mirada, es posible lograr un cambio significativo en el aspecto que influirá en la forma de interactuar en la rutina diaria, el lenguaje visual producido con una mirada expresará todas las emociones.



Cuando se habla de maquillaje, sale a relucir la importancia de retirarlo todos los días para crear esa barrera de protección que los desmaquillantes hacen posible frente a bacterias, impurezas y ácaros. Es esencial optar por productos que cuenten con todas las características y componentes que no solo aporten a la eliminación de los diferentes residuos, sino que disminuyan la probabilidad de padecer otras enfermedades.



“Uno de los principales ingredientes de la pestañina son los aglomerantes. Estos tienen una fase soluble en aceite que contiene ceras, vitaminas y químicos resistentes al agua y son los preferidos para un efecto más prolongado del maquillaje. Los delineadores de párpados están compuestos por ceras solidificantes minerales, animales o sintéticas a las que se añaden aceites y pigmentos, y una típica composición de sombra de ojos suele ser un 60 por ciento de aceites minerales, 10 por ciento de grasas y ceras, 6 por ciento de lanolina y otros pigmentos y conservantes. Teniendo en cuenta lo anterior, la posibilidad que estos productos químicos se fijen en la base de las pestañas es muy alta, por lo que hay que recordar que allí se encuentran las glándulas que le proporcionan la capa oleosa a nuestra lágrima y cuando no se remueve el maquillaje de forma correcta, hay un riesgo que estos residuos favorezcan la presencia de blefaritis e incluso del ácaro Demodex”, afirma Martha Lizarazo, médica oftalmóloga supraespecialista en cirugía plástica ocular y en patologías de la superficie ocular.

Limpie sus párpados y pestañas de forma segura



En Colombia se creo una fórmula patentada, generada por el Centro de Investigaciones Farmacéuticas de Procaps (CIFPRO), la Clínica Oftalmológica del Caribe y el grupo de investigación de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Norte, desarrollando el producto Blefadex, que contribuye a la limpieza de párpados y pestañas, no produce irritación ocular y trata la blefaritis crónica. Su base permite remover los residuos con gran facilidad disminuyendo la fuerza de fricción de esta zona y produciendo una sensación de frescura instantánea. También le aporta a sus usuarias un beneficio dermatológico único a través de los aceites esenciales que lo componen, ya que “actúan eliminando y evitando la blefaritis y el ácaro Demodex folliculorum arraigado en la base de las pestañas, y patrocinado en muchos casos por la presencia del maquillaje. Esta propiedad del producto Blefadex no solo permite que los ojos no tengan rastros de maquillaje, sino también brinda una verdadera limpieza profunda en los párpados”, continúa Lizarazo.





¿Cómo identificar la blefaritis?



La blefaritis se puede definir como la inflamación en el borde de los párpados. Usualmente compromete ambos ojos y puede tener muchas causas, siendo las más comunes de tipo infeccioso. Esta enfermedad que afecta la calidad de vida de las personas, se manifiesta por la presencia de enrojecimiento e irritación en el borde de los párpados y caspa en la base de las pestañas que puede causar rasquiña y obstruir las glándulas sebáceas que están ubicadas en los parpados provocando los famosos orzuelos.



“Quienes padecen blefaritis experimentan ardor, irritación, síntomas de sequedad ocular, rasquiña en el borde de los párpados, molestias ante la exposición a la luz, entre otros. Pero eso no es todo, en la mayoría de los casos el ácaro que ya se ha mencionado, Demodex folliculorum, está presente y su reproducción de forma descontrolada es la causa principal de la descamación y la rasquiña. El ácaro Demodex folliculorum es altamente transmisible y se puede encontrar en los objetos con los que nos aplicamos el maquillaje, las almohadas y otras superficies; de ahí la importancia de la higiene y el uso individual de brochas y almohadas”, explica Lizarazo.



En medio de ese contexto, vale la pena resaltar que Blefadex es el único acaricida que controla el ácaro Demodex folliculorum en los párpados, y aunque este y otros microorganismos hacen parte de la flora natural de los seres humanos, se debe frenar su reproducción ya que puede producir daños significativos.



Si desea más información ingrese a https://beacons.page/blefadex y recuerde que Blefadex está disponible en todas las farmacias del país.

*Este producto cuenta con registro INVIMA NSOC91288-19CO en calidad de producto cosmético.