¿Por qué es importante elegir el pañal correcto para su bebé?

El movimiento es fundamental para que los bebés exploren el mundo a través de los sentidos. Tocar texturas, observar colores y siluetas, probar distintos sabores, escuchar diferentes tipos de sonidos y oler e identificar aromas, entre otras acciones, tienen mucho que ver con la capacidad de moverse. Por todo esto, es preciso que los pañales brinden a los bebés la libertad necesaria para desplazarse y avanzar en su desarrollo motor y cognitivo.

Teniendo esto en cuenta, y reforzando su compromiso con las mamás y los papás colombianos, Huggies, la marca de Kimberly-Clark que lleva 40 años dedicándose al cuidado de los bebés, ha desarrollado la exclusiva tecnología Xtra-Flex que, además de entregar protección total, se activa con el movimiento para proporcionar la flexibilidad que los bebés necesitan en cada paso de su desarrollo.



Los Pañales Huggies Active Sec cuentan con tecnología Xtra-Flex y con canales en forma de X que redistribuyen los fluidos para que estos no se concentren en el medio. De esta manera, el pañal, aunque esté lleno, cuenta con toda la calidad de Huggies para conservar su flexibilidad y ajuste, de modo que el bebé pueda gatear o caminar libremente, sin exponerse a derrames o irritaciones.



La relación entre el movimiento y el desarrollo del bebé



La doctora María Elvira Fayad, licenciada en terapia ocupacional con 25 años de experiencia en el tratamiento de infantes, explica que hay una relación directa entre el movimiento y el desarrollo motor y cognitivo.



De hecho, según la experta, la motricidad gruesa es una habilidad que hace posibles varios aprendizajes vinculados con el neurodesarrollo, así como el control del cuerpo y un adecuado manejo de la postura.



“El gateo y el arrastre son patrones contralaterales, es decir, consisten en movilizar la pierna derecha y el brazo izquierdo, y viceversa. Esto permite la integración interhemisférica del cerebro y el desarrollo de la lateralidad. Si los niños omiten estos pasos, por el pañal u otras razones, es probable que más adelante tengan problemas para diferenciar correctamente la izquierda con la derecha, o para llevar a cabo acciones relacionadas con las habilidades finas, como escribir o abotonarse”, señala Fayad.



Incluso, complementa la experta, la motricidad gruesa está ligada a la autoestima, ya que la limitación de movimientos puede, asimismo, frenar la posibilidad de interactuar adecuadamente con otros niños y con el entorno, lo que afecta etapas posteriores.



Cabe destacar que este vínculo entre el desarrollo de los niños y el movimiento tiene mucho que ver con los pañales. Justamente, un estudio de The Association for Psychological Science (APS) reveló que los niños de 12 a 19 meses, en promedio, dan por hora unos 2.368 pasos y presentan unas 17 caídas.



Por esa razón, es necesario que los pañales no sean rígidos, ya que deben permitirles a los bebés gozar de un grado de libertad y flexibilidad que no limite su explotación sensorial ni su desarrollo psicomotor.



Xtra-Flex: protección y flexibilidad para el desarrollo de los bebés



Lo anterior no implica que los pañales deban sacrificar la protección para favorecer el movimiento. Por el contrario, el pañal debe garantizar una adecuada absorción y distribución de los fluidos, con el objetivo de que los bebés no se sientan incómodos.



“Es necesario que los pañales permitan la distribución anatómica de los fluidos corporales, con el fin de que los bebés no pierdan el equilibrio y la coordinación. Un pañal lleno en el que se forma la típica ‘colita de pato’ incrementa las caídas y la sensación de incomodidad por el peso adicional y la humedad”, manifiesta la doctora Fayad.



Pensando en todo lo anterior, Huggies escuchó a las mamás y los papás de Colombia para satisfacer estas necesidades dotando a sus pañales con tecnología Xtra-Flex, que con sus canales en forma de X distribuye de manera más rápida, eficiente y uniforme los fluidos en todo el pañal, aportando beneficios tanto a los bebés como a los padres al evitar fugas.



Cabe destacar que Huggies ha incorporado esta tecnología en pañales abiertos y cerrados que van desde la talla M hasta la talla XXG.



“Kimberly-Clark está motivada por la visión de liderar el mundo en lo esencial para una vida mejor. La innovación forma parte de nuestro ADN y, desde Huggies, escuchamos las opiniones de los consumidores para desarrollar los productos más suaves, prácticos y únicos, de acuerdo con las necesidades de las mamás y los papás colombianos. Con el lanzamiento de la tecnología Xtra-Flex, ofrecemos la mejor opción disponible contra las fugas, permitiendo más confort y libertad para que los más pequeños descubran el mundo”, concluye Natalia Tobón, gerente de Mercadeo de Cuidado Infantil para Kimberly-Clark en la Región Norte de Latinoamérica.