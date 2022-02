El voto en Colombia no siempre fue para toda la población. Por temas de discriminación, ni las mujeres ni los grupos étnicos diversos que formaban al país gozaban de este derecho. Después de años de lucha que parecen haber sido dejados en la historia antigua, en el caso de las mujeres solo se logró hasta hace un poco más de 60 años, cada persona nacida en el país tiene el derecho a hacer oír su voz y votar por quienes la representan en sus creencias y valores para gobernar.

Es un privilegio, además de un deber y un derecho. Por eso, la votación en las elecciones que se acercan es clave para todas las personas que quieran ver una Colombia mejor.“Esta es la oportunidad para que escojamos quiénes nos van representar en el transcurso de los próximos cuatro años, ya sea en el senado, en el congreso o en la presidencia, teniendo en cuenta el lugar geográfico y la situación en la que cada persona se encuentre”, afirma Juan Camilo Herrera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes Y continúa explicando que “estas personas son las que van a definir el rumbo del país, de ahí la relevancia de poder canalizar mediante los diferentes partidos, o en su defecto en el voto en blanco, los intereses de la ciudadanía en este periodo de tiempo”.



La constitución de 1991 es clara al respecto: votar es tanto un derecho como un deber para la ciudadanía. La abstención tan pronunciada, que caracteriza usualmente en las elecciones, es un claro indicio de que las personas no disfrutan de este derecho y no cumplen con su deber, tal vez porque no ven cómo el gobierno les afectará en su diario vivir, lo cual tiende a llevar a que un grupo pequeño de la población escoja a sus gobernantes continuamente y por aquella razón no se dé un cambio real.



Con esto, es fundamental afirmar que quienes vayan a votar, “tienen el deber de informarse de manera profunda de los planes, valores, campañas, programas, entre otros aspectos de los candidatos por los que se inclinen, sin importar el tipo de elección, para no solo ejercer su derecho, sino hacerlo de la mejor manera posible. Las elecciones de 2022 definen quiénes dirigen los órganos centrales del país, de los más importantes para el manejo general del mismo, así que es fundamental que se escoja el candidato que realmente represente las inclinaciones de la mayoría de ciudadanos”, anota Herrera.



Este año se va a caracterizar por la decisión de escoger responsablemente, el próximo 13 de marzo, a los representantes de Senado y Cámara de Representantes y posteriormente, el 29 de mayo, al Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo 2022-2026. Participar en estos dos actos democráticos demanda de los electores no solo su presencia en las urnas para cumplir con este deber, sino toda su responsabilidad y compromiso social, el que además le brinda luego el derecho a exigir.



Responsabilidad y conciencia



Con el voto responsable se está garantizando la transparencia dentro del proceso electoral, buscando la escogencia de los mejores candidatos y que desempeñen sus funciones de la manera correcta, para que hagan un buen ejercicio de la democracia, un óptimo control social, una adecuada formulación de políticas públicas y mejor ejecución de las mismas. Al ejercer el voto con responsabilidad, el ciudadano tiene la garantía de exigir que se cumplan los programas ofrecidos durante la campaña electoral de los candidatos.



Participar como votantes es uno de los pasos para que las voces sean escuchadas, cada voto cuenta, cada participación es relevante al momento de marcar tendencias. Si se elige sin claridad, ni análisis de las propuestas, se abre un camino para consecuencias sociales y económicas que pueden impactarnos directamente, situaciones como el aumento del desempleo, el aumento de la canasta familiar o la disminución de los ingresos salariales o la implementación de planes y programas que no atienden las necesidades reales de las comunidades, sino que resultan favoreciendo a unos pocos o alimentando la corrupción.



Participando también se da ejemplo a las nuevas generaciones sobre la importancia de construir comunidad y se abren posibilidades de nuevas propuestas vanguardistas sobre el manejo de lo público teniendo en cuenta que los jóvenes son muy importantes para la toma de decisiones.

Jurados de votación para las elecciones en el 2022



El próximo 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones de Congreso de la República para el período legislativo 2022- 2026. Durante la jornada electoral, miles de colombianos deberán prestar su labor como jurados de votación. Pero, ¿cómo saber si usted es uno? Aquí le explicamos.



En primer lugar, cabe aclarar que los jurados de votación son los ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden a los sufragantes el día de los comicios. Su compromiso, además de estar al frente de las mesas de votación, manejar el material electoral, diligenciar los formularios, vigilar las urnas y realizar el conteo de mesas, es agilizar la información de los resultados y, en especial, garantizar unas elecciones transparentes.



La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de forma aleatoria de los jurados, para garantizar la heterogeneidad de la filiación política. Esta herramienta se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos. Los ciudadanos no pueden ser mayores de 60 años.



Recuerde que, si fue asignado como jurado de votación, su asistencia a la jornada electoral es obligatoria. Quienes fueron notificados y sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan en caso de ser servidores públicos y si no lo son, deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.



Para las elecciones de Congreso de la República 2022, del pasado 9 al 11 de febrero se realizó el sorteo para la asignación de jurados de votación y desde el 13 de febrero, es decir un mes antes de los comicios, se podrá verificar a través de la aplicación InfoVotantes Congreso, en la página web www.registraduria.gov.co o en la sede de la Registraduría más cercana, si fue elegido para prestar el servicio digitando su número de cédula de ciudadanía.



Y para quienes hayan sido seleccionados, de acuerdo con voceros de la registraduría, las causales de exoneración de la sanción por la no prestación del servicio de jurado de votación se encuentran el artículo 108 del Código Electoral en las que están:



- Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo.



- Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas.



- No ser residente en el lugar donde fue designado.



- Ser menor de 18 años.



- Haberse inscrito y votar en otro municipio.



- En el caso de resultar positivo para Covid-19, y si está dentro de los días de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, estaría exento de cumplir la función como jurado, contando claro está con la prueba que soporte el diagnóstico.



De encontrase en algunas de las situaciones descritas deben dirigir una comunicación al Registrador del Estado Civil del municipio donde fue designado y solicitar la exoneración.