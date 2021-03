¿Por qué debería importarnos el cáncer de colon?

Aunque no se hable tanto sobre él, el cáncer de colon y/o recto, también llamado colorrectal, es un problema muy serio. Con 774.000 defunciones por año, este es el tercer tipo de cáncer que más muertes produce en el mundo según la Organización Mundial de la Salud . Asimismo, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, es el cuarto más común en el continente americano con cifras anuales que llegan a los 240.000 nuevos casos y a los 112.000 fallecimientos .

De lo anterior la importancia del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de marzo, que es una ocasión propicia para despertar conciencia sobre esta enfermedad.



Lo preliminar implica reconocer el impacto de esta enfermedad; promover la prevención y la detección temprana, y llamar la atención sobre la necesidad de que los pacientes y los sistemas de salud no descuiden ni posterguen los tratamientos en tiempos de pandemia.



¿Qué es el cáncer colorrectal?

Esta es una enfermedad que se origina en el colon y/o en el recto, los cuales conforman el intestino grueso y, por tanto, son parte del sistema digestivo. Por lo general, en este cáncer se producen levantamientos o pólipos en la mucosa del colon y/o del recto que se convierten en tumores, explica la Sociedad Americana contra el Cáncer .



Para que esto suceda, es decir, para que un pólipo se transforme en cáncer, pueden pasar entre cinco y diez años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente, anota la misma entidad, el cáncer puede extenderse hacia los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, para pasar a los ganglios linfáticos o incluso a partes más distantes, como el hígado, el peritoneo o el pulmón. En casos menos frecuentes, la metástasis llega a ocurrir en el sistema nervioso central .



Cabe resaltar que las manifestaciones de este cáncer dependen de la localización y el tamaño del tumor. En ese sentido, el Instituto Nacional de Cancerología advierte que los síntomas y signos suelen incluir dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea o+ estreñimiento, alteraciones del hábito intestinal, anemia con sangrado digestivo oculto y, en ocasiones, masa abdominal palpable, entre otros. Cuando se presentan este tipo de señales de alerta, es preciso practicar pruebas para determinar si efectivamente se trata de un caso de cáncer colorrectal .



No obstante, y teniendo en cuenta que este cáncer se origina a partir de lesiones precursoras no malignas, es recomendable detectarlo en etapas tempranas por medio de programas de tamizaje de base poblacional.



Aunque las guías de tamizaje varían según cada país, la Organización Panamericana de la Salud afirma que la recomendación general es empezar el tamizaje en la población de riesgo medio, es decir, a partir de los 50 años, y continuar con intervalos regulares hasta los 75 años. Las pruebas de tamizaje incluyen el examen de sangre oculta en las heces, la sigmoidoscopia, la colonografía y la colonoscopia, entre otras.



Se puede prevenir y curar

El cáncer de colon surge de una combinación de factores genéticos y medioambientales. Al respecto, el Instituto Nacional de Cancerología estima que del 20% al 30% de los pacientes pueden tener antecedentes familiares.



En cuanto a los factores medioambientales, la entidad incluye la edad (el 90% de los casos ocurre en personas mayores de 50 años y la incidencia va incrementando con la edad); el exceso de peso (la obesidad incrementa de 1,5 a 2 veces en el riesgo de desarrollar la enfermedad), y la alimentación (el consumo de carnes rojas se considera un factor de riesgo), entre otros .



Debido a la importancia de estos factores medioambientales, es posible que ciertos hábitos disminuyan los riesgos de padecer este cáncer, como consumir una dieta balanceada, evitar el alcohol y el tabaco y hacer ejercicio. De hecho, el Instituto Nacional de Cancerología estima que la actividad física regular puede disminuir entre un 40% y un 50% el riesgo de padecer cáncer de colon .



Es necesario señalar que, así como se puede prevenir, este cáncer también se puede curar. Precisamente, hay siete tratamientos estándar para esta enfermedad, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos: la cirugía, la ablación por radiofrecuencia, la criocirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia .



Sin embargo, tanto el diagnóstico oportuno como el éxito de los tratamientos dependen del compromiso de los pacientes y del sistema de salud. Esto es muy importante en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, en el cual ha disminuido la actividad endoscópica y, por tanto, se han reducido los nuevos diagnósticos de esta enfermedad, según se afirma en un reciente estudio publicado por la Revista Colombiana de Gastroenterología .



Así pues, es necesario que continúe la reactivación ordenada de los servicios médicos para diagnóstico y tratamiento, tal como se ha venido haciendo: siguiendo los protocolos de bioseguridad para que los pacientes sean atendidos sin riesgos de contagio y para que enfermedades como el cáncer de colon puedan tener una atención y un cuidado oportunos en el país.

