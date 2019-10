Póngale atención a las siguientes alertas de su cuerpo

En los adultos, los síntomas de la diabetes incluyen infecciones cutáneas y pérdida de peso sin razón aparente; en los niños, esta enfermedad se presenta con dolor de estómago constante y aliento con olor a frutas.

Boca seca, sed excesiva e insaciable, hambre, orina abundante y frecuente, cansancio, falta de energía, visión borrosa y entumecimiento en manos o pies son algunos de los síntomas característicos de la diabetes, enfermedad que aparece cuando los niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, para que los niveles de azúcar en la sangre se consideren normales deben estar entre 70 y 130 miligramos por decilitro (mg/dl) antes de comer y en menos de 180 mg/dl después de comer.



Es por esto que la alimentación juega un papel fundamental, tanto en la prevención como en el tratamiento de este padecimiento que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año 2014 afectaba a 422 millones de personas en el mundo y de la cual solo la mitad de las personas que la padecen saben que la tienen.



“Partiendo de la base de que la diabetes es una enfermedad en la cual el nivel de glucosa en la sangre está elevado y que el cuerpo produce la glucosa empleando los alimentos ingeridos, especialmente los carbohidratos, es importante que aquellos pacientes diagnosticados, así como las personas que tienen tendencia a desarrollar esta enfermedad, controlen su consumo diario de carbohidratos”, explica Jaime Quintero Lozano, médico nutricionista.



Para ayudar a mantener el nivel deseable de glucosa en la sangre, continúa Quintero, se recomienda a las personas consumir la misma cantidad de carbohidratos todos los días, así como los de mejor calidad, como los granos integrales, fríjoles, verduras y frutas.



“La meta es mantener el nivel de glucosa lo más cercano posible al nivel normal”, afirma el especialista, para lo cual indica que la cantidad de carbohidratos que se debe comer depende de si se trata de un hombre o una mujer, del peso, edad, nivel de actividad y medicamentos que se estén tomando.



“Una ración de carbohidratos consiste en 15 gramos por porción. Las mujeres adultas, en su mayoría, necesitan por lo menos 3 o 4 raciones de carbohidratos en cada comida (desayuno, almuerzo y cena), mientras que los hombres adultos necesitan 4 o 5 raciones en cada comida”, explica Quintero.



Pero, ¿cómo se produce la diabetes? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente (hormona que regula el azúcar en la sangre) o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.



De esto depende el tipo de diabetes diagnosticada, la cual puede ser de tipo 1, que se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona; de tipo 2, que se debe a una utilización ineficaz de la insulina y representa la mayoría de los casos mundiales; o diabetes gestacional, la cual aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes.



“Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro”, afirma Ana Valentina Bedoya, ginecóloga y obstetra de la Fundación Universitaria Sanitas.



Y aunque hay diferentes tipos de esta enfermedad, los síntomas tienden a ser similares con una variación en la intensidad de los mismos. De esta manera, según la OMS, en la diabetes de tipo 2 los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, como lo son excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio, pero se presentan en menor intensidad.



En cuanto a la diabetes gestacional, la ginecóloga asegura que el diagnóstico de este tipo de diabetes suele darse más mediante las pruebas prenatales, que porque la paciente refiera síntomas asociados a esta enfermedad.



En conclusión, y teniendo en cuenta que muchas personas no presentan síntomas durante varios años, los especialistas recomiendan a las personas que presenten factores de riesgo, como herencia o sobrepeso, realizarse una vez al año un control con el especialista competente.



"Sed excesiva, hambre, orina abundante y frecuente, cansancio, visión borrosa y entumecimiento en manos o pies son algunos de los síntomas característicos de la diabetes"



422 millones de personas estaban diagnosticadas con diabetes en el año 2014, OMS.