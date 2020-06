Políticas públicas estructurales, un reto en tiempos de pandemia

Ante un nuevo escenario de incertidumbre generado por la pandemia de la COVID-19, se hace necesario, para el mundo y para el país, reconfigurar el norte en los ámbitos social, político y económico, a través del establecimiento de políticas públicas que permitan solucionar los problemas inmediatos y construir un nuevo direccionamiento a futuro.

Para Ángel Tuirán Sarmiento, coordinador académico de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Norte, esta situación atípica e inesperada si bien en un primer momento hizo que muchas de las decisiones de política pública fueran improvisadas, a lo largo de este tiempo, las autoridades han ido aprendiendo, a través del ensayo y el error, en un periodo de tiempo mucho más corto cómo sobrellevarla de una mejor manera.



“Es de destacar, la forma como gobiernos centrales y locales han tomado decisiones acertadas con menos información y en menos tiempo. Y aunque ya existe más o menos acuerdo en las medidas para el manejo de la emergencia sanitaria, aún sigue pendiente, en el caso colombiano, la elaboración de políticas públicas estructurales en materia social y económica”, señala Tuirán Sarmiento.



Esta “nueva realidad” ha impactado de forma diversa a las regiones, a la población, a la economía, por lo cual se hace necesario articular estas decisiones con una agenda que sea sostenible, equitativa y productiva a largo plazo y que responda a los desafíos que plantea esta coyuntura.



De acuerdo con el catedrático, en el proceso de elaboración de políticas públicas no se puede perder el enfoque diferencial. “Es decir, esos elementos de contexto y de características poblacionales que permiten identificar mejor el público objetivo y las condiciones territoriales, lo que garantizaría en un primer momento un manejo eficiente y eficaz de la crisis”, comenta.



En Colombia, añade, es costumbre un diseño de políticas públicas pensadas desde el centro del país y aunque para el manejo de la crisis se han descentralizado una serie de responsabilidades en los administradores locales, estas responsabilidades deben ir acompañadas del recurso técnico, humano y financiero que permita un cumplimiento real de las mismas.

Prioridades

El impacto de esta pandemia aún es incalculable y los asuntos a priorizar son diversos y, según indica el coordinador académico de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno de Uninorte, estos podrían variar por regiones o territorios, pero hay temas que deben ser abordados a través de políticas públicas o del fortalecimiento de las que ya existen.



“El primero, está relacionado con el sistema de salud, tanto a nivel de infraestructuras físicas como de las condiciones del personal; el segundo, es la economía: la actividad informal en Colombia dio una respuesta por años a los temas que han debido ser tratados con políticas económicas y sociales. Muestra de esto es que, según datos del DANE, entre noviembre del 2019 y enero del 2020, en el país se registraron 12,01 millones de personas ocupadas. De esas, 5,73 millones derivan su sustento del trabajo informal”, advierte Tuirán.



Sumado a ello, continúa, en el sector formal, la tasa de desempleo reportada durante el mes de abril fue de 19.8%; es decir que entre marzo y abril, 1.5 millones de personas perdieron su empleo, cifra que alerta y evidencia no solo la gravedad del asunto sino también la importancia de políticas en el corto plazo, como la del ingreso básico.

“Otro tema importante, teniendo en cuenta la co-responsabilidad de la ciudadanía en el manejo de la crisis, es la cultura ciudadana, tema al que se le ha dado poca relevancia o no se ha tenido en cuenta por muchos tomadores de decisión, a lo largo de la historia reciente del país”, resalta el académico.

Desafíos

Lograr un equilibrio entre las necesidades urgentes de la población, que se han acentuado a lo largo de esta circunstancia (empleo, ingresos, salud,etc), y el cumplimiento de las medidas tomadas para tolerar esta situación requiere acciones concretas.



Lo primero, es aceptar que el orden de prioridades cambió. En ese sentido, agrega Tuirán, “si bien los procesos de planeación no son iguales, existen aún en este escenario, herramientas y cada día más datos que permiten identificar necesidades para ser abordadas con instrumentos de política pública, en el corto, mediano y largo plazo”.



Los retos que trae consigo esta emergencia sanitaria son múltiples, sin embargo, para Tuirán Sarmiento, los más importantes están relacionados con el déficit de producción pública del Estado en muchas regiones del país.



“Por ejemplo, en uno o dos meses hemos intentado fortalecer un sistema de salud que, en muchos territorios, era casi inexistente. Por otro lado, hay otros problemas a los que debe hacer frente tanto la ciudadanía como el Estado. Me refiero al clientelismo, la corrupción y la violencia, todos con una presencia cuasi-sistémica en la realidad colombiana”, acota el experto.



Así mismo, cabe mencionar que actualmente existe un riesgo de medidas autoritarias, justificadas en la crisis sanitaria y materializadas, a través de medidas de restricción de libertades y derechos civiles, o de no inclusión de la sociedad civil en el proceso de política pública.



Frente a esto, el análisis desde la academia juega un papel muy importante. “Siguiendo a Laswell, quien insiste en que las ciencias de política deben ser de y para la democracia, como herramientas de desarrollo del conocimiento que permitan la realización y garantía de la dignidad humana, es decir, la necesidad de un abordaje multidisciplinar de los problemas públicos que son atendidos mediante políticas públicas”, puntualiza Tuirán.