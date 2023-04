Siendo estudiantes de la Universidad Javeriana de Cali, Juan David Soto y Ángela Giraldo evidenciaron la oportunidad que había de utilizar la tecnología para mejorar la calidad de la educación, pues encontraron que existía mucha heterogeneidad en la excelencia de los alumnos que había esa institución, donde los que habían tenido el privilegio de estudiar con buenos maestros estaban bien y lo que no, no tan bien.

Así, hacia el año 1998 – 2000, decidieron que la mejor manera de brindar acceso a la misma calidad de la educación era a través de la tecnología. A eso le apostaron, en una época en la que no había el ingreso a plataformas como sucede en la actualidad. La más asequible en ese momento, según recuerda Soto, la tenía la Universidad Icesi y costaba un millón de dólares.



“Nosotros nos lanzamos con la ingenuidad de la juventud a crear nuestra propia plataforma. Así comenzamos y, a hoy, por ella han pasado más de 20 millones de usuarios, pero finalmente nos concentramos en el sector corporativo para hacer lo que se conoce como ‘On-the-job training’, que es el entrenamiento en el trabajo. Nos centramos en poner una plataforma en la nube que gestiona todo ese proceso. Así nació Nuevosmedios”, explica Soto, cofundador y CEO de Nuevosmedios.



En la actualidad, esta compañía se mueve en dos frentes: las plataformas en las que crean los propios campus virtuales para las empresas y organizaciones como las cámaras de comercio del país y, por otra parte, una aplicación para portar y verificar las certificaciones de estudio.



Sobre lo primero, el directivo destaca que la tecnología que desarrollan permite mejorar la oportunidad para aprender, pues cada persona tiene su entorno personal de aprendizaje o Personal Learning Environment (PLE) de acuerdo con sus necesidades, lo cual permite que, por ejemplo, cuando se ingresa al campus virtual de la Cámara de Comercio de Cali, el sistema reconoce el perfil del usuario y lo ubica donde debe estar y en las comunidades en las que debe participar.

Llega Knowkee

Adicionalmente, lanzaron una nueva empresa: Knowkee, que cubre un tema más amplio como es el de acreditar globalmente los logros de los profesionales. “Hoy por hoy, si alguien tiene un certificado de estudios, ya sea del colegio o de la universidad, e incluso de la empresa, pero este está guardado, en PDF o en un archivo y no tiene cómo compartirlo o, si lo puede hacer, se dificulta su validación, nuestra billetera digital Knowkee –que está pegada a una red global llamada Velocity Network y que utiliza tecnología avanzada de blockchain–, donde se guardan las verificaciones de esos certificados”, revela el también CEO de Knowkee.



De esa manera, las personas ya no tienen la necesidad de compartir los diplomas físicos o en PDF, sino lo que va a enviar es una credencial digital inmutable, por medio de la cual el interesado no solo puede saber todos sus estudios y logros, sino que además los puede verificar.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevos Medios y Knowkee Foto: Nuevos Medios - Knowkee

“Esto significa un cambio increíble, porque reduce la posibilidad de fraude. Según HireRight, empresa estadounidense de recursos humanos, el 67 por ciento de los datos en LinkedIn tienen fraude o son mentira, lo cual resulta muy alto y le cuesta mucho al aparato productivo, porque la verificación de toda esa data sale muy costosa y demanda mucho tiempo”, precisa el ejecutivo.



A esto se suma, según él, el hecho de que es muy complejo generar confianza en un mundo donde que espera que en el 2030 el 50 por ciento de los profesionales en los Estados Unidos vayan a ser freelancers.



“Si es difícil hoy que aún las personas pertenecen a una compañía, como va a ser en siete años cuando la gente trabaje para múltiples empresas. Por eso nos adelantamos a esto y creamos la billetera digital donde se pueden portar las credenciales digitales, se pueden compartir y además son verificables globalmente”, resalta Soto.

Grandes logros

Para Nuevosmedios (NM), hacer parte de Velocity Network Foundation es un enorme hito, porque esta organización de membresía alberga a los principales proveedores de soluciones y tecnología de la fuerza laboral y tecnología educativa global.



Otro gran logro para esta compañía, que evidencia la calidad de sus profesionales, es que Knowkee es la primera billetera de esta clase que se lanza en el mundo (ya está disponible para iOS y Android) después de la de la misma fundación, pues Velocity Network tiene una billetera digital que se utiliza como el demo para que las demás empresas puedan basarse en ella.



Con base en toda esa experiencia, Juan David Soto y Ángela Giraldo invitan a los empresarios de tecnología a que se la crean y amplíen las fronteras mentales, porque así como se tiene la capacidad para atender el mercado nacional también lo pueden hacer para el exterior (desde Colombia, utilizando la nube). NM, por ejemplo, es partner tecnológico de Amazon, donde aloja toda su nube y esto le permite poder atender cualquier parte del mundo.



La invitación de estos dos empresarios se extiende a los usuarios para que descarguen Knowkee y que la soliciten en las instituciones educativas y sitios de trabajo; además, que digitalicen sus certificados para que sean dueños de sus propios datos.