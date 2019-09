Planificación, herramienta esencial para la intervención del Estado

La Planificación para el Desarrollo en Colombia es la herramienta más moderna y una de las más importantes con la que cuenta el país. La Asamblea Constituyente fue la que se encargó de elevarla a canon constitucional y a partir de 1991 convertirla en una obligación para que el Estado pudiera intervenir, ya que sin esa directriz no había un origen ni base para tomar una decisión.

Además, a nivel internacional está la Agenda Global para el Desarrollo, una técnica internacional para planear de forma correcta el desarrollo. Mientras que en Colombia está el Plan Nacional de Desarrollo, el cual genera gran interés ante el impacto que genera no solo a nivel político y económico, sino que desde la academia hay un interés por analizar de forma particular estas temáticas que tienen un impacto sobre el devenir de la Nación.



Es decir, la planificación es la forma de intervención y estás dos, sus herramientas más importantes en el ámbito internacional y al interior del Estado colombiano.



En ese sentido, la Universidad del Norte en general y específicamente desde la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y el Centro de Estudios Urbano Regionales – URBANUM, viene acompañando al Gobierno nacional, así como a la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, en la planificación y del desarrollo, pese a que no tienen la obligación legal ni tienen competencia para aprobarlos, están guiando a las entidades públicas en la materia.

Agenda Global de Desarrollo (ODS) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022

Para Carlos Javier Velásquez, abogado de la Universidad del Norte, con maestrías en Derecho Ambiental, Derecho Territorial y PhD en Derecho Público, así como docente y director de URBANUM, todos los países –particularmente los miembros de ONU–, están trabajando solidariamente por un ideal común y compartido.



Indicó que desde el año 2000 con los objetivos de desarrollo del milenio, todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas se han dado a la tarea de elaborar agendas globales compartidas que impulsen el desarrollo futuro del mundo hacia adelante.



Sin embargo, reconoció que poner de acuerdo a todos los países miembros de ONU en una agenda global ya significa un avance importante. “Quizás no sea la mejor agenda de desarrollo posible, pero es la que tenemos y efectivamente si uno lee sus metas, permite tener una claridad sobre un panorama futuro que con seguridad va a mejorar las sociedades de los países a nivel global”, argumentó y destacó el hecho de que haya un plan holístico, en la medida en se será posible impactar cualquier objetivo, pero a la par consiguiendo los propósitos sociales, económicos y ambientales que demanda el modelo.



En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, se evidencia que la planificación del país no es algo al azar, sino que viene gestionándose a partir de la Constitución Política de 1991. Desde ese momento le dio un tinte de obligatoriedad a las propuestas, por esa razón es que en estos tiempos es cuando jurídica y políticamente la gente se ha volcado para conocer un poco más sobre estos planes, cuáles son sus contenidos, qué plantean, la visión a futuro y cómo se participa en ellos.

Foto: Crédito: Uninorte

El docente indicó que con el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad formulado por el gobierno del presidente Iván Duque, el cual se firmará el próximo 25 de mayo, tiene una serie de particularidades, primero la forma de presentación y segundo los debates que se hicieron en el Congreso con una agenda legislativa muy difícil y apretada. Sostuvo que el Gobierno entregó en PND con 150 artículos y la Ley aprobada por el Congreso terminó con 347 artículos, dando a entender que el senado incorporó casi que un plan adicional, eso significa que –de aprobarse– la visión y el desarrollo fue concebido y compartido el Estado y sus congresistas.



“Hay una gran cantidad de cosas interesantes por analizar, pero sin duda habrá que esperar a que se dé a conocer la versión aprobada mediante ley para saber exactamente qué quedó y lo que no, ya que hay temas álgidos para el país. Todo lo que tiene que ver con sacar de la pobreza a 1,5 millones de colombianos, aumentar la productividad (del 0,65 % al 1,1 %) para que Colombia crezca a niveles del 4,5 %; y lograr que la alimentación escolar llegue a 7 millones de niños, entre otros aspectos importantes”, detalló.

Visión académica de la planificación

Según explicó el director del Centro de Estudios Urbanos Regionales de Uninorte, toda la institución trabaja por la visión de desarrollo, pero estos 2 programas en especial –Derecho y Ciencia Política– vienen apostándole fuertemente al tema.



En Derecho, especialmente administrativo, se revisa todo lo que tiene que ver con la planificación para el desarrollo, se explica esta herramienta como una forma de intervención del Estado. Así como todo lo que tiene que ver con Agendas Globales de Desarrollo (ODS), Planes de Desarrollo –no solamente el Nacional– sino también los territoriales son abordados por los estudiantes.



Mientras que Ciencia Política, hay una asignatura denominada Ciudad y Desarrollo, en donde la planificación es el eje esencial y común de esa materia, que incluso hace parte del tronco esencial en la formación de los futuros abogados y politólogos.



“Nuestra división también tiene en cuenta a estudiantes de otros programas para que ellos tengan la oportunidad de ver este tipo de temas; además hay otra serie de espacios extra curriculares donde los estudiantes ven este tipo de temáticas de manera particular”, agregó.



Incluso la Universidad del Norte en sus 53 años de existencia, ha logrado posicionarse a nivel regional y nacional porque su actividad es planificada. La institución cuenta con planes de desarrollo quinquenales. Cada 5 años se van estableciendo unas apuestas a futuro, para que todas las unidades académicas trabajen durante ese periodo de tiempo en cumplir las metas establecidas.



Por esa razón, la institución tiene una clara vocación con el desarrollo de la región Caribe, pero no solamente pretende hacerlo con la región, sino que apuesta a lograrlo en el país e internacionalizar la zona de influencia, en donde tienen una gran cantidad de experiencias en la materia.

Foto: Crédito: Uninorte

