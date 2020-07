Piense en la salud de su cerebro

Trate de no asustarse. Mantenga la calma. Si usted o una persona cercana siente que disminuye la sensibilidad o movilidad del lado derecho o el izquierdo del cuerpo, se le tuerce la boca y pierde la capacidad de habla, acuda cuanto antes a un hospital, aunque las medidas relacionadas con la covid-19 aconsejen quedarse en casa, porque está sufriendo un Ataque Cerebrovascular (ACV).



En este sentido, es importante reconocer las enfermedades cerebrovasculares representan la tercera causa de muerte en el país, en el caso de ACV, el riesgo no solo radica en su mortalidad sino también en que es altamente discapacitante, dejando muy graves secuelas en quien lo sufre cuando no accede rápidamente a un tratamiento adecuado.

El doctor Mario Muñoz Collazos, director del servicio de Neurología de la Clínica de Marly y quien forma parte de la directiva de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular (RecaVar), señala que el término Ataque Cerebrovascular es usada para referirse “a un grupo de enfermedades que se manifiestan de la misma forma, considerando a personas que, estando sanas, aunque con algunos factores de riesgo, como la edad, sufren súbitamente la pérdida del funcionamiento de una parte del cerebro debido a la afectación en la circulación de la sangre”.



Las manifestaciones expuestas anteriormente pueden presentarse por separado o en conjunto. “Lo que popularmente se denomina derrame o trombosis cerebral en realidad se llama Ataque Cerebrovascular”, aclara el especialista de la Clínica de Marly.



Estos datos evidencian la gravedad de la enfermedad:

- Cada año, alrededor de cinco millones de personas en el mundo mueren de un ACV) que no se trata de forma correcta.

- Se estima que, en nuestro país, entre 90 y 100 de cada 100.000 personas presenta un ACV.

- Cada segundo que pasa a partir del primer momento del ACV mueren cerca de 1.900.000 neuronas.

Póngale atención

A pesar de que existen factores no modificables de riesgo, como la edad (65 años o más), la buena noticia es que el ACV es prevenible, porque las personas que pueden llegar a padecerlo manifiestan hábitos o tendencias de salud tratables.

El doctor Muñoz Collazos hace referencia a los siguientes:

- Presión arterial alta.

- Fibrilación auricular.

- Consumo de cigarrillo.

- Diabetes mellitus.

- Sobrepeso.

- Inactividad física.

“Por eso, es necesario llevar a cabo una prevención primaria, dirigida a individuos que nunca han padecido la enfermedad y cuyos factores de riesgo son modificables”, afirma el doctor.



Lo anterior incluye controles médicos del peso, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y el colesterol.



También, es necesario hacer ejercicio aeróbico al menos 30 minutos al día, mantener una dieta baja en sal, azúcares refinadas y grasas saturadas, y dejar de lado el consumo de tabaco y alcohol.

Reacción a tiempo

Volvamos al escenario planteado al comienzo.



A partir del momento en el que una persona presenta el adormecimiento o la pérdida de sensibilidad del lado derecho o izquierdo de su cuerpo, se le tuerce la boca o pierde la capacidad de hablar, existe un lapso de cuatro horas y media para que tenga la atención oportuna en un hospital de tercer o cuarto nivel.



“En la medida en que pase más tiempo, aumentan las posibilidades de que haya afectaciones severas”, dice el director del servicio de Neurología de la Clínica de Marly.



La razón es esta: cuando una arteria o vaso del cerebro se obstruye, una parte de este órgano se queda sin riego sanguíneo y morirá si no se actúa de manera urgente.



“Las emergencias no son solo los atropellamientos o los infartos cardiacos. El ACV también lo es y debe ser considerado como tal”, advierte el galeno.



Entonces:



- No espere a que llegue su médico de confianza.

- No dé largas aguardando la asignación de cita por parte de su EPS o su servicio de medicina prepagada.

“Todo eso es perder tiempo. Si una persona presenta síntomas relacionados con un ACV, tiene que ser llevada de inmediato al hospital mejor dotado más cercano, con la capacidad para proceder adecuadamente”, indica el doctor Muñoz Collazos.

Demorar el traslado al centro médico expone al paciente a que muera una parte de su cerebro, anulando las funciones corporales relacionadas, las cuales no se van a recuperar.



La incapacidad generada por un ACV no tratado a tiempo tienen como resultado una notable disminución en el bienestar de la persona, un gran sufrimiento para su familia y un importante impacto en el sistema de salud, debido a los altos costos que se generan.



La recomendación final del doctor Mario Muñoz Collazos es que “cuando se presenta un ACV, hay que ir al hospital. No es una opción. Quiero hacer énfasis en esto: en tiempos de covid-19, no te quedes en casa si sufres un ataque cerebral”.