Perú está lleno de cultura y tradición, pero también de un presente vibrante, urbano y cosmopolita que brinda una aventura de sabores gracias a su gastronomía, una de las más relevantes a nivel mundial.

De hecho, el país ha sido nombrado en ocho ocasiones el Mejor Destino Culinario del Mundo. Por ello, aquí le presentamos las diferentes experiencias que puede disfrutar al visitar el país andino.

Lima también es capital en gastronomía

Toda capital es, de alguna manera, síntesis de un país. Lima no es la excepción y, por ello, ofrece experiencias gastronómicas de todo tipo, entre la que destacan desde los mercados de barrio y los ‘huariques’ hasta restaurantes reconocidos a nivel mundial que forman parte del selecto club 50 Best.



Esta diversidad ha permitido que Lima sea reconocida como la capital gastronómica de América Latina, pues reúne y enriquece tradiciones costeras, andinas y amazónicas.



La creatividad y destreza de sus cocineros desempeñan un rol importante, pero también lo hace la variedad y frescura de los insumos, como las variedades de papa, quinua y maíz. Precisamente, con el particular maíz morado se prepara la apetecida chicha morada.



Estos permiten crear platos emblemáticos como el lomo saltado, el ceviche, el arroz con mariscos, el ají de gallina, los anticuchos, la causa y postres como el suspiro a la limeña. Todo ello contribuye a brindar una experiencia gastronómica única en la capital peruana.



La Ruta del Pisco



La bebida insignia de Perú es el pisco, uno de los más finos destilados de mosto de uva del mundo. En Ica, de donde proviene la mayor producción, se le dedica una ruta de haciendas y bodegas que permite conocer su origen.



La Ruta del Pisco, que recorre las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, es un viaje al pasado y al presente que remonta a los turistas hasta la llegada de las primeras sepas de vid procedentes de España y que echaron raíces en las fértiles tierras peruanas.



El recorrido llega hasta el presente, donde copa en mano los visitantes degustan un pisco mientras contemplan en el horizonte cómo el sol ilumina los viñedos de fructíferos valles y, finalmente, se oculta tras el mar.

Las picanterías arequipeñas

Muchas ciudades del Perú se disputan por tener la mejor gastronomía del país. Arequipa es una candidata indiscutible, ya que conserva técnicas de cocina tradicional en las famosas picanterías.



Se trata de entrañables lugares que ofrecen platos como el rocoto relleno (ají relleno con guiso de carne), el adobo (carne marinada, un clásico desayuno de domingo) y el no menos famoso chupe de camarones (sopa con choclo, queso y más).



Los amantes del dulce también cuentan con excelentes opciones gracias a las chocolaterías y demás establecimientos de la ciudad que se dedican a los postres.



Rutas gastronómicas en Cusco

Debido a su cercanía a Machupicchu, Cusco es considerada la ciudad de los incas. Por ello, el fenómeno culinario del lugar acoge por igual lo autóctono y lo foráneo.



Por su carácter cosmopolita, en Cusco conviven tanto la cocina tradicional como la nueva cocina peruana, además de las opciones mediterránea, española, italiana, thai, vegetariana, japonesa y china, entre otras.