Como parte de su hoja de ruta 2030 de sostenibilidad y responsabilidad 'Buenos momentos desde buenos lugares', Pernod Ricard Colombia - productor de vinos y licores a nivel mundial, creado en 1975 por la fusión de Ricard y Pernod-, anunció la continuidad de su plan de eliminación gradual de las cajas de las marcas de whisky Chivas Extra 13, Chivas 12, The Glenlivet Founder’s Reserve, The Glenlivet 12, Jameson y Ballantine’s, el año en curso.

Dicha iniciativa, que comenzó en el 2021, como una muestra del compromiso de la marca con la sostenibilidad y en línea con sus objetivos para 2025, enfocados en reducir el desperdicio, así como continuar implementando el uso de materiales reciclables, reutilizables o compostables, seguirá dándose a conocer bajo la campaña 'El whisky con caja no encaja'.



“La eliminación de la caja de nuestros productos viene implementándose en el mundo desde octubre de 2021, junto con otras iniciativas como el importante cambio en la botella de Chivas 12 en 2022, que resultó en un envase más ligero que ahorra cerca de 1.300 toneladas de vidrio anual de la totalidad del producto que se distribuye globalmente”, dice Diana Navas, directora de Marketing de Pernod Ricard Colombia.

Juntos se construye un mundo mejor

En línea con lo anterior, Pernod Ricard Colombia, en los próximos meses, iniciará a través de sus plantas de producción, despachos de Ballantine’s, Chivas 12, Chivas Extra 13 Sherry Cask, The Glenlivet Founder’s Reserve, The Glenlivet 12 y Jameson Irish Whiskey, en sus presentaciones de 700 y 1000 mililitros, sin caja.



“Se trata de crear más con menos, menos vidrio, menos empaques, menos desperdicios. Con esta eliminación progresiva y la campaña El whisky con caja no encaja, queremos invitar a los colombianos a re-pensar la forma en la que adquieren y consumen los productos. En ese sentido, nuestro mensaje irá acompañado de diferentes contextos enfocados en sostenibilidad e inicialmente convocará a los consumidores a disponer bien de las cajas para que sean recicladas, mientras los productos empiezan a llegar sin ella”, puntualiza Navas.



Es así como Pernod Ricard Colombia le hace un llamado a los colombianos para que juntos re-imaginen el futuro, para que piensen fuera de la caja y para que se sumen a este proyecto a favor de la sostenibilidad.



Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.