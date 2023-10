Pereira se ha convertido en un atractivo destino para el turismo deportivo gracias a su destacado desarrollo deportivo. La ciudad ha albergado importantes eventos deportivos a lo largo de los años, entre ellos los Juegos Bolivarianos en 2005, la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 en 2011, el Preolímpico de Fútbol en 2020 y el Suramericano de Tenis de Mesa en 2022.

El Gobierno de la Ciudad en articulación con el Ministerio del Deporte han invertido más de $55.000 millones en la modernización de seis grandes escenarios deportivos, lo cual representa la mayor inversión en la historia de Pereira. Los lugares beneficiados con esta inversión incluyen el Complejo Acuático, el Coliseo Menor, la cancha de rugby, las canchas de voleibol playa, el coliseo de tejo y las pistas del skatepark. Estas mejoras no solo benefician a 22 ligas deportivas, sino también a una población de más de 90.000 personas tanto en la zona urbana como rural. Este proyecto deportivo cuenta con el respaldo y la cofinanciación del Ministerio del Deporte, lo cual representa una articulación sin precedentes.



En el año 2023, Pereira volverá a ser sede de los Juegos Nacionales por tercera vez, y por primera vez también será anfitrión de los Juegos Paranacionales. La ciudad ya había sido anfitriona de estos importantes eventos en 1974, demostrando su capacidad para organizar competencias multideportivas. Además, acompañó a Armenia en 1988 como subsede, reafirmando su amor por el deporte.

“Las delegaciones que estarán en la sede son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Federación Colombiana Deportiva Militar, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Valle”, expresó Mónica Ramírez García, coordinadora departamental sede Risaralda para los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.



Durante los XXII Juegos Deportivos Nacionales, que se llevarán a cabo del 11 al 25 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de competencias gratuitas en una amplia variedad de disciplinas como ajedrez, arquería, boxeo, ciclismo de ruta, fútbol sala masculino y femenino, judo, lucha, lucha sambo, voleibol piso, voleibol playa, natación clavados, natación carreras, tiro deportivo y rugby seven. Se espera la participación de 3.767 deportistas, delegados y entrenadores.

Posteriormente, del dos al 10 de diciembre, se llevarán a cabo los VI Juegos Paranacionales, donde los visitantes podrán presenciar competencias gratuitas en disciplinas como ajedrez, goalball, judo, fútbol auditivo, fútbol sala auditivo, tenis en silla de ruedas y Paracycling. Se espera la participación de 606 Para deportistas, delegados y entrenadores.



La inauguración de estos importantes eventos se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre a las 7:00 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El ingreso será gratuito y controlado, y se espera la presencia de reconocidos artistas nacionales, así como una grandiosa puesta en escena que resaltará las bondades del Eje Cafetero como el corazón de la región Andina de Colombia.



“Otro alcance de la organización local ha sido el alistamiento de los escenarios en materia técnica y logística para tenerlos puesta a punto para la competencia. Se han realizado recorridos por todos los escenarios con las Federaciones, en esta se ha integrado la visibilización de los campeonatos con el fin de referenciar las necesidades y tener definidos los requerimientos y consideraciones necesarias para los juegos deportivos”, comentó Ramírez.

Tierra de campeones

Pereira, la ciudad cafetera ubicada en el corazón de Colombia, ha demostrado una vez más ser una cuna de campeones. Esta vez, Sara López, reconocida como una de las mejores arqueras del mundo, ha logrado su octavo título mundial en la modalidad de tiro con arco compuesto. Su destreza y precisión la han llevado a convertirse en una leyenda en este deporte.

Pero ella no es la única que ha llevado el nombre de Pereira a lo más alto. Valentina Acosta, una joven promesa en el arco recurvo, también logró coronarse como campeona mundial juvenil en su disciplina. Su talento y dedicación son un claro ejemplo del espíritu de superación que se vive en esta tierra.



Además, la ciudad también ha destacado en el judo. Glatenferd Escobar y Miguel Bermúdez no solo han llevado la bandera colombiana en competencias internacionales, sino que también se han coronado como campeones del mundo en la modalidad de Nage No Kata. Su fuerza y técnica los han convertido en verdaderos referentes deportivos.



No podemos olvidar a Jenny Arias, una boxeadora olímpica que ha sabido encontrar en Pereira el apoyo y la formación necesaria para destacarse en su disciplina. Su constancia y determinación son un ejemplo de cómo se puede alcanzar el éxito si se trabaja arduamente.

Pereira no solo ha sido el lugar de nacimiento de grandes atletas, sino que también ha acogido a aquellos que han decidido buscar oportunidades en esta tierra. Niko Ortega García, una nadadora de Bucaramanga, ha logrado consagrarse como triple campeona del mundo en natación con aletas en la categoría juvenil. Su talento y dedicación han encontrado en Pereira el impulso necesario para alcanzar la cima.



Además, las subcampeonas mundiales del fútbol femenino Ana María Guzmán, Elsa Gómez, Sofía Patiño, María Camila Correa y Eliana Andrea Agudelo han encontrado en esta ciudad el ambiente propicio para dar un salto en sus carreras. Su pasión y talento han dejado una huella imborrable en el deporte femenino.



“El compromiso y el trabajo duro de todas las personas involucradas en la organización de los juegos, así como de los propios habitantes de Pereira, son dignos de reconocimiento. Desde los atletas que se han preparado intensamente hasta los voluntarios y personal de apoyo que se esfuerzan por brindar una experiencia memorable, la ciudad está unida en su determinación de hacer que estos juegos sean un éxito; además de que está emocionada por mostrar su rica cultura cafetera y el calor de su gente”, concluyó la coordinadora departamental sede Risaralda para los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.