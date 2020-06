Pepe Ganga sin IVA, una experiencia que querrá repetir

¿Ya tiene claro qué quiere comprar hoy? Recuerde que el primero de los tres días sin IVA decretados por el gobierno nacional llega con grandes comercios ofreciendo miles de productos a precios asequibles para los consumidores nacionales

Le sugerimos entrar a www.pepeganga.com o acudir a sus tiendas físicas abiertas para que seleccione entre las siguientes categorías:



- Juguetería.

- Electrodomésticos.

- Ropa.

- Útiles escolares.

- Maletines.



“Estamos muy contentos por participar en este evento que es para todos los colombianos y que responde a un decreto presidencial que busca beneficiarlos. Durante la jornada de hoy viernes 19 de junio nos involucraremos de manera decidida y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer nuestra oferta mediante canales digitales gracias a un amplio portafolio de productos”, explica Felipe López Labrador, gerente de Experiencia y Mercadeo de Pepe Ganga.



En línea con esta declaración de intenciones, las personas pueden acceder al sitio web de Pepe Ganga hasta la media noche, con grandes beneficios para los tarjetahabientes.



Esos beneficios incluyen envío gratis en todas las compras efectuadas en la plataforma digital de Pepe Ganga y descuentos adicionales para los poseedores de tarjetas de entidades bancarias como Scotiabank Colpatria, quienes podrán disfrutar de descuentos adicionales.



“Desde ya puedo anunciar que para el segundo día sin IVA, el próximo 3 de julio, sumaremos a los tarjetahabientes del Banco de Bogotá a estas promociones especiales”, dice López Labrador.



Otro beneficio que les ofrece Pepe Ganga a sus clientes en este primer día sin IVA es el envío gratis para todas las compras efectuadas en www.pepeganga.com.



“Hemos fortalecido nuestra cadena logística para cumplir con lo estipulado por el gobierno nacional en el Decreto 682, que obliga a los comercios a efectuar la entrega de los productos adquiridos el día de hoy, mediante canales digitales, en un plazo no mayor a dos semanas. Por eso, nuestros compradores pueden estar seguros de que cumpliremos con lo ordenado”, asegura el gerente de Experiencia y Mercadeo de Pepe Ganga.



Es necesario recordar que ese Decreto estableció unos topes máximos de compra. Por eso, tenga en cuenta, al momento de hacer sus compras en el sitio web de Pepe Ganga, la siguiente información:



- En vestuario, el precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a veinte Unidades de Valor tributario (UVT), sin incluir el impuesto. Es decir, 712.140 pesos.

- En electrodomésticos, el tope estipulado es de ochenta UVT o 2.848.560 pesos.

- En juguetes y juegos, diez UVT o 356.070 pesos.

- En útiles escolares, cinco UVT o 178.035 pesos.



López Labrador aclara también que “existen restricciones en cuanto al manejo de dinero en efectivo. Por eso, los clientes que normalmente pagan sus compras por Efecty o Baloto no van a poder acudir, en esta ocasión, a esos medios”.



Tenga en cuenta estas recomendaciones para que su experiencia de compra en Pepe Ganga sea la mejor.



Vaya con tranquilidad



Debido a que Pepe Ganga ofrece productos de primera necesidad, especialmente para bebés, sus 54 tiendas físicas tienen las puertas abiertas.



Entonces, si usted prefiere hacer sus compras de manera presencial, debe saber, para su tranquilidad, que Pepe Ganga cumple con todos los estrictos protocolos de bioseguridad que el gobierno nacional ha establecido como obligatorios para los espacios comerciales.



Las 54 tiendas físicas de Pepe Ganga estarán abiertas hoy desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sin embargo, tenga en cuenta que estos horarios cambiarán según las restricciones particulares establecidas en ciudades como Cartagena, por ejemplo.



Si usted sigue todas estas recomendaciones, podrá disfrutar de un muy buen primer día sin IVA.



“Queremos crecer en un 12% las visitas efectuadas a los canales digitales. Pero más allá de las cifras, nuestro deseo es que los colombianos puedan acceder a los productos en un día que ha sido creado para beneficiarlos, que disfruten de la experiencia de compra en www.pepeganga.com y hagan sus compras con total seguridad, tanto en la web como en cada una de las tiendas físicas en todo el país”, señala Felipe López Labrador.



No sobra destacar que Pepe Ganga ha hecho un gran esfuerzo para poder ofrecer el envío gratuito en las compras efectuadas a través de su puntocom, contribuyendo como comercio a que el día sin IVA cumpla con su objetivo.