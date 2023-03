La pensión obligatoria es un plan de ahorro que se realiza durante toda la vida laboral y le permite al afiliado recibir en el momento de su jubilación un pago mensual y cobertura en salud por el resto de su vida. En una AFP como Colfondos existen dos opciones para acceder a la pensión: acumular el capital necesario o alcanzar como mínimo 1.150 semanas cotizadas y cumplir con la edad de pensión definida por ley, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Ahora bien, parte de los beneficios de cotizar a pensión obligatoria es que el dinero que se aporta mes a mes, va a una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado. En esta cuenta también se acumulan los rendimientos generados y los aportes adicionales, estos últimos son una alternativa para quienes deseen fortalecer los ahorros con el objetivo de mejorar la pensión al momento que llegue la etapa de retiro laboral.



Por lo anterior, es de gran importancia pensar en el momento de la pensión desde temprana edad, ahorrando con constancia y considerando el tiempo como un aliado en el camino para llegar con tranquilidad a la pensión. El bienestar futuro no es cuestión de suerte, por el contrario, es el fruto de una planificación oportuna con metas claras en el largo plazo.



¿Qué ocurre con el ahorro pensional en caso de que el afiliado fallezca? Cuando un afiliado muere, y no deja causado el derecho a la pensión, el dinero puede ser de sus beneficiarios de ley y, si no se tienen estos beneficiarios, el dinero disponible en la cuenta de ahorro individual podrían heredarlo los familiares del afiliado fallecido hasta el quinto grado de consanguinidad.

De esta forma, cotizar a pensión obligatoria en una AFP como Colfondos, tiene una triple cobertura frente a los riesgos de vejez, pensando en la etapa de vida no laboral; invalidez, en caso de sufrir algún accidente que le impida al afiliado continuar trabajando y sobrevivencia, permitiendo heredar los recursos ahorrados en caso de fallecimiento.



Finalmente, ser afiliado a una AFP como Colfondos permite, además de los beneficios anteriores, tener un acompañamiento en el proceso de construcción del ahorro pensional con visión en el largo plazo.



La manera de vivir después de la jubilación depende de cada persona, por esto, es importante no esperar hasta los últimos años de la vida laboral para planear el retiro.



Para mayor información, ingrese a www.colfondos.com.co.