¿Pensando en ir a cine? esto es lo que puedes ver

En el comienzo de este año, se han presentado tres fascinantes películas que merecen ser tenidas en cuenta incluso antes de que las dos futuras contendientes a los premios Oscar 2024 lleguen a las pantallas. Comencemos con las propuestas actuales.



Beekeeper: Una película que podría recordar a las cintas protagonizadas por Jason Statham, pero que sorprendentemente logra mantener entretenido al espectador. La trama sigue a un agricultor retirado reclutado por un programa clandestino llamado Beekeeper, cuya misión es proteger una colmena a toda costa. Con un giro inesperado que involucra hackers y tragedias, la película se estrenó el pasado 18 de enero.

Con Todos Menos Contigo: La historia sigue a Bea y Ben, quienes, tras una primera cita perfecta, se reencuentran en la boda de la mejor amiga de Ben con la hermana de Bea. Aunque deben aparentar amor, en realidad se odian, generando situaciones cómicas y clichés que harán reír de principio a fin. También lanzada el 18 de enero.



Argyle: Una producción de alto calibre con un elenco estelar que incluye a Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson y Dua Lipa. La historia sigue a una escritora de novelas de espionaje que se ve inesperadamente inmersa en una trama de espionaje en la vida real, sorprendentemente similar a su última novela. Esta película se estrenará el 31 de enero, aunque algunos cines podrá salir el 1 de febrero.



Y ahora, las dos películas que podrían robarse la atención en la próxima entrega de los premios Oscar:



El Niño y la Garza: Esta animación se postula como una fuerte contendiente a la categoría de Mejor Película Animada. La historia sigue a un niño que intenta superar la muerte de su madre, pero su vida da un giro inesperado cuando una garza le entrega un mensaje que podría cambiar todo. Adentrándose en una torre abandonada, ambos personajes son transportados a otro mundo. Esta película podría eclipsar incluso a Spider-Man: Across the Spider-Verse.



Pobres Escrituras: Protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe, esta obra cinematográfica ha estado en el centro de atención en la temporada de premios y se espera que continúe así en la noche de los Oscar. Siguiendo la línea de Frankenstein, la historia sigue a Bella Baxter, resucitada por el Dr. Godwin, quien escapa en busca de explorar el mundo junto a un peculiar abogado. Un drama que promete no dejar a nadie indiferente.



Con estas opciones, el cine ofrece un mes lleno de emociones, risas y sorpresas, preparando a los espectadores para lo que promete ser una emocionante noche en los premios Oscar 2024. No se pierdan ninguna de estas joyas cinematográficas.



