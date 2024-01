Películas más taquilleras del 2023

Guardianes de la Galaxia Volumen 3: El equipo espacial liderado por Star-Lord se destacó con una recaudación de 845 millones de dólares. Esta película se encuentra disponible en Disney Plus.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: Esta aventura animada del universo Spider-Man acumuló 690 millones de dólares en taquilla y puede ser disfrutada en HBO Max.

La Sirenita: Esta adaptación, que generó diversas opiniones, atrajo a numerosos espectadores y obtuvo una recaudación cercana a los 600 millones de dólares. Está disponible en Disney Plus

Elementos: A pesar de no haber sido el estreno más taquillero de Disney, logró acumular más de 496 millones de dólares. Quienes deseen verla pueden encontrarla en Disney Plus.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Con una recaudación que superó los 476 millones de dólares, esta película se encuentra disponible en Disney Plus. La aventura cuántica de Ant-Man sigue capturando la atención de los aficionados de Marvel.