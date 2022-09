¿Está buscando el mejor método para convertir sus archivos PDF a formato Word online? Si es así, preste atención. A continuación le compartimos un tutorial completo para poder convertir un pdf a Word en cuestión de segundos directamente en Smallpdf.

A partir de esta plataforma podrá hacer tantas conversiones como quiera sin necesidad de registrarse, descargar un software o realizar ningún pago por el servicio. No obstante, debe tener en cuenta que, tal y como le explicaremos en el siguiente tutorial, existen algunas prestaciones avanzadas que únicamente son accesibles para usuarios registrados o bien para aquellos que han contratado una suscripción PRO.

Convertir un archivo de PDF a Word online y gratis con Smallpdf

En primer lugar, deberá acceder a la plataforma para hacer conversiones de PDF a Word.

Dentro de la interfaz encontrará un área de color azul destinado a la carga de su archivo.



Podrá subirlo a partir de un sistema ‘drag and drop’, es decir, arrastrar y soltar (desde cualquier ventana de tu ordenador) o bien haciendo clic en la flecha ubicada a la derecha del recuadro. Una vez pulse sobre esta opción podrá comprobar que Smallpdf pone al alcance de su mano cuatro posibilidades. La primera de ellas, es hacer la carga desde su dispositivo. Si seleccionas esta alternativa se abrirá una ventana emergente desde la que podrá navegar por las carpetas locales de su ordenador. La segunda permite hacer la carga desde la propia plataforma de SmallPDF aunque en este caso necesitará contratar el plan PRO para poder utilizarla. En tercer lugar, puede recurrir a Dropbox, si es que su archivo está almacenado allí. Por último, también podrá hacerlo desde Google Drive.

Una vez que haya seleccionado el documento correspondiente a partir de la vía que mejor se ajuste a tus necesidades, aparecerán dos opciones de conversión. La primera de ellas utiliza un sistema que genera imágenes, es decir, el archivo de salida estará en formato Word pero su texto no podrá editarse como tal, porque estará integrado a partir de imágenes (una por página).

La segunda incluye la tecnología OCR. A partir de ella, el sistema puede detectar las letras que componen el documento de forma individualizada a partir de un escaneo más preciso. El resultado será un documento en formato Word, pero, en este caso, con texto editable que podrá alterarse libremente a partir de cualquier procesador de textos. Es importante tener en cuenta que este segundo tipo de conversiones pueden generar cambios en el formato o maquetación, aunque el contenido textual será idéntico al original en cualquier caso. La opción de conversión a partir de tecnología OCR está restringida a aquellos usuarios que hayan contratado el plan PRO.



Escoja la opción que mejor se adapte a sus necesidades y haga clic en el botón “Elegir opción”. A continuación aparecerá una página de carga. El tiempo de conversión podrá variar en función de la calidad de la conexión a Internet o bien dependiendo de la extensión o el peso del archivo subido.

Tras la finalización del proceso aparecerá el documento en formato Word y junto a su nombre, el icono de un lápiz. Esta opción le permitirá modificar el título, aunque está restringida a aquellos usuarios que han contratado el plan PRO. Además, en el lateral derecho encontrará dos botones.

El primero de ellos le permitirá compartir su nuevo documento en diferentes plataformas, aunque para poder utilizar esta herramienta deberás ser un usuario registrado. El segundo aglutina todas las opciones de descarga. Puede hacer clic sobre él directamente para descargar su archivo en su disco local o bien, hacer clic sobre la flecha ubicada a la derecha. Con ella se mostrarán las diferentes alternativas que la plataforma pone a su alcance para obtener su archivo. La primera de ellas le permitirá guardarla en su dispositivo. Con la segunda, sin embargo, podrá almacenarlo dentro de tu librería de Smallpdf (tal y como ocurre con otras prestaciones, esta está limitada a aquellos usuarios que han contratado el plan PRO). En tercer y cuarto lugar contará con las opciones de guardar su documento en la nube: O bien en Dropbox o bien en Google Drive.

¿Ha terminado de editar su archivo en formato Word?

Si es así y su intención es compartirlo con terceras personas, quizá lo más recomendable sería volver a hacer una conversión, pero esta vez, en sentido inverso. Tenga en cuenta que los documentos en formato Word pueden poner en riesgo la integridad de los contenidos porque no ofrecen ningún modo de lectura. Cualquier persona que tenga acceso a él puede editarlo y quizá esto pueda generarte algún tipo de inconveniente.



Si ha finalizado su proceso de edición o creación y desea proteger su autenticidad, lo más aconsejable es que opte por el formato PDF. No obstante, quizá no requiera llevar a cabo una nueva conversión porque la mayoría de editores de texto ofrecen la opción para hacer una exportación en este formato. En la mayoría de los casos esta posibilidad puede encontrarse dentro de una sección de la interfaz que se denomina Guardar, Guardar cómo o, en su defecto, Exportar. Una vez se ha seleccionado la operación, lo más común es que aparezca un listado con los formatos disponibles. No tendrá más que escoger “PDF” y proceder a su almacenamiento.



En cualquier caso, si por cualquier motivo no puede acceder a esta alternativa, puede recurrir a la sección de Smallpdf para hacer conversiones inversas a las que hemos hecho en este tutorial: De Word a PDF.

¿Le gustaría convertir varios archivos PDF a Word de forma simultánea?

En ese caso no tiene más que contratar la suscripción Pro. Una vez lo haya hecho deberá arrastrar todos los documentos en la página de conversión y aguardar unos instantes. Con la finalización del proceso Smallpdf le permitirá descargarlos todos en un único archivo comprimido en formato Zip.

¿Es posible hacer este tipo de conversiones sin necesidad de conectarte a Internet?

Smallpdf ofrece la opción de descargar e instalar su aplicación para escritorio. No obstante, su uso no es gratuito, aunque puede acceder a una versión de prueba sin restricciones para poder comprobar sus potencialidades.