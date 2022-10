Para muchos padres de familia y educadores las pautas de crianza y el desarrollo de competencias sociales y afectivas en niños y jóvenes han significado a lo largo de los años una preocupación constante, pues encontrar un modelo equilibrado y que realmente responda a lo que esperan y necesitan tanto estos grupos poblacionales como la sociedad sigue siendo un gran desafío.

Como lo explica Mauricio Andrés Herrón Gloria, profesor asistente del Departamento de Educación de la Universidad del Norte, este es un tema que personalmente lo ha inquietado durante mucho tiempo, no solo en su calidad de docente sino como padre de tres niños –donde el mayor tiene 5 años–, por lo que vive muy atento y viendo cuál es la manera adecuada para criarlos.

Esa situación ha llevado a este académico a estudiar mucho sobre el tema y así pudo identificar un fenómeno que viene ocurriendo en los últimos 20 o 30 años y que tiene alarmados a muchos psicólogos y educadores, y es que en el pasado las familias en nuestro país educaban a los niños desde pautas culturales muy tradicionales, haciendo relación al eslogan “la mano firme y el corazón grande” y que para él es el reflejo natural de los modos de crianza colombianos.

“Nuestros abuelos que nacieron en los años 30, 40 y luego las generaciones que nacieron en las décadas de los 50’s y 60’s educaron desde esa óptica, más desde la mano firme que del corazón grande, lo que ha generado una generación de adultos que crecieron con muchos traumas, porque cuando eran niños pequeños (entre los 0 y los 6 años), que es donde se gesta toda la estructura socio afectiva de las personas, estas generaciones sufrieron distintas formas de maltrato físico, psicológico y de abuso; no con malas intenciones, sino que muchas veces los padres y las madres –tal como habían sido enseñados– eran fuertes con los niños para crearles carácter y educarlos, pero lo que generaron fue mucho estrés, angustia y experiencias traumáticas”, explica Herrón.

No obstante, reconoce que esas mismas pautas de crianza también crearon aspectos positivos en un desarrollo socio afectivo de los niños, siendo uno de ellos la resiliencia, ya que, según el profesor, los chicos de los años 80’s y 90’s experimentaron mucha frustración con sus padres, pues eran duros con ellos, pocas veces les daban lo que pedían y los castigaban fuertemente cuando cometían una falta, por lo que de alguna manera les tocó aprender a hacerle frente a esa agresión o ese trato estresante.



Sin embargo, anota que esas mismas generaciones que desarrollaron toda esa resiliencia, que sufrieron todo ese abuso y maltrato psicológico, ahora decidieron criar a las nuevas generaciones –a sus hijos–, sin la mano firme y se fueron más hacia el corazón grande. Lo hicieron desde una perspectiva de la exaltación, donde al niño se le pasa todo lo que hace, todo lo suyo es bueno, fantástico, cuando pide cosas se le dan, no se le maltrata y no se le permite frustrarse tanto.

“Eso empezó a generar fenómenos a nivel social como lo ocurrido en Estados Unidos en la década de los 90’s cuando apareció el ‘síndrome del trofeo’. La sociedad, particularmente en las escuelas, comenzó a premiar al niño por todo, solo por participar. Entonces, por ejemplo, si el niño participaba en un torneo de fútbol y quedaba en cuarto lugar igual le daban una medalla, no importa que hubiera quedado de cuarto, el recibía un refuerzo solo por haber participado”, revela el docente, para quien este tipo de prácticas trajo como consecuencia que se dejaron de desarrollar competencias socio afectivas muy importantes como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, la conciencia de sí mismo y la capacidad para regular las emociones.



Lo anterior, agrega, ha desembocado hoy en una generación de niños y jóvenes que se frustran rápidamente, que cualquier cosa los quiebra, los molesta, los hace sentir irrespetados, amenazados y no toleran la crítica. Esto además se evidencia en los niveles de depresión y ansiedad, que en el ámbito global y en Colombia –como lo ha indicado el Ministerio de Salud– han crecido exponencialmente en los últimos 60 años y mucho más de 20 años para acá, con lo que también crecen las tasas de suicidio.

Bullying, otro desafío

Otra consecuencia de esto es la prevalencia del denominado bullying en las escuelas, donde se evidencia que los niños y jóvenes no han aprendido desde casa a desarrollar esa serie de competencias, pues no se puede olvidar que el bullying ha existido siempre y de una u otra forma todos en algún momento hemos recibido experiencias de maltrato entre ‘partners’. Pero para este educador hoy en día hay un agravante y son las redes sociales, como efecto del incremento de las tecnologías y las comunicaciones, y que hace que esta clase de problemáticas tome unas dimensiones un poco más fuertes.

“Creería que una posible solución es entender muy bien cómo funciona el desarrollo en la autoestima y la confianza básica en los niños entre los 2 y los 6 años, y apostar a modelos de crianza que realmente apliquen de manera equilibrada esa fórmula de mano dura, corazón grande; es decir, hay que tratar al niño desde el afecto, acompañarlo de cerca en el proceso de crecimiento, pero también hay que ponerle límites y ayudarlo a entender que la vida no siempre va a jugar a favor de nosotros y que tenemos desarrollar herramientas emocionales y sociales para anteponernos a esas dificultades”, enfatiza Herrón.



Y como esas competencias se aprenden, el docente considera que una forma de abordar esto sería trabajando desde tres frentes: la escuela, con los maestros y directivos; con la familia y con la comunidad, lo que demanda una articulación muy cercana, consistente y permanente entre ellas para que esto pueda funcionar, ya que históricamente esas tres instancias han trabajado por separado.

En lo que concierne a una de estas, la escuela, el profesor de la Uninorte sostiene que en Colombia, desafortunadamente, se ha desarrollado una noción del docente muy tecnicista e instrumental, concibiéndolo como una persona que sabe cosas y cuya función es enseñárselas al estudiante, mientras que en otros países como Finlandia nos llevan años luz en educación; el maestro es el profesional más importante de toda la sociedad, el mejor pagado, con un alto estatus social, más que el médico y que el abogado, porque entienden que él, más que un transmisor de conocimientos, es un agente de transformación social y la única persona capaz de lograr esa articulación tan necesaria.



En esa línea, pensando en esa formación, señala que la Universidad del Norte ofrece tres programas de maestrías en educación, un doctorado y una licenciatura en educación infantil.

“Desde la licenciatura, que es el pregrado, formamos a los estudiantes desde un enfoque muy práctico, es decir que los estudiantes comienzan a hacer prácticas desde muy temprano, pues el acto de educar se aprende así, haciendo. Así mismo, nos preocupamos por que desarrollen capacidades de pensamiento crítico y sean personas socio emocionalmente sensibles, es decir que parte de nuestros procesos formativos implican que el estudiante haga una reflexión muy profunda de quién es él como educador y como persona, pues uno no puede enseñar desde lo que no tiene”, subraya Mauricio Herrón.



En tanto que la maestría en educación tiene diez énfasis distintos, por ejemplo en cognición y educación, educación infantil, educación mediada por TICS, con un cuerpo docente muy variado que les permite ofrecer ese tipo de formación especializada, pero al mismo tiempo ofrece cursos generales que invitan al educador a transformar su pensar, su sentir y su práctica pedagógica.



En este sentido, el enfoque de la Uninorte en esta materia va orientado a llevar al ser humano a evolucionar, como una persona capaz de llegar desde la escuela y la comunidad a convertirse en un verdadero agente de transformación social.