Durante más de 80 años, el British Council ha impactado positivamente en la vida de millones de personas que identifican en su importante trayectoria, productos y servicios la oportunidad perfecta para proyectar su futuro con las mejores herramientas, bajo el acompañamiento de un equipo calificado de expertos.

Pensando en las necesidades de los colombianos, el British Council ofrece una variada oferta de cursos de inglés, preparación y presentación de exámenes internacionales de inglés, que contribuyen a la formación y proyección de nuevas oportunidades académicas y de empleo para todos.



Siendo consecuentes con su objetivo de transformar vidas, se creó la beca IELTS Prize, “una iniciativa global que nació después de la pandemia, luego de pensar en cómo el British Council podía apoyar a profesionales y a estudiantes a cumplir sus sueños”, cuenta Jake Macmillan, director de exámenes para Colombia, Chile, Perú y Venezuela, del British Council.



Durante las tres ediciones que se han realizado, han apoyado a más de 20 personas en nuestro país quienes, luego de presentar con ellos el examen IELTS, tuvieron la oportunidad de ganar la convocatoria, “este año recibimos más de 500 aplicaciones para esta beca, donde ofrecemos £ 3.000 libras a cada uno de los siete ganadores”, aclara Macmillan.



En Latinoamérica, Colombia es el único país donde han ofrecido esta iniciativa, gracias a la tendencia de movilidad internacional que lo destacan como un país interesado en explorar programas de posgrado en Europa, Reino Unido, Australia y Estados Unidos. “Una idea para conectar con los estudiantes y profesionales, entender su visión para el futuro y cómo el British Council puede apoyar económicamente este sueño. No es una beca completa, pero sí es un aporte muy importante” añade Macmillan.

Cumpliendo sueños

Norman Rodríguez, uno de los 7 ganadores de esta edición del premio, reconoce el importante papel que desempeña el British Council en la materialización de los sueños, “es una iniciativa que ayuda a visibilizar la necesidad de aprender inglés y estudiarlo muy bien. Demuestra que hay oportunidades. Es decir, aún si la persona no viene de un trasfondo de alto a nivel económico, hay instituciones que quieren ayudar a los colombianos a progresar y a aprender”, explica.



Para Rodríguez, ganarse esta beca es estar más cerca de cumplir su meta de estudiar una maestría en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), “hice todo el proceso de selección, cuando me llegó la noticia fue una gran sorpresa. Fue algo muy especial. Me pidieron que abra un paquete que me había llegado, adentro había un chocolate muy grande con una tarjeta dorada que decía que me había ganado el premio. Un momento que nunca olvidaré”, cuenta emocionado Norman, quien estudió Ciencia política y una maestría en economía, en la Universidad Nacional de Colombia y, ahora, desea realizar su posgrado en Boston, Estados Unidos, “el nombre en inglés de la maestría es Data, economics, and development policy. Todo lo que aprenda, quisiera aplicarlo aquí en Colombia para ayudar a muchas personas a salir de la situación de pobreza extrema, esa es una de las primeras cosas que haré”, concluye.



De igual manera, el British Council se destaca no sólo por su amplia oferta, sino por el acompañamiento que hacen, “hablamos del pasaporte al futuro. Tenemos un proyecto de apoyo durante el año, hacemos un acompañamiento virtual para que los ganadores compartan sus experiencias y hagan parte de una red con los ganadores de los otros países; esto les ayuda a fortalecer sus conexiones profesionales”, aclara Macmillan.



Esta clase de iniciativas nacen de la necesidad de continuar impactando en la sociedad, con un equipo de trabajo que está dispuesto a satisfacer las necesidades del mercado, “esto es gracias al profesionalismo del equipo que está en constante búsqueda para llegar a las ciudades. Queremos ser una organización presente y con un equipo que entiende la realidad de lo que es presentar un examen internacional, brindamos apoyo con recursos para la preparación, tenemos varios videos, simulacros y varias posibilidades de prepararse de la mejor forma. Luego del examen, los apoyamos con iniciativas como Study UK, que tiene información de como estudiar en los 4 países del Reino Unido, información de becas, entre otros”, concluye Macmillan.