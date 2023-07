El Concurso Nacional de Novela y Cuento fue creado en el año 1991 por la Cámara de Comercio de Medellín, con el propósito de descubrir el talento de nuevos escritores colombianos, residentes en el país o en el exterior, así como rescatar el patrimonio cultural de la nación. Y es que durante su trayectoria, el jurado, compuesto por personajes de la literatura en el ámbito local e internacional, ha recibido cerca de 6.155 manuscritos y premiado 34 obras.

“Es fundamental la posibilidad que ha tenido la Cámara de Comercio de Medellín de mantener el concurso a lo largo de todos estos años y de trabajar cada día en realizar una tarea de acompañamiento a la literatura y a los autores merecedores de este reconocimiento”, afirma Alejandra Jaramillo, escritora, jurado y ganadora del Concurso Nacional de Novela y Cuento en el 2017, agregando que “la Cámara también ha hecho un trabajo minucioso en realizar alianzas para publicar las obras de los ganadores y en apoyarlos a moverlas en el mundo editorial”.



Hasta la catorceava edición, quienes resultaban ganadores, además de un reconocimiento económico, recibían como premio la edición y publicación impresa de su obra, proceso del que se encargaba directamente la Cámara de Comercio de Medellín. Sin embargo, con el objetivo de impulsar la carrera literaria de las personas premiadas, en la más reciente edición se firmó una alianza con la editorial Penguin Random House, para que esta sea la encargada del proceso integral de edición, impresión, lanzamiento y promoción de las obras ganadoras.

Las bases del concurso

El Concurso Nacional de Novela y Cuento premia dos categorías: Novela y Libro de cuento; cada una de ellas es evaluada por un jurado calificado y experto en el tema, que analiza que exista en la obra una estructura con coherencia, tiempos adecuados y fluidez.



“Como jurado también nos enfocamos en que la manera en la que el autor decidió escribir su novela o libro de cuento permita realizar una lectura fluida, eso no significa que sea una lectura fácil, sino que el lector sienta una expectativa constante que lo lleve a continuar leyendo y descubriendo otras partes de la historia. Por otro lado, evaluamos que los personajes estén bien desarrollados y, el texto en general, bien consolidado”, dice Jaramillo.



Continuando con la escritora, los ganadores del concurso se eligen durante un año, tiempo en el que el jurado tiene la posibilidad de recibir un determinado número de manuscritos, leerlos y armar su propia lista de finalistas. Luego de ello, se reúne todo el equipo y escoge 15 obras de cada categoría que son publicadas para el conocimiento de los interesados. Posteriormente, se hace otra deliberación, se eligen cinco y cinco y después los dos ganadores.



“Este es un proceso largo, pero al cual vale la pena aplicar. Mi consejo es que cuando uno tiene un manuscrito que ha trabajado mucho, corregido varias veces y entregado a diferentes lectores formados, hay que enviarlo a un concurso sin temer dar ese paso. Enviarlo es una posibilidad de que la novela o el libro de cuento se haga pública de una forma más rápida”, enfatiza Jaramillo.

Testimonios y anécdotas de los ganadores

Ser premiado por parte del Concurso Nacional de Novela y Cuento requiere esfuerzo y disciplina, pero una vez se logra, aparecen un sinnúmero de oportunidades y posibilidades en el ámbito laboral.



Juan Carlos Restrepo, ganador de la categoría Libro de cuento en el año 1998 con ‘Novillo suelto y otros cuentos’ y de la categoría Novela en el año 2006 con ‘Patios enrejados’, reconoce que su motivación fue dar a conocer su trabajo ante el mundo editorial y otros lectores.



“Siempre he sido narrador de cuento y después de que tuve la oportunidad de ganar el concurso en esta categoría, comencé a construir una novela a partir de los cuentos que había escrito. Fue un trabajo de mucha manualidad y concentración para que los personajes se desarrollaran de la manera correcta y los espacios o lugares también estuvieran acorde con la situación. Y es que mis obras están basadas en el tema de la cultura popular, un tema de la cotidianidad en los barrios de Medellín, pero sin esa violencia explícita que a veces es tan común. A ello, le agregué imágenes e ilustraciones que no repitieran lo mismo del texto, sino que complementaran”, explica Restrepo.



Por otra parte, para Restrepo, el haber logrado estos reconocimientos le ha traído varias oportunidades a su vida, ya que no solo participó como editor en una institución educativa, sino que comenzó a desempeñarse como editor hasta que creó Tragaluz editores, su propia editorial.



David Gil también fue merecedor de un premio por parte del Concurso Nacional de Novela y Cuento en el año 2017, en la categoría de Novela, con su obra ‘Colección de tragedias y una mujer’.



“Esta es una obra que apela a la ironía como vehículo principal, pero también es una novela muy musical con un tono que va creciendo y no decae. Me preocupé mucho por no perder a mi lector cuando estaba escribiendo y creo que logré que se quedará interesado hasta el final”, puntualiza Gil.



Aunque a Gil le gustaba mucho escribir, no veía en la escritura una profesión porque su mente estaba llena de dudas. No obstante, cuando ganó, se dio cuenta de que objetivamente tenía talento y podía continuar con su carrera de escritor. En ese momento, se le abrieron muchas puertas como presentarse en eventos literarios y ser tallerista de escritura creativa.



“Les aconsejo a quienes estén considerando participar que sean muy tercos; creo que uno debe ser muy terco para escribir, pero también muy juicioso y muy buen lector. Luego de juzgar su propia obra y de llegar a la conclusión de que es presentable, se debe trabajar aún más y ahí sí postularse; la terquedad y la obstinación bien entendidas son virtudes que pueden funcionarle a un escritor”, concluye Gil, argumentando que “cuando escribí mi novela no estaba pensando en satisfacer el gusto de nadie, salvo el mío. La trabajé durante siete años seguidos, la reescribí muchas veces y cuando consideré que estaba terminada, la envíe”.



La invitación es a que sea parte de la convocatoria al Concurso Nacional de Novela y Cuento que estará abierta hasta el 31 de agosto de 2023. Lo único que debe hacer es clic aquí, diligenciar el formulario y adjuntar su manuscrito.

