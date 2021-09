Parque Arauco: un nuevo concepto de centros comerciales

En 2008, una firma inmobiliaria llegó al país a transformar el concepto de centros comerciales. Más allá de espacios de transacciones entre locatarios y clientes, Parque Arauco ha demostrado que estos lugares pueden ser puntos de encuentro pensados para facilitar e impactar positivamente los vínculos sociales.

Luego de 13 años, cuatro activos inmobiliarios en funcionamiento, uno en construcción, uno ad portas de abrir, y más de 200.000 m2 de superficie comercial administrada, Parque Arauco se enorgullece de aportar a los colombianos en Bogotá, Sopó, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín.



Laura Sánchez, gerente de Experiencia de Parque Arauco, se refiere al camino recorrido, logros y perspectivas de una organización comprometida con el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de Colombia.



¿Cuál es la apuesta de Parque Arauco en Colombia?



Parque Arauco desembarcó oficialmente en Colombia en 2008, y gestiona un portafolio de seis centros comerciales (uno en construcción), estos son: Parque Arboleda, Parque Caracolí, Parque La Colina y Premium Outlet Arauco, que abrieron sus puertas en 2020, 2013, 2016 y 2017 respectivamente; en marzo de 2022 abrirá sus puertas Parque Alegra, en Barranquilla y en octubre del presente año abrirá sus puertas Parque Fabricato, en Medellín, la más reciente adquisición de Parque Arauco.



Colombia fue escogida por el potencial que tiene en el desarrollo de proyectos de ‘retail’, que es muy superior a otros de la región. Nuestro país cuenta con una gran fortaleza macroeconómica y con condiciones adecuadas para el desarrollo de la empresa privada que, de hecho, han sido destacadas por el Doing Business (Índice de facilidad para hacer negocios) del Banco Mundial. La evidencia de ello es que Colombia es la plaza con mejores indicadores de recuperación en tiempos de pandemia. Sin duda, el país seguirá siendo una apuesta de largo aliento para Parque Arauco.



¿Cuál es la participación de Colombia en los activos de Parque Arauco?



Actualmente, Parque Arauco es dueña de 55 centros comerciales distribuidos en Chile, Perú y Colombia. Si bien este último país es nuestra plaza más joven, es la de mejor crecimiento para la firma.



Hoy, Colombia aporta cerca del 16 por ciento en los ingresos del grupo con sus cuatro centros comerciales en operación y esperamos un incremento con los dos próximos a abrir.



Sus centros comerciales son referentes en las ciudades donde operan. ¿Cuál es la fórmula del éxito?



En Parque Arauco entendemos que nuestros centros comerciales son parte de la vida de las familias colombianas, por lo que son concebidos para facilitar e impactar positivamente los vínculos sociales.



Esto se logra diseñando una experiencia integral que incluya un ‘mix’ de marcas con productos y servicios que la gente desee y necesite, una oferta gastronómica y de entretenimiento amplia y variada, y un portafolio de soluciones que, desde la innovación, vaya respondiendo progresivamente a los cambios en el comportamiento de los visitantes.



Otro factor de éxito es nuestro modelo de negocios “unipropiedad”, que tiene múltiples ventajas competitivas al mantener los inmuebles renovados, con una oferta centrada en las necesidades de los visitantes y una continua preocupación por su satisfacción.



¿Qué hay detrás de la evolución gastronómica que ha impulsado Parque Arauco en los centros comerciales?



La oferta gastronómica de las ciudades se desarrolló en calle, donde cada restaurante maneja su propia experiencia y no existe un integrador que una los espacios y brinde al consumidor comodidad, seguridad y una variedad gastronómica para escoger bajo un mismo techo. Por su parte, los centros comerciales limitaban su propuesta de entretenimiento al cine, parques infantiles o atracciones temporales y las plazas de comidas no ofrecían un valor a nivel de experiencia.



Allí es donde nace una oportunidad de este modelo que vive en Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla al que hemos denominado ‘social’, del cual Parque Arauco es pionero. Creamos espacios que generan las mejores experiencias para nuestros visitantes, en donde combinamos lo mejor de la gastronomía, el diseño, ambientación de espacios y el entretenimiento, consolidando una propuesta al nivel de las grandes ciudades del mundo.



Llama la atención la adaptación de sus centros comerciales a los desafíos de la pandemia. ¿Qué manejo le han dado al tema?



Nos enfocamos en recuperar la confianza de los visitantes hacia los espacios públicos. Adicionalmente, encontramos en la innovación nuevos vehículos para responder a los cambios de comportamiento y hábitos que ha traído la pandemia en los compradores, mientras promovemos las ventas de los locatarios.



Durante el 2020, desarrollamos e implementamos diferentes servicios de vanguardia, como la app ElParking para fomentar el estacionamiento ‘ticketless’, un ‘delivery’ gastronómico propio y un ‘marketplace’ para el Premium Outlet Arauco en Sopó.



Parque Arauco fue reconocido como el ‘retailer’ más sostenible del país. Hablemos de eso.



Hemos incorporado la sostenibilidad como un pilar estratégico para mejorar no solo nuestro rendimiento económico, sino también nuestro desempeño social y ambiental. Por ello, trabajamos consistentemente en iniciativas para la promoción del emprendimiento, la inclusión social y el cuidado del medioambiente. Este reconocimiento significa mucho para nosotros porque confirma la relevancia del propósito de Parque Arauco y nos motiva a seguir impactando positivamente la vida de las personas.



Finalmente, ¿qué proyectos tiene en el horizonte Parque Arauco en Colombia?



Recientemente confirmamos nuestra participación como operadores de Parque Fabricato, en el municipio de Bello (Antioquia), lo cual permitirá a la compañía ingresar a la segunda ciudad más importante de Colombia-Medellín-; desde luego, un gran paso para seguir consolidando su huella en todo el territorio nacional. En cinco años podremos ejercer una opción de compra de participación de este activo.



Paralelamente estamos trabajando a toda marcha en la apertura de Parque Alegra, en Barranquilla, la cual está prevista para marzo de 2022. Este tendrá una superficie arrendable de 55.000 metros cuadrados, tendrá plazoleta de comidas, zona de restaurantes y más de 300 tiendas. Con este proyecto, queremos ayudar al fortalecimiento de Barranquilla como destino turístico y de negocios. Tiene una inversión cercana a los $135 millones de dólares y en su operación tiene el potencial para generar alrededor de 2.000 empleos.



Se espera que Parque Fabricato y Parque Alegra abran sus puertas en el cuarto trimestre de este año y primer trimestre del 2022, respectivamente. Como consecuencia, al final del primer trimestre de 2022, Parque Arauco Colombia tendrá un 68% más superficie comercial administrada, pasando de 154.000 m2 a 258.500 m2.