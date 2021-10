Paredes con personalidad

De las paredes pulcras y totalmente blancas queda poco. Ahora las innovaciones marcan la diferencia y son en las que los diseños, materiales y tendencias están en auge. Andrea Calderón, jefe de línea de pinturas de Sodimac, manifiesta que hay una marcada tendencia denominada 'color block', que consiste en pintar formas geométricas de color en la pared para destacar elementos o delimitar espacios. "Puede destacar elementos arquitectónicos o decorativos como columnas, espejos, lámparas y en general, cualquier objeto diferenciador de un espacio", dice.

"Esta opción se usa para combinar diferentes tipos de brillo para acentuar la superficie pintada, logrando efectos como la diferenciación de espacios, lo que es ideal para lugares pequeños". Así pues, la pintura decorativa es una manera rápida, económica y resistente de darle a los espacios personalidad y generar la sensación que se quiere transmitir.



"Es una solución que no requiere mucho mantenimiento y que se puede cambiar en el momento que se desee, por ejemplo, para actualizar el tono o el color de acuerdo con la evolución de las tendencias. La gran variedad de tonos hacen posible tener espacios versátiles y contemporáneos", asevera.



También han surgido nuevas técnicas como el efecto marmolado, en el cual se aplica una capa de pintura y con un pincel delgado se matizan líneas irregulares imitando las vetas del mármol. Otro es el llamado "estarcido", con el que se imprimen dibujos, imágenes o secuencias, se pintan los bordes del modelo y listo. Es como una plantilla a gran escala. También están siendo muy pedidos los difuminados, en los que se le da más color y versatilidad a los espacios. Hay múltiples tonos, ideas y técnicas para crear ambientes únicos.



Recomendaciones varias



Alejandro Antolines, consultor de Negocio Dispersiones y Pigmentos de BASF, afirma que cuando se realizan remodelaciones de pintura en el hogar, se deben tener en cuenta sus componentes y elegir aquellos que no perjudiquen la salud de los residentes, ni tampoco al medioambiente.



"Es necesario tener en cuenta el estilo de los muebles, los cuadros que ocupan el lugar y la decoración existente, para que los tonos y matices que vayan a darle nueva vida al hogar combinen y tengan el brillo necesario. Adicionalmente, es conveniente asesorarse del tipo de pintura que debe aplicar en cada área de la casa. No necesariamente la que va a ser aplicada en una habitación es la misma que debe aplicarse en un baño o una cocina, donde las condiciones de mayor humedad hacen que se requiera una pintura con características diferentes", puntualiza.



Debido, precisamente, a la tendencia de "hágalo usted mismo" que ha traído el confinamiento, el experto sugiere escoger pinturas con la menor cantidad de Componentes Orgánicos Volátiles (VOC, de sus siglas en inglés) que disminuyan su olor. Así, se evitará que estas emisiones perjudiquen los habitantes del hogar debido a la inhalación de estos componentes, que pueden causar molestias o en algunos casos, irritación o alergias. Además, destaca que es clave utilizar los implementos de protección necesarios para realizar la actividad, como las gafas y tapabocas.



Antolines también afirma que es crucial tener presente que cuando una pintura presenta una viscosidad muy elevada se debe diluir con una mayor cantidad de agua y su cobertura disminuye, por lo cual, es importante aplicar una mayor cantidad de capas para obtener el cubrimiento deseado.



Por otra parte, existen pinturas formuladas para tener una sensación más agradable al momento de pintar, lo que se traduce en un alto rendimiento, mejor nivelación de la misma y menor tiempo en la tarea.



Desde Sodimac indican que es indispensable, al elegir la pintura, seleccionar la resistencia adecuada para el mantenimiento de la superficie. En este sentido lo recomendable es el uso de pinturas súperlavables, y si se requiere mayor resistencia, añadir un grado de brillo que ayude a repeler el mugre y facilite su limpieza.



Para elegir la tonalidad hay que tener en cuenta la iluminación del espacio, esto permitirá seleccionar la mejor opción de acuerdo con el tipo de luz que recibirá la pared. Otro factor a tener en cuenta es la medida del espacio, este dato es esencial para definir la cantidad adecuada de pintura.

Paleta de colores Foto: Archivo

Paletas de colores



Basados en el contexto regional y local, las tendencias de consumo y las necesidades de los consumidores; se crean paletas que ayuden a crear el espacio ideal para lograr la sensación que el usuario requiere.



Es así como la marca de pinturas Kolor, exclusiva de Homecenter, para esta temporada ha lanzado 2 colecciones que responden a necesidades distintas: Por un lado, está Costa Sol, una colección con inspiración en el estilo náutico, lo que se ve sutilmente reflejado en su paleta de colores azules y aguamarinas que une la frescura del mar y la calidez del sol con tonos naranjas y rojos.



A través de esta colección, la marca busca crear ambientes relajantes, que invitan al descanso, pero a la vez entreguen una sensación de alegría, bienestar y calidez, propios de un hogar acogedor.



Esta colección se complementa perfectamente con los artículos decorativos de materiales naturales como la madera y las fibras, pero también en patrones de trazo suelto y look orgánico que se consiguen en el mismo almacén.



La segunda colección es B&N Color Crush, una colección de estilo moderno que une el clásico blanco y negro con colores vibrantes y alegres, óptimo para llenar de energía los espacios.



Para Kolor, se trata de una invitación a disfrutar con buena vibra y optimismo a través de un ambiente moderno y lleno de carácter. Esta colección combina perfectamente con diseños geométricos limpios y gráficos, materiales de acabado pulcro como el metal, el plástico y la cerámica complementan la tendencia.



A su vez, esta propuesta se suma a la amplia gama de colores de la marca y a las opciones de calidad que permiten ajustar la pintura al espacio de acuerdo con su uso y el tráfico que reciba.



Los colores se pueden conseguir en las tiendas Homecenter o a través de su página web Homecenter.co, donde un asistente de compras digital permite visualizar los espacios con el color que se seleccione justo antes de comprarlo.



Remodelaciones del hogar para fin de año



En el último trimestre, los hogares colombianos inician su renovación para preparar sus viviendas para las celebraciones de fin de año y recibimiento del nuevo año. En su proceso empiezan con la remodelación de espacios, en donde los acabados son protagonistas, como el cambio de piso, las cocinas, baños y pintura.



Luego viene el equipamiento y la decoración, completar el espacio con algún mueble o artículo decorativo que le aporte a la funcionalidad y personalidad de los espacios. Por último, la decoración navideña y los artículos de mesa y cocina para dar el tono festivo de la temporada y recibir a los invitados.



En este proceso la categoría de pinturas se ha vuelto una aliada para acompañar este cambio en los hogares, renovando las paletas de los colores para destacar los que serán tendencia para el siguiente año.



De acuerdo con las tendencias de consumo y las necesidades de los hogares, hoy se encuentran en el mercado variedad de paletas que ayudan a crear el espacio ideal, al tiempo que buscan satisfacer la sensación del usuario.

