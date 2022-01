Tras meses de trabajo remoto, durante los cuales no solo las empresas se dieron cuenta de que la productividad se mantuvo, sino que muchos empleados lograron encontrar un mejor equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, surgió también una nueva relación entre empleador y empleados: un nuevo contrato social. A medida que los empleados aprendieron a trabajar de manera diferente en los últimos 18 meses, están repensando la manera y motivaciones que tienen para hacerlo.

Y definitivamente, uno de los ámbitos en los que la influencia de la emergencia sanitaria mundial marcó un antes y un después fue el laboral, puesto que la inmensa mayoría de industrias y compañías se vieron en la obligación de migrar –en un inicio– a una modalidad virtual para darles continuidad a sus operaciones y desde hace unos meses a la implementación de modelos de trabajo híbrido donde, claramente, las herramientas tecnológicas juegan un rol determinante.



Así las cosas hoy, cuando los trabajadores han tenido la oportunidad de probar estas dos maneras de laborar, datos como los que arroja el Work Trend Index de Microsoft señalan que el 73 por ciento de las personas quieren conservar la flexibilidad del trabajo remoto y, al mismo tiempo, 67 por ciento de los encuestados desea pasar más tiempo con sus equipos de trabajo, lo que indica que estamos seguramente enfrentados a la necesidad de replantear los paradigmas, trabajar de modo flexible y adaptarnos.



De acuerdo con voceros de Microsoft, a medida que los empleados aprendieron a trabajar de manera diferente en los últimos 22 meses, están repensando no solo cómo, cuándo y dónde trabajan, sino por qué lo hacen. Este tema no es menor: en los Estados Unidos el mercado laboral está viendo récords mensuales de trabajadores que dimiten a sus puestos. Así, solo en noviembre, 4,5 millones de personas renunciaron a su trabajo, unas cifras nunca antes vistas y que intrigan a expertos y a analistas.



En esa línea, un estudio reciente de la firma McKinsey, al que llamaron la ‘Gran Renuncia’, muestra cómo el 40 por ciento de los empleados está planeando cambiar de empleo en los próximos 3 a 6 meses y, de ellos, el 64 por ciento está dispuesto a renunciar sin tener una oferta a un nuevo empleo.



“Al indagar sobre las motivaciones de esta ‘Gran renuncia’, el 51 por ciento de los trabajadores afirman que lo que los motiva a querer renunciar a su cargo es la falta de sentido de pertenencia, y el 54 por ciento manifiestan falta de reconocimiento por parte de sus gerentes. Las dos, la paradoja del trabajo híbrido y esta gran reestructuración, están creando cambios fundamentales en el mercado laboral global”, consideran las fuentes.



A esto suman las cifras de LinkedIn, que demuestran que la oferta de trabajo remoto global se ha multiplicado por 5. Para estos expertos, la crisis de mano de obra que experimenta el mundo –donde las empresas simplemente no están encontrando el talento que necesitan– está mostrando que uno de los mayores retos hacia adelante será sin duda en cómo las organizaciones aprenden a adoptar culturas híbridas y flexibles de colaboración para cuidar su activo más valioso: el talento.



“Resolver la paradoja del trabajo híbrido será el gran desafío a futuro y requerirá de políticas y tecnologías pensadas para la flexibilidad”, precisan los portavoces de la reconocida empresa tecnológica multinacional.



La tecnología, componente vital



No obstante, y mientras el orbe se vuelve a adaptar a un mundo menos limitado de interacción social, Microsoft sostiene que hay un camino por recorrer en el cual la tecnología será una herramienta fundamental que genere la flexibilidad y el empoderamiento que esperan los empleados.



Por ejemplo, destacan que Microsoft Teams Rooms fue pensado para ayudar a tener reuniones híbridas impactantes y atractivas en las que todos se sientan incluidos, gracias a las cámaras habilitadas para IA, con el seguimiento activo de los oradores que permite que las cámaras de la habitación utilicen audio, movimientos faciales y gestos para detectar quién está hablando, haciendo zoom para obtener una perspectiva más cercana; o el reconocimiento de personas, que identifica y muestra el nombre de perfil de los usuarios inscritos dentro de su panel de video.



En ese sentido, las fuentes de la empresa revelan que en el caso de las personas recién contratadas una de las claves para que puedan adaptarse más fácilmente es el tener una constante interacción con sus líderes y jefes directos a través de reuniones presenciales y virtuales.



“Esta práctica genera 3,5 veces más probabilidades que los nuevos colaboradores reporten satisfacción. También, asignarles a los nuevos empleados a un mentor en la compañía, que es una persona con mayor antigüedad, puede ayudarles a expandir sus redes y a lograr ser más productivos, todo esto articulado a través de encuentros virtuales y/o presenciales”, anotan.



Las mejores prácticas del mundo virtual



Con el propósito de que las reuniones virtuales sean aún más efectivas de cara a la nueva realidad de trabajo híbrido, Microsoft da consejos fundamentales.



· En primer lugar, ofrecer siempre la opción de conectarse virtualmente a las reuniones, para que todos los colaboradores tengan mayor flexibilidad para organizar su tiempo y la forma en la que se unirán.



· Así mismo, en la medida de lo posible, ingresar con la cámara encendida y el micrófono o audio apagado, pues esto genera una mayor cercanía con los participantes al poder ver los gestos y reacciones de todas las personas involucradas.



· Tercero, asignar a un moderador en la sala para facilitar la conversación al monitorear el chat, estar pendiente de la función de levantar la mano y facilitar la interacción; aprovechar todas las herramientas de Teams para interactuar, participando a través del chat, alzando la mano, entre otros.



“Las reuniones se centran en las personas que participan en ellas, y no en la tecnología. La mayoría de reuniones eficaces tienen un propósito claro, los estudios demuestran que un modelo híbrido y flexible beneficia tanto a los empleados como a los empleadores. Adoptar el trabajo híbrido puede ser el paso hacia adelante para muchos”, puntualizan los portavoces de Microsoft.



Más allá de la colaboración remota: la experiencia del empleado



Sin embargo, estas innovaciones –tan útiles para la productividad– tienen que complementarse con herramientas que aseguren la cohesión, la comunicación, la cultura corporativa y el bienestar de las personas. De la revolución en el trabajo que ha resultado de la crisis de salud pública queda claro que las personas realizarán el trabajo que mejor se adapte a sus habilidades y necesidades, pero también favorecerán a los empleadores que compartan sus valores y aprecien su bienestar, que involucran a sus empleados con empatía y confianza.



Con ello en mente, Microsoft puso a disposición del público su más reciente innovación con Microsoft Viva, la primera plataforma de experiencia del empleado (EXP) para la era híbrida, que busca fomentar una cultura de conexión humana, propósito, crecimiento, bienestar y resultados.



Tras la creación de esta plataforma existe un propósito que es uno de los grandes retos de las organizaciones dispersas y flexibles: que todos los empleados estén conectados con la cultura de su organización, las perspectivas de productividad y bienestar personal, el conocimiento experto y los recursos clave de aprendizaje.



Viva centraliza desde las noticias, conversaciones y recursos relevantes, los Insights que ayudan a los empleados a administrar mejor su salud mental, su equilibrio personal y a los gerentes a mantenerse conectados con los miembros del equipo, hacer seguimiento de las tareas pendientes, reconocer los logros.



Así mismo, para no perder el conocimiento en una organización flexible, la IA permite compartir conocimientos con una simplicidad similar a una wiki y sacar a la superficie ese conocimiento en los canales donde las personas trabajan todos los días. En el mismo lugar, Viva reúne todos los recursos de capacitación y entrenamiento tan necesarios para mantenerse competitivos.



Y si bien hay muchas cosas que aún no son claras en esta transición, sí hay una certeza: aquellas empresas con una mejor experiencia de empleado para todos, desde la sala de juntas virtual hasta el piso de la fábrica, serán las que atraigan y retengan mejores talentos. Si se usan los datos, se escucha a los empleados y clientes y se incorpora la flexibilidad radical en la operación es posible crear un mejor futuro del trabajo.