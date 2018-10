Para una buena nutrición, Herbalife promueve el consumo de té a diario

El té es una bebida que se prepara con las hojas de la planta Camellia sinensis. De acuerdo a como se procese una vez cosechada, se pueden obtener distintas variedades de té. Por ejemplo, cuando las hojas se tratan con vapor o calor retienen su color original y se obtiene té verde. Cuando las hojas se dejan oscurecer naturalmente sin tratarlas y se oxidan, se obtiene té negro. Después del agua, es la bebida más consumida en el mundo y la gente ha estado cultivándolo y bebiéndolo durante casi 5.000 años.

Existen otras clasificaciones para el té como el Orange Pekoe (o Pekoe naranja) que es un tipo especial de té negro de alta calidad compuesto puramente de los nuevos brotes de esa misma planta. Tiene compuestos con actividad antioxidante, por lo que ayuda a combatir el envejecimiento. Contiene naturalmente cafeína, que estimula el sistema nervioso, ayudando a mantener la sensación de alerta.



¿Por qué es importante el té en la alimentación diaria?

​

El té contiene compuestos benéficos como los polifenoles que son eficaces antioxidantes que permiten combatir el daño oxidativo de tejidos y células. Además, contiene cafeína natural que estimula el sistema nervioso central ayudando a que la persona se sienta con energía y aumente temporalmente el metabolismo. Por otra parte, una vez preparada la bebida, la misma se constituye en un excelente recurso para mantenerse hidratado.

En ese sentido, Herbalife cuenta con el Té Concentrado de Hierbas, un polvo para preparar una bebida dietética a base de hierbas de fructosa con excelentes beneficios dentro del consumo diario.



