Para crear oportunidades, se deben tomar decisiones oportunas

Todos los papás buscan ofrecerles a sus hijos la posibilidad de convertirse en profesionales. Sin importar la universidad en donde estudien, la finalidad es que se puedan graduar de una carrera que los apasione y les brinde un gran futuro, tanto profesional, como personal. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con la capacidad económica para otorgarles una educación superior, por lo que a los jóvenes les queda como opción sacar un crédito educativo y trabajar mientras estudian para poder pagarlo, lo que los lleva a escoger la carrera por posibilidad monetaria y no por gusto a la misma o, en el peor escenario, aplazar sus estudios.

Hoy en día en Colombia pagar una carrera profesional requiere de un gran esfuerzo, además, su valor va en crecimiento con el paso de los años; por lo que es aquí donde los seguros educativos se convierten en el mejor aliado para los papás que quieren asegurarles un futuro profesional a sus hijos.



Para Global Seguros, compañía que tiene como principal foco el seguro educativo, no solo le ofrece a los padres de familia diferentes opciones de pago que se ajusten a sus posibilidades, sino que les garantiza que, independientemente de la universidad que escojan, sus hijos tendrán una carrera profesional, técnica o tecnóloga asegurada.



“Los estudiantes que cuentan con alguno de nuestros planes de seguro educativo tienen la posibilidad de escoger la carrera profesional que realmente les apasione, ya que en Global Seguros aseguramos tanto programas profesionales como técnicos y tecnólogos, a excepción de aviación”, cuenta Andrea Leiva, jefe de producto educativo de Global Seguros.



Los seguros educativos están diseñados para garantizar la educación de los menores, estas soluciones se eligen en relación con la edad del beneficiario, por lo que entre más pequeño esté el niño es mejor, pues el valor del seguro es menor. Con Global Seguros en algunas soluciones pueden elegir la periodicidad del pago del seguro entre anual, mensual, trimestral y la cobertura que se acomode a las posibilidades económicas de cada familia.

Seguros educativos Foto: Seguros educativos

Aseguramos la educación superior



Dentro de las carreras profesionales a las que se inscriben con mayor frecuencia los beneficiarios de Global Seguros, se encuentran: Administración de Empresas, Medicina, Derecho, Comunicación Social, Ingeniería, Psicología, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Arquitectura y Economía.



Estas las pueden elegir en cualquier universidad avalada por el Ministerio de Educación dentro del territorio nacional, por lo que si su hijo vive en Cali, por ejemplo, pero quiere estudiar en Bogotá, el seguro le cubre la carrera. “Es muy importante aclarar que al adquirir un seguro educativo no se está asegurando una universidad particular, sino la carrera como tal”, cuenta Andrea. “Garantizarle a un hijo su futuro profesional y que además pueda elegir lo que realmente le apasiona, y no lo que le toca por necesidad económica, es darle el mejor regalo”, termina.



Adicionalmente, si el estudiante quisiera hacer doble titulación, el seguro cubriría esa otra carrera, hasta que se cumplan los 10 semestres contratados. “El beneficiario puede hacer doble titulación dentro del seguro, siempre y cuando no exceda el número de créditos máximos permitidos por semestre, todo lo que sobrepase el límite será a cargo del tomador”, afirma Andrea. “Además, si se gradúan de pregrado y se quedaron períodos académicos por utilizar, los pueden combinar con un posgrado”, concluye.



Si usted como papá tiene la oportunidad de contratar un seguro educativo, no dude en hacerlo. Hoy en día existen muchas formas de tomarlo, Global Seguros brinda diversas opciones para que las familias puedan garantizar la educación de sus hijos, sin necesidad de apretarse financieramente. Nadie está exento a los accidentes o imprevistos, pero sí se puede proteger ante ellos. Recuerde, la educación de su hijo es el mayor legado que le puede dejar.



