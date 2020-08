Para cada tipo de persona, hay un iPhone hecho a su medida

El rendimiento, las aplicaciones, y la practicidad de un dispositivo, juegan un papel muy importante a la hora de elegirlo. Y es que hoy en día, este se ha convertido en el compañero inseparable del ser humano, no solo porque resuelve todo tipo de necesidades y problemas, sino porque en él se guarda información importante, lo que quiere decir, que es nuestro segundo cerebro.

Tener de aliado un iPhone trae múltiples ventajas y beneficios. Testimonios confirman que quienes se han cambiado a esta marca, se han vuelto fanes para siempre, y no es para menos, ya que sus características y diseños, han sido pensados para cada estilo de persona. Así que si usted es de los que aún no se ha cambiado y desea hacerlo, o quiere sorprender a alguien muy especial, a continuación encontrará cuatro perfiles que demuestran y cuentan que el iPhone, y el nuevo iPhone SE, llegó a hacerle la vida más fácil a los usuarios sin importar su edad, y lo mejor, a un menor precio.

1. Papá joven y geek

IPHONE Foto: IPHONE

El momento favorito de este tipo de papá llega cuando se sienta a ver películas, y tiene tiempo de jugar videojuegos o de aprender las nuevas funcionalidades del último smartphone que ha salido al mercado. Para él, es esencial que el acceso se pueda hacer de forma intuitiva, la batería del dispositivo no se agote rápidamente, y su rendimiento sea veloz.



¨Desde que me cambié al iPhone SE, puedo poner mis series favoritas porque este smartphone me permite ver hasta 13 horas de video con una sola carga, y cuando necesito cargarlo, simplemente lo pongo sobre un cargador inalámbrico, o lo conecto a un adaptador de carga rápida de 18W para pasar de cero a 50 por ciento en cuestión de 30 minutos. Por otro lado, está diseñado para navegar rápidamente gracias a que heredó el chip más rápido de todos, el A13 Bionic, el del iPhone 11 Pro; y manejarlo de forma intuitiva¨, relata un papá geek en medio de una conferencia.

2. Mamá moderna

IPHONE Foto: IPHONE

A este tipo de mamá le gusta tener lo último en tecnología y sofisticación. Para ella es esencial poder guardar y anotar información relevante, descargar contenido en segundos, y conectarse a internet cada vez que salga de viaje.



̈Desde que me cambié al iPhone SE, tengo todo el control de mi información. Mis mensajes de iMessage están encriptados, mi huella digital se guarda en el dispositivo, y mis fotos se organizan directamente en él para que nadie más las pueda ver. Cuando me conecto a wifi, es mucho más fluido, tanto así que me deja descargar contenido hasta un 38 por ciento más rápido de lo normal, y lo más sorprendente, es que cuando me voy de viaje, utilizo 4G LTE Advanced, lo que me proporciona el mejor roaming en todo el mundo¨, cuenta esta mamá mientras empaca su maleta para irse de viaje.

3. Estudiante adolescente

IPHONE Foto: IPHONE

Cuando los adolescentes se cambian a iPhone, no se quieren volver a cambiar. Con él, pueden estudiar, divertirse, tener las apps actualizadas, y estar en contacto con todos sus amigos, además de utilizarlo sin miedo a dañarlo, porque el iPhone SE resiste cuando se cae al agua, y cuando le cae agua, café, té o gaseosa.



¨Desde que me cambié al Iphone SE, todo es increíble. He podido estudiar y compartir mis tareas; usar las últimas actualizaciones de apps; y pasar tiempo con mis amigos, ya que tengo la opción de compartir audio, enlazando dos pares de AirPos o audífonos Beats en mi celular para escuchar mis canciones favoritas con mi mejor amiga¨, afirma una joven mientras hace tareas.

4. Hija con papá mayor

IPHONE Foto: IPHONE

Para los más grandes y sus hijas, lo mejor que les ha pasado es tener un dispositivo Apple porque están muy bien diseñados y son muy sencillos de utilizar.



¨Desde que nos cambiamos al iPhone SE, todo es más simple. Tiene botón para iniciarlo y poder desbloquearlo al instante. También encontramos una razón más para sonreír, pues su cámara viene con modo Retrato que resalta al protagonista, incluso en las selfies. Podemos elegir entre seis efectos con calidad de estudio y ajustar la intensidad de la iluminación, o dejar que con el HDR Inteligente de última generación, se ajuste automáticamente según el contorno y los tonos de piel de cada persona para que se vean más naturales ̈, dice la hermana mayor de la casa mientras se toma fotos con su papá.



Obtener el dispositivo que hace que la vida de todos sea más práctica, es muy fácil. En Ishop, puede entregar su iPhone actual, y pagar hasta 50 por ciento menos en las cuotas del nuevo iPhone SE (64GB) con 0 por ciento de interés y cuotas desde $46.000. iShop está presente en todo Colombia, y actualmente cumple con las medidas de bioseguridad establecidas para atender a sus clientes. Esta tienda especializada y autorizada, ofrece los mejores accesorios de protección y audio. Ingrese a iShopcolombia.com.