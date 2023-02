La marca, de origen mexicano, llegó a Bogotá en el año 2013, con productos innovadores y una filosofía que respondía a la necesidad de educar a las manicuristas en nuestro país, “creamos el programa de profesionalización Organic Nails donde, de la mano de nuestro equipo de expertos, le damos la oportunidad de certificarse como aplicador oficial de la marca. Garantizamos que, la manicurista que toma esta capacitación, sabe aplicar y retirar el producto; lo que resulta en nuevas oportunidades de trabajo para ellas”, explica Nathaly Guerrero, directora educativa, de Organic Nails Colombia.

El inicio para esta marca, especializada en productos para las uñas, no fue fácil, “cuando llegamos a Colombia había mucho escepticismo, existían muchos mitos sobre el uso de este tipo productos. Fue un trabajo puerta a puerta, una labor demostrativa, donde llegamos a los salones de belleza para mostrar el producto y la alta calidad que tiene, con un respaldo educativo para quienes los usaran. Esto último, nos posicionó dentro del mercado”, recuerda Guerrero.



Y es que alrededor de los productos no tradicionales hay muchas dudas. Sin embargo, durante estos años, han ido posicionándose como la marca número 1 en productos de belleza para las uñas, de uso profesional en Colombia, respondiendo a la necesidad de muchas mujeres, “ellas necesitan una manicure que permanezca más tiempo.



El producto, además de durar, no se va a levantar, no va a perder el brillo. En consecuencia, estará en perfectas condiciones hasta el momento en que se retire a las tres semanas, aproximadamente, debido al crecimiento natural de la uña. Son productos probados, hipoalergénicos, no contienen ningún tipo de producto que altere la salud de la uña, están libres de Tolueno, que se usa en la mayoría de esmaltes tradicionales para lograr la adherencia.



Las uñas acrílicas, otro de nuestros productos, fortalecen la uña natural, no permiten que esté expuesta a golpes o a humedad”, agrega.

Uñas en acrilico, una manicure que permanezca más tiempo. Foto: Organic Nails Colombia

Proceso de expansión

Iniciaron con el proyecto del primer centro de capacitación en la capital del país, ubicado en el barrio La Castellana, donde aún continúan sus labores. Poco a poco, fueron llegando a más ciudades de Colombia para continuar con su pilar educativo, mientras ampliaban su portafolio de productos y servicios, que llega a un variado número de spas y peluquerías, que ven en la trayectoria y respaldo de esta marca, la oportunidad de comercializar y usar productos de alta calidad. Y para las manicuristas, la posibilidad de ampliar sus conocimientos certificándose con la marca.



Hoy, ya son 16 puntos alrededor de toda la capital del país, desde la calle 187 hasta el Centro Comercial Unisur, y en sus alrededores como: Soacha, Zipaquira, Chía, Mosquera, entre otros, con los cuales aseguran que las personas interesadas en este mundo de la belleza, tengan la posibilidad de participar fácilmente en las capacitaciones y adquirir los productos para su emprendimiento o negocio. Igualmente, la marca tiene puntos en 26 departamentos del país. De igual manera, los productos también los pueden adquirir a través de la app y web de la marca; así como en las páginas web de los distribuidores.

,La marca tiene puntos en 26 departamentos del país Foto: Organic Nails Colombia

De aniversario

En noviembre, Organic Nails celebrará su primera década. A lo largo de estos años, la marca se ha caracterizado por brindar lo mejor, tanto a colaboradores como a clientes, quienes se han convertido en sus fans, gracias a que se identifican con una compañía, que no sólo vende productos, sino que se preocupa por capacitar y cambiar vidas. “Decidimos darle un enfoque mucho más profesional a la manicurista, no sólo nos encargamos de capacitarla en el manejo de las uñas, también en el valor que le dan ellas a su profesión, buscamos la manera de llegar a ellas para ayudarlas a salir adelante y, definitivamente, hemos logrado ese objetivo que nos propusimos hace 10 años”, enfatiza la directora educativa de Organic Nails Colombia.



Con esta gran celebración se vienen proyectos increíbles y, entre esos, su participación, nuevamente, en la Feria de Belleza y Salud, en Corferias, donde la marca apuesta de nuevo por tener un gran evento, con grandes sorpresas, tanto a nivel educativo, como a nivel de experiencia con el cliente; así como novedades de producto. Adicional a este gran evento, la marca apuesta por tener 4 aperturas en el transcurso de este año, logrando consolidarse aún más a lo largo y ancho de toda la ciudad de Bogotá, para completar 20 puntos.



Organic Nails celebra estos 10 años de existencia reconociendo el arduo trabajo que se hizo desde el primer día, “sentimos un agradecimiento especial con nuestros primeros distribuidores que creyeron en la marca y realizaron la difícil tarea de mostrarle a la gente un producto nuevo, así como con los primeros colaboradores que tuvimos en la empresa. Hoy, sentimos gran satisfacción de haber logrado transformar la profesión de 600 mil manicuristas, darles la relevancia que se merecerían en el mercado de la belleza y continuar impactando vidas”, finaliza Guerrero.



