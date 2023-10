Opticlínicas: una clínica de cirugía moderna para los ojos

John Cetina es un médico cirujano graduado en el año 1991, que cuenta con estudios en Medicina Forense, una especialización en Oftalmología de la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en Oftalmología de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Actualmente, se encuentra cursando otra maestría, esta vez, en Cirugía de Vítreo y Retina y su pasión por los ojos no para. La trayectoria y práctica médico-quirúrgica ejercida durante 32 años, le han enseñado nuevos protocolos que buscan aumentar la seguridad para los pacientes y disminuir el riesgo; esto como dos pilares fundamentales de Opticlínicas Sanando S.A.S., en donde se desempeña como director científico.

“Esta clínica, hoy modernizada, nació hace casi 25 años y se dedica a la cirugía ocular. A través del tiempo, en ella hemos logrado abordar exitosamente a más de 150 mil pacientes enfermos de los ojos, muchos de ellos atendidos como labor social” dice el doctor Cetina, argumentando que “mediante la creación de nuestra Unidad Móvil de Lucha contra la Ceguera y las Enfermedades de los Ojos (un camión dotado de múltiples equipos para el examen ocular), nos hemos desplazado durante varios años a diferentes lugares de la geografía alejados de la capital, llegando a selvas, caseríos, páramos, pueblos, el Nevado del Cocuy, Güicán y Chita, entre otros, logrando atender a poblaciones campesinas e indígenas y prestando servicios de alta calidad para la población vulnerable. Ayudamos a muchos pacientes que no conocían del examen y mucho menos de la operación de la vista”.



Y es que Opticlínicas ejecuta procesos estandarizados y protocolizados que son vigilados, evaluados y controlados por una organización líder mundial, lo que le permite gozar, desde hace varios años, del Sello Internacional de Calidad. Es una clínica con buenas prácticas quirúrgicas y estándares internacionales, posee una infraestructura moderna con unas salas de cirugía dotadas con tecnologías vanguardistas y equipos que les dan la posibilidad a los especialistas de realizar procedimientos oculares y microcirugías de altísima precisión para tratar la miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, glaucomas, cataratas, tumores en los ojos, pterigión, cirugías de córnea, cirugías de párpados, cirugías de retina y de órbita, entre otras.

John Cetina, médico cirujano Foto: Sanando

Opticlínicas, un campo de fútbol

Continuando con el directivo, son tres los aspectos fundamentales que intervienen al momento de producir buenos resultados: tener una infraestructura moderna, usar equipos revolucionarios y, lo más importante, contar con personal de gran experiencia.



“Aquí atendemos con respeto, Dios, amor y una moral impoluta como me lo transmitieron mis profesores (...) Cuando ejercemos con pasión la profesión, una clínica se convierte en un estadio de fútbol, es decir, allí sentimos mucha alegría y celebramos continuamente los goles, en este caso, cuando le devolvemos la visión a los pacientes. También sufrimos cuando nos toca abordar en el partido a pacientes con patologías catastróficas para el ojo y de difícil manejo y lloramos los goles en contra cuando se obtiene un resultado no deseado o existen patologías graves de los ojos que no tienen solución en ningún lugar del mundo. Por otro lado, ganamos un partido cuando operamos y le devolvemos la visión a un paciente que viene desde otro país y lo enamoramos de la exuberancia y hermosura de nuestra patria. Como médicos no somos infalibles y muchas enfermedades de los ojos seguirán siendo un reto para los investigadores y nuevas generaciones. Yo abrigo la esperanza de que con el advenimiento del Big Data, la cibernética, robotización e inteligencia artificial, podamos descifrar muchos misterios alrededor de los sistemas ópticos y encontremos nuevos tratamientos para diversos tipos de ceguera y enfermedad ocular”, continúa el doctor Cetina.

En Opticlínicas manejan distintos equipos de avanzada para realizar exámenes oculares. Cuentan con el Pentacam AXL, un escanógrafo moderno para realizar aberrometrías, topografías para el análisis corneal y biometrías ópticas, útiles en la planeación de cirugías refractivas y de cataratas. Además, con ultrasonido como complemento, sistema Wavefront, campimetría automatizada para la evaluación del campo visual de los pacientes, tonómetros digitales para la toma de presión ocular, cámaras retinales para estudios digitales del fondo de ojo, tomógrafos oculares para el estudio microscópico de la retina y el nervio óptico y equipos especiales para explorar la visión de colores, las pruebas de profundidad (visión en tercera dimensión) y el estudio de la sensibilidad al contraste.



“Gran parte de nuestros procedimientos utilizan láser, y en ese sentido, esta herramienta indispensable la operamos mediante cinco tipos diferentes de láser. El primero es el láser excimer para la corrección rápida de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y casos especiales de presbicia. El segundo es el láser de argón, útil para el manejo de las lesiones retinales, lesiones vasculares del ojo, diabetes ocular y cirugía vítreo-retinal. El tercero es el láser yag para realizar tratamientos de cataratas secundarias e iridectomías en la prevención del glaucoma, entre otros. El cuarto es el intralase para el trasplante corneal, lasik inteligente e implante de anillos intracorneales para el queratocono. Y, por último, el quinto es el láser SLT que se emplea para la trabeculoplastia y disminuir la presión ocular elevada en casos especiales de glaucoma”, explica el doctor Cetina.

Cirugía tetra para los ojos

En Opticlínicas están a la vanguardia de la ciencia, los nuevos tratamientos y los últimos desarrollos quirúrgicos. Renuevan la tecnología, están en aprendizaje continuo y con el advenimiento de cirugías más precisas, materiales más dóciles y lentes intraoculares más versátiles practican en sus pacientes, por ejemplo, lo que ellos han denominado ‘tratamiento tetra’.



“Consiste en la realización de una cirugía moderna, rápida, indolora y segura, en donde le tratamos a los pacientes cuatro condiciones oculares en un solo procedimiento: miopía o hipermetropía, astigmatismo, corrección definitiva de la presbicia y catarata. Técnicamente, esta cirugía sería para toda la vida en condiciones normales de envejecimiento”, enfatiza el doctor Cetina.

Un compromiso con el ecosistema de Opticlínicas

Por último y no menos importante, el empeño con el medio ambiente ha hecho parte de la compañía con iniciativas que buscan contribuir al crecimiento social y ambiental.



“Estamos convencidos de que el trabajo por los demás es primordial, por ende, al estar alineados con los preceptos de un mundo mejor, hemos realizado múltiples jornadas voluntarias de siembra de árboles para compensar la huella de carbono de pacientes, amigos y familiares. En compañía de muchos de ellos, llevamos varios años sembrando y cuidando especies nativas de árboles, logrando transformar un barrial y un lugar de basuras, en lagos y bosques. Literalmente, hemos creado un santuario de flora y fauna y estamos dichosos de tener como huéspedes ilustres a garzas, búhos, patos silvestres, águilas y perdices, entre otros”, puntualiza el doctor Cetina, agregando que “por todo lo mencionado, hoy es una oportunidad de oro para transmitir mi gratitud a progenitores, maestros de colegio y facultad y rendir un tributo a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad Católica de Salta, Argentina”. Para acceder a los servicios de Opticlínicas puede acercarse en Bogotá a la carrera 18 n.º 136A-26 y en Tunja a Unicentro Tunja local 28, comunicarse al 350 318 9887 o al 322 945 2419 o ingresar a https://opticlinicas.com.co/.