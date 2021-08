Oportunidades de inversión en Estados Unidos con renta inmediata

Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos predilectos para quienes están interesados en diversificar, garantizar una mayor seguridad de sus inversiones, apostar al crecimiento de su capital, enfrentar menores riesgos y obtener mejores rentabilidades en dólares. Y es que aunque de cierta manera, aún se viven los efectos económicos que dejó la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, dicho país le da la oportunidad a los interesados, de ser parte de un mercado más estable en lo que se refiere a inversiones en la industria inmobiliaria.

De acuerdo con un reciente informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en Estados Unidos (National Association of Realtors), los colombianos se ubican entre los cinco mayores compradores extranjeros de bienes raíces en ese territorio, con inversiones cercanas a los US $1.300 millones, desde abril de 2019.



Entendiendo esta dinámica del mercado, Spider, el ‘hub’ de inversiones que provee soluciones 360 de inversión en la industria inmobiliaria y de renta inmediata en Estados Unidos, pone a disposición de los posibles inversionistas ‘Spider Connect’, una innovadora plataforma desde la que cualquier persona puede invertir y gestionar su capital desde su celular o computador. A través de Spider Connect, los inversores internacionales encuentran productos de renta inmediata en los Estados Unidos, así como todas las soluciones legales, contables y administrativas en un único punto de contacto con tres características: estas son inversiones individuales, no tienen ningún tipo de deuda y están siempre respaldadas por inmuebles; de esta manera pueden administrar su capital sin moverse de su casa y desde su celular, convirtiendo la experiencia de inversión en amigable, intuitiva y más tangible que invertir en el propio país donde el inversor vive.Para conocer todo sobre la propuesta de Spider puede inscribirse sin costo en el webinar que estará realizando la empresa el próximo 10 de agosto haciendo clic aquí.

Documento sin título

“No ponemos el foco en mercados consolidados o en inmuebles para vivir en ellos o vacacionar, sino en propiedades como objetivo de inversión para maximizar la renta. Por eso, nos enfocamos en aquellas en donde se encuentran las mejores oportunidades de negocios, con alta rentabilidad y gran potencial de revalorización”, señala Andrés Goldenberg, fundador de Spider.



Para lo anterior, Spider ofrece soluciones de inversión en propiedades desde US $60.000 con rendimientos en torno al 10 por ciento por año, rendimientos que se suman a la capitalización. Además de estas alternativas que promueve en ciudades del interior de los Estados Unidos con gran potencial de crecimiento, también ofrece inversiones de renta fija con retornos de hasta un 7 por ciento anual.



Invertir en destinos poco comunes



Spider desarrolla alternativas de inversión haciendo foco en las ciudades más atractivas del mercado norteamericano, que tienen la misma seguridad jurídica que las regiones consolidadas, pero valores de inversión más bajos (desde US $60.000) alta rentabilidad (cerca al 10 por ciento) y buenas perspectivas de apreciación (8/12 por ciento anual), como las que se encuentran en Detroit y Cleveland, lugares en donde la empresa se ha venido desarrollando durante los últimos años.



A nivel inmobiliario, por ejemplo, dice Goldenberg, las propiedades en Detroit dejan una renta anual superior al 10 por ciento e inclusive han tenido una valoración anual cercana al 12 por ciento en los últimos cuatro años, una simbiosis perfecta entre renta y capitalización. Mientras que las propiedades ya reformadas y alquiladas desde US $100.000 en Cleveland ofrecen rendimientos de alrededor del 7 por ciento anual y un alto potencial de revalorización. En estas oportunidades, Spider ofrece una renta mínima garantizada de hasta 2 años. Esto sumado a que según proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos para 2021, se estima una expansión de la economía del 6,4 por ciento, lo que alcanza un crecimiento superior a los niveles de la prepandemia.



Cabe resaltar que, las propiedades que comercializa la empresa, ya están reformadas y alquiladas, entregando un producto llave en mano con ingresos inmediatos en dólares

Más alternativas



Adicional a estas inversiones, ‘Spider’ posee un amplio portafolio de productos que garantizan una renta inmediata y fija.



Así es posible invertir en hipotecas desde US $1.000 con un rendimiento anual del 4 por ciento; desde US $50.000 con el 5 por ciento; desde US $150.000 con el 6 por ciento; y desde US $500.000 con el 7 por ciento, cuya utilidad se puede retirar trimestralmente, siendo esta una inversión de ciclo anual con posibilidad de retirar todo el capital al finalizar cada ciclo, con la ventaja de ser una inversión respaldada por propiedades, lo que garantiza altos estándares de seguridad y protección a la inversión.



¿Cómo acceder al mercado inmobiliario norteamericano?



Con el objetivo de brindarles a los interesados información sobre las oportunidades que existen para invertir desde US $1.000 en Estados Unidos, cuáles son las ciudades más rentables del país, los beneficios de los cuales pueden ser parte como recibir renta fija en dólares e ingresos inmediatos y ofrecerles el debido acompañamiento durante todo el proceso de inversión y gestión de sus inmuebles, entre otros temas, el próximo martes 10 de agosto a las 9:00 a. m. Spider, la fintech de inversiones en los EEUU, llevará a cabo el webinar ‘Oportunidades de inversión en USA con renta inmediata’, a través de la plataforma de eltiempo.com. Para participar, lo único que debe hacer es ingresar a este link y registrarse gratuitamente.



Si desea más información comuníquese al WhatsApp (+1) 305 744 4377, al correo electrónico o acceda a www.spider-investments.com