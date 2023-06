En el marco de la tercera edición del Encuentro Nacional de la eficiencia a los resultados en salud, que se realizó en Cartagena de Indias, expertos técnicos y diferentes actores del sistema de salud del país se reunieron para analizar el contexto del sector, así como generar reflexiones y diálogos respecto a la importancia de promover una mentalidad enfocada en una adecuada gestión de riesgo, fomentar la cultura de la toma de decisiones con datos y aprovechar la dinámica del sector en pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Durante el primer panel, denominado ‘Oportunidades de desarrollo para el sistema de salud: la mirada de los expertos técnicos’, participaron la doctora Martha Ospina, exdirectora del Instituto Nacional de Salud en Colombia; Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social; Marcela Brun, exdirectora de Gestión de los Recursos Financieros de la Salud en ADRES; Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y Carlos Daguer, exdirector de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI.



Según Marcela Brun, exdirectora de Gestión de los Recursos Financieros de la Salud en ADRES, oportunidades de desarrollo para el sistema de salud hay muchas, pero como colombianos hay que estar orgullosos del sistema que existe y de la evolución que ha tenido durante los últimos 30 años, sin dejar a un lado ese enfoque en cobertura, acceso y equidad.



“Hay oportunidades que persisten y que es importante que no nos olvidemos de ellas. Diría que una de esas tiene que ver con el acceso efectivo y equitativo para toda la población, eso quiere decir lograr que cuando hablemos de indicadores, por ejemplo, del indicador de mortalidad infantil, estemos hablando de un indicador que mejora para toda la población colombiana, tanto para los grandes centros urbanos como para las zonas dispersas (…) Esto puede obedecer a un segundo tema que es el cómo abordar los determinantes sociales. Como país tenemos una oportunidad y un reto de entender esa intersectorialidad necesaria para abordar los determinantes sociales en salud. Ahora, con eso, pasaría a otro punto fundamental y es lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Tenemos que asegurar la sostenibilidad del sistema y una mirada que sea a menos corto plazo, una mirada financiera que reconozca los retos en salud y de innovación en salud”, dijo Brun.



Por su parte, la doctora Martha Ospina, exdirectora del Instituto Nacional de Salud en Colombia, insistió en que Colombia es un país desigual y, por ello, hay que buscar soluciones que tengan en cuenta dichas circunstancias.



“Cosas como la clase social, el género, la ubicación geográfica, el nivel educativo, el acceso al trabajo y la seguridad, producen las desigualdades. Y tengo que decirlo porque cualquier evento, como la pandemia, tiene unas manifestaciones desiguales (…) Falta el modelo de salud rural y este modelo es necesario para un país desigual y con tan baja infraestructura en lo rural disperso, baja infraestructura de carretera, acceso, seguridad, condiciones y personal (…) Hay cosas que hay que cambiar sobre leyes que han impedido el desarrollo natural del sistema; el diagnóstico está hecho, pero un principio de sentido común y realidad es que la solución apunte a la problemática, no puede ser que estemos creando nuevos problemas, además de no solucionar los que ya tenemos”, planteó Ospina.



A lo anterior, se sumaron aspectos como la formación de profesionales y el conocimiento de la historia del sistema de salud; partes claves de acuerdo con los expertos técnicos, que deben involucrarse en un camino en el que se busca mantener lo que se está manejando de forma correcta y corregir lo que está perjudicando a los pacientes.



Por un lado, en la opinión de Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, “cuando uno mira la evolución o progresión en términos de pregrado a posgrado, ve unas tendencias y patrones sorprendentes (…) Tenemos que tomarnos en serio el tema de formación para el talento humano, tenemos serios problemas de incentivos y un sesgo de género”.



Desde otro punto de vista, Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, quiso aprovechar el espacio para referirse a los logros y retos del sistema de salud.



“Me quiero valer de lo que ha sido la encuesta Líderes que adelantamos en el grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, donde hemos preguntado cuáles son los principales problemas que tiene el sistema, pero también los principales logros”, agregando que “quiero resaltar que a lo largo de estas décadas ha tomado un mayor reconocimiento por la cobertura y protección financiera y que al mismo tiempo se reconocen aspectos positivos en materia regulatoria y de equidad”.



Por último, continuando con la satisfacción de quienes hacen uso del sistema de salud, para el doctor Carlos Daguer, exdirector de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI, las encuestas arrojan resultados positivos.



“La encuesta que anualmente hace el Ministerio de Salud y Protección Social nos muestra que el 64 por ciento, dos de cada tres colombianos, califican su sistema de salud bueno y muy bueno (…) Los que más critican el sistema de salud son los que no lo usan, quienes no están en contacto con él, eso nos muestra que quien ya navega en el sistema de salud, encuentra sus bondades”, explicó Daguer.

La mirada de los actores del sistema



El segundo panel, ‘Oportunidades de desarrollo para el sistema de salud: una mirada de los actores del sistema’, contó con la intervención de la doctora Rayet Harb Gasi, COO de Grupo Zentria; doctor Galo Viana, gerente general de la EPS Mutual SER; doctor Juan Pablo Albanés, líder Departamento de Farmacoepidemiología Audifarma y Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras – FECOER.



Para empezar, la doctora Rayet Harb Gasi, COO de Grupo Zentria dio su punto de vista respecto a la reforma de la salud diciendo que “la reforma a la salud per se, nos trae muchas oportunidades al sistema de salud, creo que es la oportunidad de fortalecer realmente lo que ahora oíamos como gestión de riesgo en salud desde la atención primaria, evitando que los pacientes lleguen a descompensarse en su enfermedad o terminen hospitalizados. La gestión de riesgo en salud no es hacerle a todos lo mismo, tenemos que ser capaces de identificar bien cuáles son esas poblaciones que tienen ciertas características en su estado de salud para tratarlos de manera diferente”.



Hablar de la reforma de salud también es ahondar en los cambios e impactos, y en ese sentido, Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras – FECOER, contó que “desde el liderazgo de las organizaciones nos preparamos desde el punto de vista de entender cómo son los planteamientos de este documento de reforma. Y es que algo muy interesante de las organizaciones sociales es que hacemos el ejercicio de articularnos con las instituciones porque nos gusta entender las perspectivas de los actores y la visión que tienen frente a los cambios que, en algunos de los casos, no los vemos de la misma manera (…) Estamos en esa preparación y muy atentos a cómo se desenvuelve este avance”.



En la misma línea que Gil, el doctor Galo Viana, gerente general de la EPS Mutual SER, manifestó que “hay que leer el texto de lo que el Gobierno plantea y con eso ir preparándose, pero más que ir preparándose, tratando de dar mucha información para que esos cambios no vayan a afectar tanto a la población. La norma, creo que lo han señalado más en el foro anterior, tiene unos peligros grandes, unas advertencias que podemos hacer. Y es que continuando y pegando con la intervención sobre eficiencia y recursos, el sistema puede volverse insostenible”.



Finalmente, como conclusión, el doctor Juan Pablo Albanés, líder Departamento de Farmacoepidemiología Audifarma, aseveró frente al panorama que “hay que seguir trabajando de manera conjunta (…) Hay que mantener el diálogo abierto hacia el sentido de que no acabemos con todo lo que hemos logrado”.​