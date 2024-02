Open Day de Chery para sus clientes colombianos fue un éxito

El pasado 17 de febrero, con la asistencia de cerca de 200 personas entre clientes, entusiastas y periodistas, se llevó a cabo el Open Day de Chery en Bogotá, un evento que se convirtió en un momento para conocer más sobre la llegada del líder en innovación automotriz al país y fortaleció los lazos de quienes confiaron en la marca durante el Salón del Automóvil.

“Este evento es estratégico porque precede al lanzamiento de marca en mayo. Queremos mantenernos cercanos a nuestros clientes y entusiastas, queremos que sepan que estamos aquí y que venimos con un portafolio enfocado en nuevas energías con vehículos híbridos y enchufables”, explicó Carlos Urrego, gerente de Marca para Chery Colombia.



Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la nueva imagen de marca, “que para transmitir una experiencia más moderna y de vanguardia, es más liviana y premium. Además, mantenemos nuestros pilares de marca, que incluyen ser responsables con el medio ambiente, utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas y estar cerca de las familias y comunidades”, agregó el Gerente de marca, para quien el evento fue un éxito “porque estamos logrando posicionarnos como una marca de nuevas energías y logramos irradiar también ese mensaje de nuestro enfoque en la sostenibilidad”.



Chery, que oficializó su llegada al país en septiembre de 2023 a través de la firma con el Grupo Vardí y la notificación a la opinión pública, participó en noviembre de ese mismo año en el Salón del Automóvil lo que se convirtió en la primera oportunidad para acercarse a los colombianos, quienes acogieron la propuesta de vehículos híbridos, robustos y con tecnología de vanguardia. “Hoy volvimos a encontrarnos con quienes creyeron en nosotros porque valoramos mucha esa confianza que tuvieron en ese momento con la marca. Queremos volver a reunirnos y acercarnos nuevamente a ellos para que reiteren que han tomado una muy buena decisión de compra", dijo Urrego, destacando el objetivo principal del evento.

Chery: Una marca cercana a los colombianos

En un ambiente de confort y al aire libre, los asistentes conocieron no solo los logros destacados del año 2023, sino además todos los modelos que llegarán en dos meses al país y que responden a las exigencias e intereses del mercado colombiano. Estos modelos no solo ofrecen mayor potencia, sino que también están diseñados para reducir el consumo de combustible, en línea con la creciente demanda de un transporte más sostenible, como los modelos Tiggo 8 Plug-in Hybrid y Tiggo 7 Plug-in Hybrid, que ofrecen una impresionante autonomía eléctrica pura de 75 km en condiciones NEDC (New European Driving Cycle).



Uno de los colombianos que confió en la marca y quien conoció los vehículos en la Feria del automóvil le contó a CHERY que comparó varias alternativas: “me tomé la molestia de hacer una matriz para evaluar todos los aspectos de la camioneta. Comparé alrededor de 10 vehículos del mercado y 80 ítems que validé y la matriz habla por sí sola. Chery Tiggo 7 Pro es el más completo en tamaño interior, en motor, su garantía de 8 años es la mejor del mercado, su caja de 9 velocidades, todos los accesorios … y vimos que era la mejor alternativa costo-beneficio”. Afirmó el cliente de CHERY.

Facebook Twitter Linkedin

Chery Foto: Chery

Él y su esposa, asistieron al evento a ver en detalle el vehículo y la experiencia afirmó aún más el concepto que tenían de la marca. “Este sitio es muy bonito, acogedor, es una experiencia diferente a lo que ocurre cuando vamos a un concesionario”, aseguró Beatriz Elena y destacó el acompañamiento, asesoría y soporte de la marca. “No es vender por vender, es que el cliente esté convencido de que es el mejor producto”, aseguró la pareja.



Chery continuará mejorando su servicio posventa en Colombia, con el objetivo de establecer 30 puntos de venta en los próximos 3 a 5 años, abarcando más ciudades y satisfaciendo las necesidades integrales de los consumidores, desde la compra hasta el mantenimiento de sus vehículos.

Acerca de Chery

Chery Automobile Co., Ltd. fundada en 1997 es una marca global de automóviles ubicada en China, enfocada en las nuevas tecnologías, la innovación en nuevos modelos y la calidad de sus productos y servicios posventa.



Actualmente, la compañía está posicionada como el principal desarrollador chino de marcas globales en la industria automotriz según el ranking de Kantar y Google “2023 Chinese Global Brand Builders Top 50”, y ocupa el puesto 14 en la lista general de empresas, habiendo experimentado un sólido crecimiento en su poder de marca.



Durante los últimos 20 años, Chery se ha enfocado en la innovación independiente y ha establecido centros de Investigación y Desarrollo en China, Alemania, Estados Unidos y Brasil, estableciendo un equipo global de I+D automotriz de más de 5.500 personas. De esta manera, Chery ha creado con éxito marcas de productos como Arrizo y Tiggo con ventas globales acumuladas de más de 10 millones de unidades.



Es la primera empresa china de automóviles en exportar vehículos completos, piezas para embalaje bajo la logística de CKD (Completely Knock Down), motores, tecnología de fabricación y equipos al mercado global. Ha incursionado en más de 80 países y regiones, con más de 12 millones de usuarios en todo el mundo. Así mismo, ha realizado aportes significativos a nivel social a través de numerosas actividades enfocadas en el desarrollo ecológico, la protección ambiental y el bienestar social.

Acerca del Grupo Vardí

Es una empresa de clase mundial, orientada a la movilidad y productividad, diversificado en distribución y venta de vehículos, maquinaria y negocios conexos, enfocada en generación de valor y bienestar para el país de una manera sostenible.



El Grupo Empresarial Vardí integra una amplia experiencia y eficiencia en procesos de importación, comercialización y distribución de vehículos y equipos, servicio posventa, repuestos, financiación, trámites y seguros.



Representa marcas como Nissan, UD Trucks, Changan, Orbea y Camelback, tiene presencia en más de 20 ciudades y municipios del país y cuenta con cerca de 3.000 empleados y colaboradores.