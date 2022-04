La unión de dos cooperativas (fusión de empresas) o adquisición de una empresa por parte de otra constituye es una manera más recurrente en la actualidad para potencializar el esquema cooperativo (empresarial). Está intrínsecamente dentro de diferentes motivaciones teóricas, principios y valores.

Se concibe como una decisión voluntaria e incondicional, pero racional por parte de la Asamblea General y su Dirigencia (Independiente de su futuro personal) que en la mayoría de los casos al adoptar este tipo de decisiones busca hacer sostenible y fortalecer por más años los servicios y beneficios para sus dueños los asociados; que para el caso de una entidad cooperativa es la misma medida que un asociado se vincula a una cooperativa u otra entidad solidaria. (el derecho a vincularse o retirarse).

Ejemplo de integración

Pero esta decisión va mas allá de las bondades que puede tener este tipo de mecanismos que permite entre otros mejorar la competitividad, eficiencias, ganar dimensión, apertura de mercado, optimizar costos, capacidad tecnológica, longevidad empresarial, retorno solidario para los dueños de la entidad y sus asociados, responde a la confianza de miles de asociados que legitiman esta decisión a través del voto en su asamblea y que concluye en un ejemplo de integración real cooperativa y formal; independiente de los cargos, egos, anhelos o zonas de confort empresariales que se tengan en el momento de apoyar este tipo de decisiones.



La decisión se materializa en que se debe estar preparado y maduro no solo en lo empresarial, en lo institucional la oferta de valor sino también en lo personal (actitud) para hacer este tipo de acuerdos cooperativos pues muchas veces hasta nos cuesta hacer un convenio de un servicio o hacer economías de escala.

En América Latina

Las cifras que se tienen publicadas de fusiones y adquisiciones en el primer semestre del año en el mercado en América Latina registra 819 operaciones. De estas solo se ha revelado el valor de 335 que totalizaron US$ 43.254 millones, con decrecimiento de 10,10 % en el número de operaciones y caída de 8.6 % en monto, según el más reciente informe de Transactional Track Record (TTR).



Colombia se encuentra en el cuarto puesto, pues acá se han hecho más de 83 transacciones a junio de 2019 que se han concretado, lo cual ha significado crecimiento de 17 % en capital movido, el incremento ha sido de 62 % con US$ 2.500 millones.

La operación con mayor monto, según el informe, fue la de Avon por parte de Natura por US$ 1.600 millones. Así mismo, el gran porcentaje de adquisición que hizo el Grupo Bolívar ( Davivienda ) en Rappi.



Este mecanismo de fusión por absorción voluntaria en el cooperativismo nos tiene que llevar a ser más competitivos y eficientes, incluso a estrategias de transformación empresarial como sector pues no necesariamente serán las más grandes por tamaño de activos o de patrimonio o de ingresos las más dinámicas o competitivas pues muchas veces su Valor Económico Agregado –EVA– Solidario o excedentes son residuales o negativos por las cargas o prioridades que tienen en sus planes estratégicos, más ahora que comienza una nueva década, las que podrán hacer este tipo de fusiones sino las que mejor se encuentre preparadas para competir.

Visión exterior

Hoy podemos ver en el mercado financiero colombiano como para ahorrar, transferir recursos (pasarelas de pago) y hasta plataformas que dan créditos en cuestión de minutos; nos siguen desplazando y este número de empresas muchas no solo se han fusionado sino tienen capitales y tecnología robusto para poder quedarse con la mayor porción del mercado.



El grado de concentración de la banca en Colombia es alto solo por citar un ejemplo; el Grupo Aval representa 25% del sistema bancario, nos forzaran hacer una depuración o fusiones en el sector cooperativo para tener entidades más combinadas y competitivas como ya se hizo y viene haciendo en la banca colombiana; como lo que en su momento se hizo hace 10 años con la burbuja de hipotecas en norte américa o hace 20 años con la burbuja de las telecomunicaciones e internet.



Otra de las motivaciones para estas fusiones será sencilla toda vez que si tenemos mayor masa critica es decir más asociados felices bajo una misma marca (COOP) podremos hacernos más vigorosos y sostenibles pues a pesar de que tenemos muchos años en el mercado (más de 90 años) de haber creado la primera Cooperativa en Colombia eso no nos garantiza el capital necesario ni la tecnología, ni la fidelización del mercado objetivo, ni potencial para consolidar o innovar en esta nueva década

( 2020) que ya arrancó.



Las inversiones y jugadores de mercado que han llegado y seguirán llegando, otros que se fusionaron otros que saldrán o se marchitaran tendrán mayor músculo financiero con todas las licencias y permisos para poder competir.







Cordialmente.Carlos Alberto Merchán Marín

Gerente General Coovitel