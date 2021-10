OneLink by Webhelp abre convocatoria de empleo

OneLink by Webhelp es una empresa innovadora en servicios tecnológicos que ha revolucionado la industria del BPO y el servicio al cliente, donde se ofrece soporte a compañías de primer nivel. Entre sus clientes se encuentran marcas tecnológicas de gran crecimiento en industrias como la movilidad compartida, comercio electrónico, Fintech, tecnología para fitness, aplicaciones de pago, aerolíneas, entre otras.

Actualmente la compañía está invitando a los jóvenes bilingües mayores de 18 años a que se sumen a su equipo “Increybles” y sean testigos de la ‘Cultura de la Felicidad’ que se vive día a día en las sedes de Medellín, Bogotá y Bucaramanga. Estas vacantes en áreas como servicio al cliente, soporte técnico, ventas y áreas administrativas cuentan con los beneficios de ley, excelentes condiciones laborales y una constelación de beneficios adicionales.



Esta es una empresa que ofrece oportunidades de crecimiento personal y profesional. OneLink by Webhelp cuenta con una universidad corporativa que capacita y certifica a los empleados en nuevos conocimientos y, además, con otra que apoya el crecimiento a nivel interno de la empresa.



“Llegué a OneLink by Webhelp en el 2019 con el sueño de tener un trabajo que me permitiera viajar y conocer nuevos parajes. Esta es de las pocas empresas que tienen programas que te permiten crecer y hacer carrera. El proceso es excelente y el acompañamiento del equipo de trabajo fue fundamental para que hoy en día haya ascendido hasta coordinador”, nos contó Jovany Restrepo Cañaveral, empleado de OneLink by Webhelp.



Además, la compañía promueve ambientes laborales llenos de felicidad que permiten equilibrar la vida familiar y personal por lo que dentro de sus beneficios se encuentran actividades motivacionales, juegos y palomitas en piso, salidas ecológicas, clínica médica en las sedes, transporte nocturno, eventos y actividades que los empleados pueden realizar en familia como clases de artes e inglés y alianzas comerciales que ofrecen descuentos exclusivos, entre muchos más.



Sus instalaciones son de primer nivel y cuentan con espacios de esparcimiento, comodidad y diversión para los empleados canchas de fútbol en la azotea, gimnasio, salas temáticas, cómodas áreas de conferencias para reuniones de equipo y comedores.



Si desea postularse a las ofertas disponibles, ingrese a

https://bit.ly/3GzSvt5 y revise las vacantes que OneLink by Webhelp tiene para usted.