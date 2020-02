On Vacation le apuesta a su crecimiento y transformación corporativa

Entregarle un valor agregado a la población colombiana, es sin duda alguna, uno de los ejes fundamentales de On Vacation. Más allá de contar dentro de su portafolio de servicios con planes asequibles y destinos únicos, esta compañía ha contribuido en un gran porcentaje, al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la zona en donde se encuentra.

Y es que construir un mejor país, tiene su ciencia. Para Laura Muñoz, su nueva presidente, y experta en el sector turismo con una carrera de más de 19 años, la mejor manera de hacerlo “es involucrando a las comunidades en un trabajo productivo, que cuente con capítulos de formación e inclusión. Hay que darles un rol importante en todo lo que hacen. Cuando abrimos un hotel, promovemos que nuestra nómina sea de la comunidad que se encuentra en el entorno. Los capacitamos, y les damos formación en habilidades blandas y técnicas”.

Esa grandiosa labor, ha posicionado a On Vacation no solo como un referente dentro de la industria, que todos los días sigue creciendo, y que promueve alternativas para que las personas conozcan la Ruta Nacional, sino como un motor de empleo. Actualmente, ha generado más de 5.500 empleos directos e indirectos, dentro de sus 21 hoteles en 8 destinos nacionales e internacionales.



Para continuar ejerciendo su rol dentro de la organización, y seguir al mando de ese crecimiento exponencial que significó durante el 2019, la movilización de más de 320.000 viajeros, y una ganancia de más de $360 mil millones de pesos en venta, Muñoz y On Vacation, se encuentran implementando un proceso de transformación totalmente positivo, y con unos objetivos claros sobre liquidez, rentabilidad, estructura de capital, y servicio. Asimismo, buscan llegar a obtener la certificación “Great Place to Work”.

“Hemos establecido unos pilares que son nuestra base de trabajo para nuestros próximos años. Es un proceso de transformación donde queremos ser una empresa más sólida (…) Desde el 2016, estamos trabajando en mejorar la experiencia del servicio, y lo hemos logrado”.



Pero para trabajar bajo los pilares anteriormente mencionados, es vital contar con alianzas que sean un soporte para la implementación de ese plan, que busca fortalecer la estructura administrativa y hotelera basada en la necesidad de cada uno de los clientes, y en cada una de las operaciones diarias. En ese sentido, On Vacation cuenta con el apoyo de 2.632 agencias de viajes nacionales, con las cuales trabaja en la segmentación de sus productos y servicios. Para este 2020, proyecta llegar a 342.000 viajeros; abrir más de 300 habitaciones en el país; aumentar las ventas totales en un 15 por ciento; expandirse dentro del mercado de Europa e Iberoamérica; y posicionar el Amazonas, La Guajira, San Andrés, y Eje Cafetero, como referentes internacionales de nuestro territorio. No es casualidad que el Hotel Amazon de On Vacation, haya sido merecedor en el año 2019 del premio ‘Mejor hotel verde’ durante la celebración de los World Travel Awards (WTA).

On Vacation se suma a la oferta del turismo mundial

Con el propósito de brindarle a los colombianos, la posibilidad de conocer destinos internacionales, la compañía se encuentra desarrollando una plataforma en la cual, los interesados y viajeros, podrán adquirir todo tipo de planes y paquetes para recorrer otros países, bajo el sustento de diferentes alianzas a nivel mundial. Esta estrategia, el equipo de On Vacation la ve como una oportunidad de “abrirle las ventanas a la oferta turística del mundo”, finaliza Muñoz.