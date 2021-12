¡Ojo, la osteoartritis ya es más común en los mayores de 40 años!

Estudios médicos recientes indican que, aunque hasta hace algunos años la mayoría de pacientes con osteoartritis (OA) –enfermedad degenerativa causada por el desgaste de los ligamentos y las articulaciones– solían ser diagnosticados al alcanzar edades avanzadas, hoy a partir de los 40 años las personas son propensas a padecerla.

Así mismo, se estableció que las actividades laborales pueden aumentar el riesgo de sufrir OA antes de llegar a la vejez y que en el país algunas labores económicas típicas de las regiones pueden aumentar el riesgo de degeneración articular.



Lo anterior motivó a la elaboración del denominado ‘Libro Blanco’, que el pasado 8 de octubre fue presentado ante médicos y audiencias especializadas.

Este es un informe que arroja nueva información sobre una enfermedad que solía pasar desapercibida o menospreciada ante otras agudas como los problemas cardíacos, y sobre la cual –incluso– los mismos pacientes suelen normalizar los síntomas.



La investigación también detectó que en Latinoamérica los factores de riesgo para la osteoartritis, en orden de importancia, son: ser mujer, la edad y la obesidad. La genética, la actividad física, los traumatismos, la menopausia y los aspectos ocupacionales, continúan en orden de importancia (30-60% de frecuencia).

Igualmente, otro hallazgo señala que en pacientes con OA de cadera o rodilla se describe un mayor riesgo de sufrir diabetes.



De los expertos que participaron del Libro Blanco, el 53% asegura que los deportistas representan actualmente la población con mayor riesgo de aparición “temprana” de esta enfermedad y, de ellos, 90% menciona como los de mayor riesgo a quienes practican fútbol, básquetbol o algún deporte que implique pasar el brazo por encima de la cabeza.



Así, se advierte que las actividades que requieren esfuerzos físicos pueden generar microtraumas que al acumularse causan la osteoartritis, que afecta la calidad de vida. La rodilla es la más común en sufrir estas lesiones.



“Las actividades ocupacionales que cargan físicamente la articulación, en particular, ponerse en cuclillas y arrodillarse durante una parte sustancial de la jornada laboral, así como levantar objetos pesados, escalar y tener una gran carga de trabajo físico, pueden contribuir a la aparición y/o progresión de la enfermedad como al agravamiento de los síntomas”, se explica en el Libro Blanco.



Funcionalidad y calidad de vida



De acuerdo con el doctor Gustavo Nasswetter, reumatólogo argentino y miembro del comité editorial del Libro Blanco, las articulaciones que con mayor frecuencia son afectadas por la OA en Latinoamérica son la rodilla, seguida de la cadera, el hombro, la muñeca y los dedos de la mano.



En esa línea, uno de los principales temas tratados por los médicos fue el impacto significativo de esta enfermedad en la funcionalidad y calidad de vida de los que la padecen en toda la región.



“Los médicos latinoamericanos refirieron que este padecimiento causa importantes limitaciones a quien la experimenta, pues a partir del estadio 2, el dolor, la limitación para bajar escaleras y realizar las actividades cotidianas, así como la dificultad para caminar, están presentes en más del 80% de estos pacientes”, afirmó Nasswetter.

Esta cifra resaltó la importancia del tratamiento oportuno, continuo e integral para mejorar la vida del paciente. Al ser una enfermedad que se presenta por el desgaste o trauma de las articulaciones, suele suceder que ni pacientes ni médicos atienden los síntomas en las primeras fases.



Así mismo, es común que los pacientes lleguen con síntomas leves pero no se les dé prioridad en el diagnóstico inicial. Para esto, según el doctor Nasswetter, es necesario que los médicos de diferentes especialidades participen en consensos que posibiliten un abordaje más interdisciplinario de esta enfermedad.



En ese mismo sentido, los médicos esperan que con una mayor atención por parte de los especialistas y la implementación de las terapias adecuadas se puedan reducir el número de pacientes que no cumplen con el tratamiento.



Por su parte, Trina Navas, internista venezolana y miembro del comité editorial del estudio, recalcó que para Latinoamérica más del 60% de los pacientes diagnosticados con OA incumplen el tratamiento recomendado.



“Vemos con satisfacción que los especialistas de la región están conscientes de la necesidad de que las terapias incluyan tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. La fisioterapia, las terapias con calor y frío, así como los masajes y apoyo nutricional, deben complementar a los fármacos orales y, en los estadios 2 y 3 de la OA, aplicar inyecciones intra-articulares, lo que se conoce como viscosuplementación”, precisó Navas.



El Libro Blanco, a su vez, indica que en la región centro - oriente del país, donde las actividades predominantes son minería, ganadería y agricultura, el riesgo aumenta, comparado con zonas en las cuales estas labores son menos frecuentes.

“El esfuerzo constante y la falta de medidas preventivas o supervisión del esfuerzo realizado generan que los daños sean avanzados y, generalmente, cuando llegan a la consulta es demasiado tarde”, concluye la publicación.

Usted puede descargar el Libro Blanco aquí.



Para más información haga clic aquí