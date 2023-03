La pandemia lo cambió todo y en lo que se refiere a la forma de trabajar impulsó de manera significativa la virtualidad. Y es que en dicho momento de incertidumbre, la mayoría de las empresas tuvieron que empezar a implementar estrategias tecnológicas que les permitieran continuar con sus actividades. De hecho, según el IBM, en esa época, seis de cada diez compañías se transformaron digitalmente.

Lo anterior, también significó el surgimiento de un conjunto de oportunidades para aquellas entidades que ofrecen servicios dirigidos a emprendedores que buscan proyectar una imagen sólida y profesional para generar confianza entre sus clientes. Un claro ejemplo de ello es OFIIN (OFIcinas INteligentes), una marca que nació en el año 2016 bajo el liderazgo de EVOLUTION COMPANY S.A.S. y cuenta con siete años de experiencia en servicios que buscan ayudar a los emprendedores a evolucionar en sus negocios y llegar a mercados nacionales e internacionales.



“La idea de nuestro modelo de negocio es promover esa evolución a la que aspiran los emprendedores. Con nosotros pueden estar seguros de que van a encontrar servicios de calidad, ahorrar dinero y, a la vez, proyectar una prestigiosa imagen”, afirma Fernando Fuentes, gerente general de OFIIN.

Camino al éxito

Los servicios que hacen parte del portafolio de OFIIN, le apuntan a acompañar a los emprendedores a ir progresando. Para empezar, pone a disposición de ellos la opción de usar una dirección comercial en una estratégica ubicación en caso de no tener oficina física, es decir, con la dirección que OFIIN les proporciona, pueden registrar sus negocios ante la Cámara de Comercio y la Dian o colocarla como domicilio en la página web y redes sociales.



A ello, se suma el servicio de oficina virtual en Bogotá, ideal para quienes buscan un muy buen lugar para establecer su empresa en la capital del país, ahorrando dinero en el alquiler de oficina y, el servicio de oficina virtual en Miami, Estados Unidos, en el cual recibirán una dirección comercial en dicho país. En caso de que requieran establecer su empresa en EE. UU., OFIIN les ofrece el servicio de crear empresa en USA que incluye la apertura de una cuenta de banco para el negocio, sin tener que viajar o contar con visa estadounidense.



“Con el servicio de oficina virtual en Bogotá o Miami, OFIIN se encargará de recibir la correspondencia de la empresa y asignará un número telefónico de Bogotá o Miami con un moderno sistema de comunicación en la nube que les hará proyectar una imagen de una gran corporación”, dice Fuentes.



En línea con lo que menciona el gerente general de OFIIN, el servicio de PBX en la nube es un sistema de comunicación 100 por ciento virtual. “Cuando reciban una llamada en su PBX, se activará un saludo profesional de bienvenida, invitando al cliente a escoger entre un menú de opciones o dependencias de la empresa y, cuando el cliente marque, el sistema reenviará la llamada a la línea móvil elegida, permitiéndoles atender llamadas desde cualquier parte del mundo”, argumenta Fuentes.



Otro de los servicios de OFIIN es el alquiler de salas de juntas y oficinas amobladas en Bogotá. A través de él, los emprendedores tendrán acceso a una oficina lista para trabajar en la mejor zona corporativa del occidente de la ciudad con áreas comunes como cafetería, zona de bebidas, sala de juntas y la posibilidad de arrendarla por un periodo de tres meses, seis meses o un año.



“Si no desean optar por una oficina amoblada porque no necesitan ir todos los días, les podemos brindar planes con paquetes de horas para que las usen en nuestros espacios de coworking o sala de juntas. Funciona para que programen sus reuniones e impresionen a sus clientes e incluyen el uso de internet, tablero y televisor”, explica Fuentes, agregando que “por último, quiero mencionar que en OFIIN contamos con un valor agregado frente a la competencia y es el hecho de tener un directorio web empresarial en el que publicamos a quienes contratan nuestros servicios, pues es así como también los ayudamos en su posicionamiento orgánico”.

