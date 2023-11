Odontología digital: la revolución de la estética oral

En las últimas décadas, el mundo de la odontología ha experimentado una metamorfosis tecnológica que ha ocasionado una revolución en esta profesión. La odontología tradicional, con su enfoque manual y más artesanal, ha dado paso a una nueva era de precisión y eficiencia: la odontología digital.

La odontología digital ha introducido una serie de herramientas como la impresión 3D, la radiografía digital y el diseño asistido por software, entre otras. Esto permite a quienes ejercen esta labor ofrecer diagnósticos, tratamientos y restauraciones con un nivel de perfección aún mayor. En Bogotá, Colombia, concretamente, existe la Clínica LeBlanc Digital Dental Studio, dirigida por el doctor Eduardo Torres, un odontólogo especializado en odontología estética y rehabilitación estética. Junto a un grupo de profesionales altamente capacitados, brindan atención en odontología general, periodoncia, implantología, ortodoncia, rehabilitación oral y, por supuesto, odontología estética.

El nuevo nivel de la estética oral

En línea con lo mencionado anteriormente, la odontología análoga o tradicional se diferencia de la odontología digital debido a que esta última ofrece la capacidad de prever los tratamientos desde el principio. En otras palabras, ayuda a establecer diagnósticos complejos de manera más sencilla y a conocer los resultados de los tratamientos antes de la intervención del paciente. ¿Cómo lo logra? Gracias al uso de software y modelos tridimensionales.



"Las tecnologías utilizadas en la odontología digital son variadas. Contamos con radiografías digitales, radiografías tridimensionales, escáneres intraorales que generan modelos digitales tridimensionales de la boca del paciente, sistemas de anestesia guiada, fresadoras o robots que esculpen coronas o carillas que son necesarias para la rehabilitación del paciente o para mejorar su estética, impresoras 3D para crear modelos o llevar a cabo procedimientos de ortodoncia digital que no requieren brackets, sino que utilizan placas guiadas digitalmente, guías quirúrgicas para la colocación de implantes y láser para procedimientos quirúrgicos, así como para la remoción de caries sin dolor y el cambio de carillas cerámicas sin necesidad de tocar los dientes, entre otros", comenta el doctor Torres.



Siguiendo con el especialista, una de sus últimas innovaciones es el escáner facial. Este no solo permite hacer un escaneo intraoral de la boca, sino también un escaneo facial, lo que significa que se pueden superponer ambas tomas para evaluar las relaciones y proporciones de los dientes con la cara del paciente, especialmente cuando se trata de un diseño de sonrisa. "En este momento, no puedo imaginar mi vida sin un escáner, ya que nos permite ser más precisos en los procedimientos y reducir el margen de error. Además, el paciente puede visualizar algo muy cercano al resultado final del tratamiento, lo que se traduce en confianza y exclusividad, ya que cada tratamiento es personalizado y único para la persona", destaca el doctor Torres.



En este contexto, en la odontología digital, los retos se enfocan en siempre satisfacer la exigencia del paciente, que cada vez es más alta desde el punto de vista estético y funcional. Esta metodología involucra al paciente, que cada vez busca una estética perfecta, armónica y simétrica, y la necesidad de mantenerse a la vanguardia e invertir en las tecnologías emergentes. De hecho, se espera que la tendencia futura se enfoque en los materiales y en la incorporación de elementos impresos por máquinas o robots en la boca del paciente.



"Los desafíos traen oportunidades y algo muy importante que sucedió en mi vida fue que tuve la fortuna de formarme con uno de los padres de la odontología Digital Smile Desing, el señor Livio Yoshinaga, así como con el doctor Fabricio Guarnieri. Ellos siempre están a la vanguardia en la evolución de tecnologías, técnicas, equipos y materiales. Me he capacitado y soy parte de su grupo Skyn Concept, donde se ha desarrollado un protocolo digital, considerado el mejor del mundo, no solo por sus predicciones y precisión, sino también por la creación de entornos adecuados para la atención del paciente y la calificación tecnológica de las herramientas disponibles. Además, tengo la fortuna de ser el único odontólogo certificado en el país a tan alto nivel para aplicar este protocolo de odontología digital", comenta el doctor Torres.

Un paso a paso desde el diagnóstico

Cuando un paciente llega a la Clínica LeBlanc Digital Dental Studio interesado en un diseño de sonrisa con lentes cerámicos, el primer paso que el doctor Torres realiza es un escaneo intraoral del paciente, además de fotografías y videos. Toda esta información se integra y se carga en un software que contiene plantillas de diferentes formas de dientes (ovalados, triangulares, naturales) y permite llevar a cabo una simulación en 2D de la sonrisa del paciente.



"Podemos personalizar la sonrisa ajustando el tamaño, forma, textura y color de los dientes, buscando una armonía y proporción con las estructuras faciales del paciente. Luego de este proceso, se diseña un modelo tridimensional basado en sus expectativas y se crea una maqueta. Una vez aprobada la maqueta, se lleva a cabo una simulación 3D en el paciente. De esta manera, puede realizar una prueba frente al espejo o en video para observar cómo quedará el diseño. Posteriormente, si el paciente aprueba el diseño, se procede con el tratamiento. En caso contrario, se realizan las modificaciones que considere necesarias. Es importante destacar que en ningún momento debemos comprometer la salud por motivos estéticos. Un diseño de sonrisa nunca deberá requerir un desgaste exagerado ni innecesario de los dientes, pues los desgastes que se tienen que hacer son menores y normalmente deben realizarse bajo microscopio; esto no sería ni responsable ni ético", enfatiza el especialista en odontología estética.



En este sentido, si un paciente requiere previamente un proceso de ortodoncia u otro tratamiento para abordar condiciones dentales específicas, deberá atender esas necesidades para asegurar que el resultado de su diseño de sonrisa sea tanto estético como funcional.



