Obras y proyectos desarrollados en la localidad de Suba

Pensando en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Suba, y en brindarles espacios en donde tengan atención médica, educación, y esparcimiento, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido realizar diferentes obras para cumplir con este propósito. A continuación podrá conocer algunas de ellas, y sus planes de acción:

1. Cefe: el club para los vecinos de Suba

Con un gran letrero que dice: “Aquí se construye el Centro Felicidad Fontanar” se anuncia la gran obra que podrán disfrutar unos 194.000 habitantes de la localidad de Suba.

Dos piscinas, una olímpica y otra recreativa, polideportivo, gimnasio y salones de música, danza y cine, entre otros, serán los espacios con los que contará el Centro de Felicidad (Cefe) Fontanar.

Este espacio, que se encuentra en la calle 145 con carrera 136A, será uno de los siete Cefe que construirá la Alcaldía Mayor en la ciudad.

“Son una especie de clubes que les permitirán a los bogotanos tener espacios de la mejor calidad para su esparcimiento, cultura y deporte”, dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

El Cefe del parque Fontanar del Río, cuya inversión ascendió a más de 65.000 millones de pesos, tendrá 12.857 metros cuadrados de área.

Cabe destacar que para la construcción del Cefe Fontanar, el Distrito realizó un concurso con la Sociedad Colombiana de Arquitectura, que presentó más de 30 propuestas de diseño y se seleccionó la que mejor se adecuaba para el lugar.

2. El primer aniversario del Filarmónico Jorge M. Bergoglio

Ha pasado un año de la entrada en funcionamiento del Colegio Distrital Filarmónico Jorge Mario Bergoglio (carrera 113 con calle 142C) y la comunidad educativa aún no cabe de la dicha: es una institución de lujo.

Los salones amplios y con iluminación natural, los pupitres móviles, áreas para la recreación, además de los siete salones dispuestos para el aprendizaje de interpretación musical, han hecho que los estudiantes y los padres de familia estén entusiasmados.

“Son 520 los alumnos que tenemos, desde la primera infancia hasta grado undécimo, jornada única, y no paran de llegar solicitudes de cupos”, comenta Yolima Leguizamón, rectora de la institución.

Lo paradójico de la situación es que, en un comienzo, la comunidad se opuso a la construcción, pues no estaba de acuerdo con que se utilizara una zona verde para la recreación de los niños del sector como terreno para el colegio; aun así, en febrero de 2018, fueron cerca de 1.500 las solicitudes de cupo que llegaron.

“Casi un 100 por ciento de los alumnos inscritos continúan. Los que se han ido del colegio es porque se han mudado a otra la localidad. Todos están felices. Lo que sí se pudo hacer fue ofertar 40 cupos para niños de jardín, seleccionados por la Secretaría Social”, dice Yolima Leguizamón.

La felicidad de la que habla la rectora se ve evidenciada en los niños, en su concentración para estudiar, en las risas durante los 30 minutos que tienen de recreo, en el cuidado de las instalaciones que se conservan como nuevas y en el jugar voleibol sin que importe el picante sol de las diez de la mañana.

“Antes estudiábamos en lugares oscuros, con puestos llenos de rayones, sin espacio para jugar fútbol en el descanso. Aquí tenemos todo esto, por eso es que uno estudia con más ganas”, cuenta un grupo de estudiantes de secundaria, mientras camina hacia las áreas de recreación de la institución, que tiene cerca de 4.599 metros cuadrados, para la que se destinaron 10.426 millones de pesos.

¡Que viva la música!

Uno de los aspectos más llamativos del colegio es el convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que dispone de siete profesores de interpretación musical para las clases. Un aspecto importante es que la Institución cuenta con salones distintos para percusión, cuerdas altas, cuerdas bajas, maderas, vientos y metales, además del que se tiene destinado para el coro.

Al momento, a cada uno de los estudiantes de la institución se le tiene ubicado un instrumento, de acuerdo con su gusto y habilidad, cuenta, orgullosa, la rectora, pues con tan solo un año de práctica, el colegio ya tiene tres alumnos en el coro prejuvenil de la Filarmónica de Bogotá y uno en el coro infantil.

3. Mejoras a viviendas de Suba

Uno de los programas de la Administración Distrital que más ha llamado la atención, sobre todo en las poblaciones vulnerables de la capital, es el de Mejoramiento de Vivienda, en cabeza de la Secretaría de Hábitat.

Con esta iniciativa se busca hacer mejoras locativas que constan de reparaciones prioritarias a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura, redes hidráulicas y sanitarias (obras que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes).

En total, para el cuatreño, se tiene proyectado completar 3.300 mejoramientos de vivienda en toda Bogotá, de los cuales, 100 se están ejecutando en la localidad de Suba, beneficiando a cerca de 320 personas de los barrios San Carlos de Tibabuyes, Bilbao y San Pedro de Tibabuyes. Para tales intervenciones, con las se busca mejorar la calidad de vida de ciudadanos en sectores de bajos recursos, la Secretaría de Hábitat destinó alrededor de $1.100 millones de pesos.

4. ‘El cambio de las urgencias pediátricas fue de cero a 10’

Helena, una bebé de 14 meses, se despierta luego de una noche entera de dolor estomacal. Ya no llora más, incluso sonríe y juega con su tetero lleno de suero. “Ya está mucho mejor”, dice aliviada su madre, Yenny Yañez. Helena llegó a urgencias por una gastroenteritis, patología que, junto a las infecciones respiratorias, es de las más frecuentes en la sala de urgencias pediátricas del Hospital de Suba, ubicado en la carrera 104 con 153.

“El cambio de las urgencias pediátricas aquí pasó de cero a diez. La sala es mucho más bonita y cómoda en comparación a la anterior”, cuenta Yenny, quien además es vecina de la localidad, tuvo a su hija en este hospital y ha visto de cerca el avance de este espacio de atención para niños de cero a 14 años.

En total, se instalaron 13 camas, tres consultorios para el triage, una sala de rehidratación, otra de procedimiento, una de reanimación, una sala para casos de Enfermedad Respiratoria Aguda, y un cuarto de aislamiento, entre otros espacios. Con esto se mejoró la atención de los dos millones de personas que llegan a este lugar, según el Distrito.Esta nueva área de 515 metros cuadrados inició su operación a principios de diciembre. Allí, se invirtieron 1.370 millones de pesos, que incluyen la dotación de 132 equipos biomédicos de última tecnología.



¿Quiénes son atendidos?

De acuerdo con Angélica Rangel, médica general de pediatría, todos los niños que llegan a esta sala son atendidos, independientemente de su vinculación al sistema de seguridad social o su nacionalidad.

Estos son algunos de los signos de alerta a los que hay que acudir inmediatamente al hospital: que el menor lleve más de tres días de fiebre, que presente un color azul o morado en su boca, que presente dificultad al respirar y/o vómito frecuente.