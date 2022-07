El retraso en talla o desnutrición crónica de la primera infancia es uno de los obstáculos más significativos para el desarrollo humano. Sus consecuencias en el desarrollo infantil, si no se atienden a tiempo, son en gran medida irreversibles. Es multicausal y se presenta como consecuencia de una nutrición insuficiente en el tiempo, malas condiciones de salubridad y acceso a agua potable, que conllevan a enfermedades infecciosas prevalentes de la infancia.

También la pobreza, y el bajo nivel educativo de las madres, padres y cuidadores, entre otras variables sociales, repercuten negativamente en el mediano y largo plazo, en el desarrollo cognitivo y físico, en la capacidad productiva, en la salud y en el riesgo de padecer enfermedades degenerativas y no trasmisibles como la obesidad y la diabetes, entre otras.



Si se analiza el panorama de la desnutrición crónica en el país, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) 2015, el 10,8 por ciento de los menores de cinco años en Colombia la padece, lo que significa que uno de cada nueve niños sufre este mal silencioso que impide su desarrollo adecuado.



“La nutrición es el eje que dinamiza el crecimiento sano y el desarrollo adecuado de la primera infancia, puesto que el 85 por ciento del desarrollo del cerebro ocurre en los primeros dos años de vida. Por eso, es vital que todo niño y niña tenga estímulos esenciales como la nutrición para favorecer dicho proceso” afirma Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, agregando que “Derechos tan claves como la educación se disfrutan solo cuando se está bien nutrido y con una buena alimentación desde el inicio de la vida, se pueden aprovechar mejor sus beneficios”.

Urge erradicar la desnutrición crónica

Erradicar la desnutrición crónica en la primera infancia debe ser parte de las tareas e inversiones prioritarias del país, y en ese sentido, el llamado al Estado es a no postergar la atención de este asunto de desarrollo económico y salud pública.



Tal como lo manifestó Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs: “Una nutrición y estimulación adecuadas en el útero y durante la primera infancia mejoran el bienestar físico y mental en las etapas posteriores de la vida. Si bien algunos déficits en las habilidades cognitivas y socioemocionales que se manifiestan a una edad temprana pueden subsanarse posteriormente, los costos se vuelven más elevados a medida que los niños se acercan a la adolescencia. Por lo tanto, no es de extrañar que una de las inversiones más rentables que pueden hacer los Gobiernos consista en centrarse en el capital humano durante los primeros mil días de vida de un niño” (1).



A largo plazo, reducir la desnutrición infantil es una forma efectiva de luchar contra la pobreza. Cifras del Banco Mundial indican que bajar un uno por ciento la prevalencia de desnutrición disminuye un cuatro por ciento la pobreza, lo que en definitiva demostraría que las condiciones sociales y económicas de la población infantil son asuntos para el presente y futuro del capital humano de una nación.



“La vulnerabilidad social y económica se traduce en falta de recursos esenciales, falta de conocimiento y falta de información sobre aspectos claves para el cuidado, el crecimiento sano y el desarrollo adecuado. Lo que logra un ser humano teniendo estos estímulos esenciales en comparación con otro que no lo tiene, marca un rezago que puede ser irreversible”, continúa Escobar, agregando que “Se requieren estrategias efectivas, presupuesto y una importante dosis de conciencia y voluntad política para contar con el compromiso de diferentes sectores del Estado y enfrentar la desnutrición, la inseguridad alimentaria, priorizar la salud maternoinfantil y promover la lactancia materna”.

‘La Mesa, la educación está servida’

Como parte de su labor para lograr cero desnutrición crónica en menores de cinco años en Colombia y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), la Fundación Éxito junto a Casa Editorial El Tiempo y la Universidad de los Andes ha venido desarrollando ‘La Mesa, la educación está servida’, una serie de tres charlas con contenido educativo sobre la alimentación como ingrediente fundamental para el crecimiento sano y el desarrollo adecuado desde el inicio de la vida.



“La primera charla que tuvimos fue sobre la lactancia materna y ahora vamos a transmitir ‘Nutrición, principal ingrediente del desarrollo infantil’, una conversación clave cuando se habla de las bases para el capital humano, el progreso y la equidad de una nación. Cuando se habla de la forma más inteligente y previsiva de disponer los recursos o el presupuesto, debe estar sobre la mesa la primera infancia y muy especialmente la nutrición infantil. Asuntos como la desnutrición crónica, por ejemplo, deben considerarse como un tema de salud pública y de desarrollo económico, en razón del impacto que tiene esta forma de malnutrición en el crecimiento sano y en la posibilidad que tiene un ser humano de aprovechar su potencial si cuenta con un estímulo tan esencial como la nutrición en el lapso crucial del desarrollo del cerebro, que determina la preparación del individuo para luchar por su progreso en condiciones de equidad”, puntualiza Escobar.



Así las cosas, hoy la invitación es a que se conecte el próximo 13 de julio a las 9:00 a. m. al foro ‘Nutrición, principal ingrediente del desarrollo infantil’, un encuentro en el que Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, conversará con Francisco Miranda, director de Portafolio. Se transmitirá a través de eltiempo.com.



Para mayor información ingrese a www.fundacionexito.org y para acceder al foro a eltiempo.com.

