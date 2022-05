Como se sabe el presidente Iván Duque Márquez fomentó y decretó un aumento del mínimo de 10,07%, cuando la Variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante todo el 2021 fue de 5,6%. Eso significa, que el salario base para los colombianos fue incrementado en casi el doble de lo que había sido la inflación.

Este hecho hizo que el IPC para enero fuese exagerado, de 1,67%, y que en febrero tuviese un comportamiento parecido, al elevarse 1.61%. Para marzo la inflación fue del 1%, con lo cual en lo corrido del año va subiendo 4,36% y en los últimos doce meses 8,53%.



El alto precio en los productos, especialmente en los alimentos, hace que dicha alza no se vea reflejada en los bolsillos de los consumidores, debido a ello las centrales obreras piden un nuevo aumento en el salario. “Aunque el aumento del salario mínimo en diciembre fue alto, ya fue sobrepasado por los altos costos, en especial de los alimentos. Tendría que ser un aumento generalizado, no únicamente para el salario mínimo. Un aumento es una buena noticia, pero se necesitan ejercer controles para que la inflación no continúe su escalda”, expresó Luis Miguel Morantes, presidente de la CGT.



Sin embargo, según expertos como Charles Chapman López, socio de Chapman & Asociados, esta propuesta no es la mejor solución a la coyuntura que atraviesa el país.

“Compartimos que deben adoptarse medidas urgentes y extraordinarias frente el fenómeno inflacionario que está afectando al mundo y, del cual Colombia no se escapa con un 9.23 a abril de este año. Sin embargo, también es cierto que la vía no es el salario mínimo, el cual aumentó significativamente (10.07%) para este año, implicando un gran sacrificio del sector empresarial, especialmente de las pequeñas empresas, que han sido las más afectadas en los últimos años. Por eso, decretar un mayor reajuste de ese salario mínimo pondría en riesgo el empleo formal de las pequeñas empresas, que son las que predominan en nuestra economía, la que además adolece de una tasa de desempleo que permanece en dos dígitos y con una tasa de informalidad superior el 50%”, comentó Chapman.

En ese sentido, el abogado expone que desde la práctica se encuentra aconsejando la adopción de las siguientes medidas a los empresarios, inquietos por defender los ingresos de los trabajadores en esta coyuntura y que tienen posibilidades para hacerlo:



1. Reconocer un bono por inflación no salarial para los trabajadores de menores ingresos, cuyo índice de reajuste de sueldo en el año 2022 haya sido inferior al porcentaje en que el se ordenó el reajuste del salario mínimo para este año. El monto de dicho bono podría ser la diferencia entre el porcentaje reajustado en cada caso y el porcentaje que se incrementó el mínimo multiplicado por los 5 meses corridos del año.



2. Pagar la prima semestral de junio, el viernes 27 de mayo junto con la nómina. Para el sector público, proponemos pagar la prima de julio en junio;



3. Incrementar el subsidio de transporte llevándolo a $150.000, es decir $37.828 mensuales adicionales para este concepto, lo cual es algo razonable y sin mayor impacto en los costos de las compañías, dado que sobre este auxilio no se paga seguridad social, e incluso, el monto adicional se puede pactar como no salarial. Este último beneficio puede generarse de manera retroactiva a partir de enero



4. Intentar estructurar la causación de bonos de resultados que, por lo general, se pagan a final de año, para pagar el mes de junio, lógicamente en forma proporcional. Ello, teniendo en cuenta, que muchas empresas han tenido un excelente resultado en este primer semestre del año, lo que les permite prever la porción de ese bono hasta este momento.



Chapman concluye que, “Nos encontramos en una coyuntura muy particular, en la que el sector empresarial debe aportar con esfuerzo para un interés superior como es el bienestar de la población en general, en particular la de menores ingresos. Para ello, debemos mantenernos unidos, solidarios y activos hacia el camino de la reactivación, el cual hemos venido transitando desde 2020.



Sería importante, que las agremiaciones promuevan estas u otras buenas medidas para que las compañías las implementen de forma general, con el fin de que el impacto en la sociedad sea eficaz.



Al sector público también le hacemos un llamado para que reaccione rápidamente dando ejemplo con sus empleados. En Chile, Perú y Argentina, sus gobiernos reaccionaron con medidas tendientes a mejorar ingreso en los casos de salarios bajos, esto sería un buen mensaje de unión en esta coyuntura en las que algunos juegan a dividirnos, cuando más debemos estar unidos. Debimos actuar antes de que las centrales obreras pidieran un nuevo reajuste del mínimo para evitar esta discusión.