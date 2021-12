Después de un episodio tan difícil con un accidente cerebro vascular (ACV), las secuelas pueden ser lo más complicado de sobrellevar para los pacientes. La espasticidad, es decir la rigidez en alguno de los miembros de las extremidades o en todos, puede limitar la funcionalidad motora. Esta es una de las patologías que, al aparecer, con el tiempo puede generar paralisis y las personas piensan que no hay solución y por tanto no acuden a tiempo al servicio médico.

Parálisis: como continuar la vida después de un derrame cerebral Parálisis: como continuar la vida después de un derrame cerebral Foto:

Durante el Foro, que se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre, sobre espasticidad titulado “Parálisis: como continuar la vida después de un derrame cerebral” el médico neurólogo Andrés Betancourt aseguró “Hay que quitar ese pensamiento que dice: -me dio un derrame cerebral o una trombosis cerebral y ya no hay nada que hacer-, porque el paciente puede acercarse a la mejor funcionalidad posible que tenía antes del evento”.



Lo que han podido detectar con preocupación los profesionales de la salud, es que por alguna circunstancia “los pacientes se demoran en ir a los controles, debería ser máximo un mes después del egreso por un ACV, pero lo hacen cuando ya la espasticidad está establecida y es difícil de tratar, hay que establecer una ruta posterior, para que la persona tenga acceso a una cita de neurología y fisiatría oportuna” indica Betancourt.



El papel fundamental del diagnóstico



Manuel Uribe, Director Médico de AbbVie en Region Norte mencionó al respecto, que para el paciente con espasticidad es relevante identificar a tiempo si tiene esta patología para así “poder plantear un tratamiento integral y multidisciplinario que mejore la condición clínica y sobretodo la calidad de vida”.



A la hora de determinar si la persona padece o no de espasticidad, ocurren imprecisiones por parte los médicos, esta “Puede ser confundida con distonía o la rigidez espástica, por tanto, el paciente debe ser evaluado por un grupo de especialistas que conozcan del tema para realizar un diagnóstico preciso y plantear así una decisión adecuada” afirma el médico fisiatra, Diego Chaustre



De acuerdo al doctor Chaustre, una de las más importantes conclusiones que dejó este conversatorio es la importancia del compromiso, no solamente de la comunidad médica sino de quienes tienen que ver con la atención en salud, como el médico general, la fisioterapeuta y el grupo de intervención. Actores que deben tener un conocimiento mínimo para poder identificar rápidamente cuando una persona puede estar empezando a hacer una espasticidad.



Del mismo modo, el papel de la familia en el momento en que el paciente empieza a presentar signos de esta patología, puede influir aún en el diagnóstico oportuno y posterior inicio de la recuperación. Al respecto el médico fisiatra aseguró, “a la hora de valorar al paciente, incluso se debe hacer un proceso de educación a la familia para que ellos y el paciente, identifiquen en qué momento se está instaurando este fenómeno biológico”



El tiempo como factor determinante



Algunos pacientes no reciben tratamiento o lo inician tardíamente lo cual tiene consecuencias en su salud. Hay razones clínicas para iniciar de inmediato la intervención. Según el fisiatra Chaustre “el tiempo que tiene el tejido cerebral para intentar recuperarse después de un daño, como un ACV, es de alrededor de nueve meses, máximo un año en promedio, para mejorar esas capacidades que se han perdido”.

Para los pacientes es de mucha relevancia comprender que no pueden esperar para ponerse en manos del especialista para empezar lo más pronto posible la terapia física y otros tratamientos asociados.



Incluso hay que contemplar las consecuencias irreversibles como lo explicaba el doctor Chaustre “si la espasticidad genera problemas y no es atendida, evidentemente la limitación funcional va a ser mayor a través del tiempo y se presentarán cambios biológicos que, por un lado, ocasionan que los músculos y los tendones se acorten y por el otro, que las articulaciones se deformen”.



Cuidar la recuperación emocional del paciente



Las personas que experimentan la espasticidad pueden tener repercusiones en su estado del ánimo debido al impacto que les causa esta situación. El doctor Uribe considera que algunos pacientes pueden presentar “depresión, ansiedad, aislamiento social y frustración por tener que ser dependientes en muchos aspectos de la vida”.



María Victoria Morales, médica fisiatra, expresa que como profesional de la salud ha tenido que “trabajar en estimular la voluntad de recuperación del paciente, pues nosotros hacemos parte del proceso de rehabilitación, pero necesitamos que el paciente y la familia se comprometan”.



En ocasiones, los padecimientos psicológicos secundarios a la espasticidad, pueden afectar la recuperación clínica, por lo que el tratamiento interdisciplinar se convierte en un factor que incide, pues la intervención de psicología puede ayudar en este sentido.



La experiencia de una paciente



Mónica Jaimes, paciente con espasticidad mencionó que sí es posible tener una vida, aunque haya tenido un ACV y aún presente rigidez en su brazo izquierdo “Siempre se va a poder recuperar en algo la movilidad. Me gustó mucho haber tenido contacto con otros pacientes sin importar si estaban “peor o mejor que yo”, estas redes de apoyo son fundamentales para conocer la experiencia de los demás y darse fortaleza mutuamente”.



Jaimes realizó su carrera en psicología y otros estudios. Tiene una hija de tres años y aunque temía no poder cargarla, se adaptó a la situación. Luego de diecisiete años del ACV tiene limitación para mover su brazo izquierdo, pero ha buscado alternativas médicas y cambios en el estilo de vida que le han permitido continuar, manteniendo su calidad de vida.



Un tratamiento finito



Al iniciar la rehabilitación es fundamental saber que hay un momento en que “llegamos a una fase en la cual se instaura una especie de meseta y el paciente no va a mejorar más, es cuando su rol y el de su familia cobra más importancia, porque no es que deje de hacer las terapias, sino que ya tuvo un tiempo importante para aprender a desarrollarlas con cierto tipo de técnicas. Lo que buscamos no es ganar más capacidad de función motora, porque seguramente no será así, pero el propósito es que no pierda lo que ya alcanzó” afirma el Dr Chaustre.





El doctor Javier Benavides, delegado de la Asociación Colombiana de Medicina Física y rehabilitación hizo un importante aporte al foro anotando que en el tratamiento del paciente es pertinente recordar que “Así como el proceso empieza hay que saber cuándo termina, para darle paso a otro paciente, porque en la medicina los recursos son finitos. La rehabilitación moderna neurológica se basa en darle al paciente empoderamiento para que el mismo vaya haciendo sus actividades y darle mayor fluidez al sistema de salud”.





Los servicios de salud están disponibles para acompañar a quienes sufren de espasticidad con atención en terapia física y farmacológica, a través de un acompañamiento de profesionales en las distintas disciplinas involucradas, pero el paciente debe estar comprometido en ser constante y determinado en alcanzar su recuperación.