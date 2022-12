En Colombia, uno de cada 100 niños tiene una cardiopatía congénita, ubicándose en la primera causa de muerte en niños menores de un año.

Esta patología, caracterizada por la presencia de alteraciones estructurales del corazón, que se diagnostica desde el momento de la concepción y que se puede manifestar en el momento del nacimiento, aumentando la mortalidad infantil si no se identifica y trata de forma oportuna.



Es por esto que DaviPlata una de las billeteras digitales más importantes del país, se suma para ayudar a la Fundación Cardioinfantil con su tecnología, para convertirse en el nuevo canal de recaudación de donaciones y continuar así con propósito corporativo de mejorar la vida de los niños colombianos.



Nuestro corazón está lleno de buenos deseos, de ganas de ayudar, de inspiraciones nobles y de mucha bondad. Sabemos que nos gusta ver a alguien feliz, sabemos que tantas veces lo dejamos para luego y que nos dará rabia si se nos llega a olvidar; con esta alianza queremos hacerlo más fácil, demostrando que puedes donar desde 1000 pesos en adelante, sin perder el impulso y con tan solo un clic, ayudando así a todos los niños con problemas de corazón.



“Trabajar por la niñez ha sido la razón de ser de la Fundación”, afirma el Dr. Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil. Como institución líder en Medicina Cardiovascular, buscamos ofrecer el mejor y más eficiente cuidado a los niños con enfermedades del corazón de Colombia. Hemos brindado cirugía o tratamiento a más 23 mil niños del país, de los cuales 16 mil son del programa social “Regale una Vida”. Por eso, contar hoy con la tecnología y oportunidad que brindas las billeteras digitales como DaviPlata, es muy importante para nosotros, porque permitirá demostrar que se puede donar con un clic y que no tienen que ser grandes sumas de dineros, desde 1000 pesos se puede donar, uniendo miles de latidos para llenar de esperanza el corazón de los niños y sus familias”, agrega el Dr. Cendales.



Hoy la Fundación Cardioinfantil está con DaviPlata. Y cuando algo nos inspire a ayudar podremos hacerlo desde donde estemos. Sellamos esta alianza que invitará a las personas a no perder su impulso de donar. “Esperamos contribuya a nuestro programa social Regale una Vida, con el cual realizamos las brigadas de diagnóstico cardiológico en más de 12 departamentos del país, valorando a más 6000 niños y dando una esperanza de vida a sus familias”. Concluye Juan Gabriel Cendales.

Acerca de “Regale una Vida”

Los profesionales del Instituto de Cardiopatías Congénitas, son los encargados de realizar el diagnóstico de los niños en las brigadas de detección de enfermedades cardiovasculares, que realiza el Programa Social “Regale una Vida” de la Fundación Cardioinfantil.



Visitamos diversas zonas del país en busca de niños que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca y que requieran tratamiento médico, intervencionista o quirúrgico y los seleccionados, por la gravedad de su condición o por un aspecto particular de su enfermedad, son trasladados a Bogotá para recibir el tratamiento integral (hospedaje, alimentación, exámenes diagnósticos, tratamiento, recuperación), sin costo alguno.



En el 2018 fue ganadora del premio IHF como mejor programa de Responsabilidad Social de Hospitales en el mundo, y en el 2022 nuevamente recibe un galardón en la categoría Silver Winner de la Federación Internacional de Hospitales (IHF) como mejor programa de RS por este programa y su impacto en la salud infantil, siendo seleccionado entre 400 iniciativas de más de 135 países del mundo.

Acerca de LaCardio

La Fundación Cardioinfantil - LaCardio es una institución privada, sin ánimo de lucro, fundada en el año 1973 por los hermanos Reinaldo y Camilo Cabrera Polanía. Es una de las pocas instituciones colombianas acreditadas internacionalmente por la Joint Commission International y, desde el año 2015, también es reconocida como Hospital Universitario, por el Comité Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el cumplimiento de los Ministerios de Salud y Educación de Colombia.



A su vez, se encuentra en entre las 30 primeras empresas con mejor reputación del país y primera en la categoría de salud, de acuerdo con Merco y según la revista AméricaEconomía, la institución se posiciona dentro de los primeros lugares en los Rankings de mejores hospitales en Colombia y Latinoamérica. Este ranking evalúa procesos e indicadores clave como Seguridad y Dignidad del Paciente, el capital humano, la capacidad y la gestión del conocimiento.